Mellément a pfizeres gyógyszerprojekt

Kapcsolódó cikk A mostani fogyókúrás szupertablettánál is jobbat ígér egy új gyógyszer Olcsóbb, jobb fogyókúrás tabletták kopogtatnak.

Felhagy a napi fogyókúrás tablettája fejlesztésével a Pfizer, miután májproblémákat okozott egy betegnél. Az érintett májenzimjei megemelkedtek, ami gyakran a szerv sejtjeinek károsodását jelzi, és olyan probléma, amely néhány más elhízás elleni gyógyszerrel is összefüggésbe hozható – közölte a gyógyszercég.

