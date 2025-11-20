Merre tovább a vérvétel után? A Virtuális Klinikán segítenek

A Magyarországon egyedülálló Virtuális Klinika célja, hogy gyorsabbá, hatékonyabbá és kényelmesebbé tegye az egészségmegőrzést, melynek legpozitívabb hozadéka a személyreszabottság és az időmegtakarítás. Azaz segít eligazodni az egészségügy útvesztőiben.

„Hiszen az egészségügyben minden az időn múlik, hogy milyen gyorsan lehet eljutni a megfelelő orvoshoz” – mondta Póda Tamás, a Synlab kereskedelmi és marketing igazgatója a közös innováció bejelentésére szervezett csütörtöki sajtótájékoztatón.

A Synlab már 30 országban van jelen 24 ezer munkavállalóval, és a világ harmadik legnagyobb humándiagnosztikai vállalkozása. Magyarországi leányvállalatánál 50 millió vizsgálatot végeznek, ebből 30 milliót a csepeli laboratóriumukban, ami Közép-Kelet-Európa legnagyobb laborja.

Az igazgató rámutatott: sok mindent digitalizáltak már az okosletekkel, de sokszor egy-egy vérvétel eredményével mégsem tudnak mit kezdeni a páciensek. Pedig egy tavaly végzett 8300 fős felmérésből az is kiderült, hogy sokan nem betegséggel keresik fel laborjukat, így ők szűrik ki a már fennálló, de rejtett betegségeket.

A vizsgálatból az is kiderült, hogy sajnos az emberek 50 százaléka nem egészséges.

S bár a labor a diagnosztika alapfeltétele, mégsem elégséges, mert nehezen