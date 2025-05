Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A szakember szerint az oroszok még mindig félnek pszichoneurológiai problémák miatt gyógyszertárba menni, elsősorban az esetleges regisztráció miatt, azaz nem akarják, hogy számon tartsák őket mint idegbetegeket. Azt is megállapította, hogy ugyanakkor a súlyosabb érzelmi rendellenességekben szenvedőknek jobb lenne kórházban feküdni, így jobb esélyük lenne a gyógyulásra.

Ennek eredményeként a súlyos betegségeket a szakemberek későn fedezik fel, már abban a szakaszban, amikor jelentős erőfeszítésekre van szükség a beteg gyógyításához. Az elmúlt öt évben a pszichológusi szolgáltatások iránti kereslet, beleértve az online formákat is, körülbelül másfélszeresére nőtt.

Nyilvánvaló, hogy ebbe erősen belejátszik a háború is, hiszen több százezer orosz halt már meg a fronton, ami gyászba borítja a családokat, vagy éppen másutt szenvedett „véletlen balesetet”, illetve örök életére nyomorékon tért haza. Akik tehették, még időben kivándoroltak. De erről egy szó sem esik a Kommerszant cikkében.

Tavaly, 2024-ben 175,9 millió doboz mentális zavarok kezelésére szolgáló gyógyszert adtak el Oroszországban, 57 milliárd rubelért. Most már ott tart a helyzet, hogy nem is mennek el az emberek állami orvosokhoz, hanem vagy kiváltják az enyhébb gyógyszereket a patikákban, vagy magánorvossal íratják fel. A betegek nem államilag támogatott gyógyszereinek kiadásai 26 százalékkal, 48,5 milliárd rubelre nőttek – olvasható a Kommerszant című orosz napilapban.

