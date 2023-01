Merkely Béla kihívója: "Ledöntöm a félelem falait"

Tegnap délután tartotta Facebook-nyilvános kampánybeszédét Dr. Kellermayer Miklós biofizikus, a Semmelweis Egyetem orvosi karának vezetője, aki jelöltette magát, s nem titkolt célja, hogy a jelenlegi rektort, Merkely Bélát felváltsa a székében, mert úgy látja, nagyon nem jó irányba mennek a dolgok a legjobbra értékelt magyar egyetemen.

Kampánybeszéde mottója a következő volt. „Nem elég jónak látszani, annak is kell lenni!” Beszélt arról, hogy Merkely professzor, akit szakmailag tisztel és elismer, meghívta a csapatába, ahová szeretettel és lelkesedéssel állt be, mert látszott egy újfajta vízió és cél. De a falhoz – ami minden emberben megtalálható –, először gyengéden, majd erősen, végül erőszakosan hozzátolták.

Dr. Kellermayer Miklós szerint egyszer valakinek ki kell mondania az igazságot. Fotó: Facebook

„Tudtam, hogy én nem léphetem át ezt a falat, márpedig morális értelemben egy éve a falhoz értem” – jelentette ki a hallgatóság előtt Dr. Kellermayer, aki szerint nem az egyetem ellen, hanem érte kiált most.

„Nem szabad félelembe burkolóznunk. Az igazságot egyszer valakinek ki kell mondania, és hiszem, hogy a semmi máshoz nem fogható erővel megnyerem a 2023. évi rektorválasztást” – mondta.

Ember, szellem, működés – és a problémák

Véleménye szerint az SE-n főleg három területen vannak alapproblémák, mégpedig az ember, a szellem, és a működés területén. Hiszi, hogy az egyetemen a legnagyobb érték maga az ember, de vajon szárnyakat adunk, vagy lecsippentjük azokat?

„Ugyanis számtalanszor elhangzott, hogy kirúglak, eltiporlak, eltaposlak. De az is mély nyomokat hagyott a szívekben, amikor két éve az orvosi bérrendezést követően az egyetemen tervezett béremelés elmaradt” – sorolta a problémákat.

A rektorjelölt abban reménykedik, hogy talán eljön az idő, amikor újra munkahely, és nem rideg környezet lesz az egyetem, nem kiéget, hanem erőt ad, felemel és jobb teljesítményre sarkall.

"Mert a megalázottság félelemhez vezet. Elfogadhatatlan, hogy szorongást okozó stílus lett úrrá, ami megroppantotta az egyetem gerincét. Feltett szándékom, hogy a félelem falait lebontom”.

Azt is kifejtette, hogy bár az egyetemek rangsorában szárnyalunk, hiszen az SE vált a legjobb hazai egyetemmé, de vajon nem csak a mennyiségi mutatók nőttek-e a minőség rovására, s nem a rangsorfétis béklyójába estünk? A világ vezető egyetemei (Harvard, Yale) elkezdtek kilépni a nagy egyetemi rangsorokból, ehhez képest az SE szelleme kezd eltűnni, mert véleménye szerint műhelyek roppantak meg, vagy tűntek el, a mester-diák kapcsolat is elillanni látszik.

Az egyetem mindennapi működéséről, folyamatirányítási rendszeréről is lesújtó véleménye van Dr. Kellermayer Miklósnak.

Kapcsolódó cikk "Elképesztő, ami az egykori független magyar egyetemekkel történt" Dr. Büki András professzor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikájának egykori klinikaigazgatója nyílt levelben fogalmazta meg véleményét a modellváltó egyetemekről.

„Nem elég, hogy állandóan átalakulás zajlik, az egyetem működési szabályzatában leggyakrabban előforduló szó a rektoré, amely 259-szer szerepel, mivel mindent ő irányít: központot, hivatalt, intézményt, kollégiumokat. Vita nélkül mindent a rejtélyes rektori akarat determinál. Emellett vízfejként tornyosul felettünk a méregdrága adminisztráció is, a problémákat nem megoldják, csak masszírozzák” – mondja a dékán.

Hárompontos ígéret

Ahhoz, hogy versenyezni tudjanak a Berkely-vel vagy a Stanforddal, meglátása szerint a megoldás az, hogy nem elég optikailag nagy egyetemmé válni, hanem meg kell tenni bizonyos szerkezeti változásokat, amire három területre koncentrálva egyszerű, világos és vállalható ígéretet tesz.

A legkiválóbb egyetemekkel való versenyhez nem megengedhető, hogy az SE tehetségeket veszítsen el vagy bántson meg. Ehhez például bérfejlesztésre is szükség van, valamint életpálya-modellre és valódi emberi közösségekre.

„Az együttműködés ne azt jelentse, hogy mindenki azt csinálja, amit a főnök mond, hanem azt, hogy katalizátorként működő műhelyekben kreatívan dolgozhassunk” – mondja.

Ismét a szabadon szárnyaló szellem házává szeretné tenni az SE-t, ahol a karoknak visszaadná a szakmai, anyagi autonómiáját, a szakmai műhelyeket visszaépítené, a tanár-diák kapcsolatot visszaállítaná. Célja vegytiszta viszonyokat és premizáló rendszert életbe léptetni.

A biofizikus professzor arról is beszélt, hogy hitvallása megegyezik egyik példaképe, Sir Colin Davis világhírű karmester véleményével.

„Nem akarok előírni megfellebezhetetlen szentenciákat. A karmester vezető, de emberi lényeket vezet, akik részesedni akarnak az újraalkotás folyamatában”.

Szerinte a rektorra a példamutató életvitel, az empátiával átszőtt erő, és a jósággal átszőtt hit jellemző. Neki hiába mondják, hogy paranccsal, szigorral, erőszakkal sokat ki lehet hozni egy rendszerből, ő abban hisz, hogy jósággal, szeretettel jóval többet.

Merkely Béla ellentmondásos nyilatkozatai

Merkely Béla, a jelenlegi rektor 2018 óta vezeti a Semmelweis Egyetemet. 2020-ban, a koronavírus-járvány kirobbanása után lett országosan ismert a gyakori médiaszereplései miatt. Az oltások megjelenésekor a kormány vakcinanépszerűsítő plakátkampányában is szerepelt. Olykor ellentmondásos nyilatkozatai is voltak, például amikor a harmadik hullám után azt mondta, hogy nem lesz negyedik, mert hazánk olyan magas átoltottságú.

Kapcsolódó cikk Nyárra teljesen eltűnhet a koronavírus-járvány hazánkban

Vagy amikor kijelentette, hogy a magyar egészségügy teherbíróképessége 1000 lélegeztetett beteg körül határozható meg, pedig volt olyan pont, amikor ennél is több beteget ápoltak kórházban. De az is sokakban ellenérzést keltett, mikor az oltási protokollal ellentétben a rektor két Szputnyik után Janssennel oltatta be magát, miközben azt az átlagpolgároknak nem javasolták.

Kapcsolódó cikk A titkos favorit: Merkely Béla is Janssent kapott két Szputnyik után Nemcsak Gulyás Gergely, hanem Merkely Béla is Janssent kapott a két Szputnyikja után.

Egy tavaly kiszivárgott videóról pedig azt mondta – ahol egy fiatal hölggyel táncol –, hogy viselkedésével nem sértett meg semmilyen etikai előírást.

Merkely Béla egyébként a Neptun-rendszerben üzent Kellermayer Miklós Facebook-videójára, amelyben már akkor is élesen bírálta: "Sajnálom, a vetélytársam az egyéni ambícióit a Semmelweis Egyetem becsülete és érdeke elé helyezi" – írta.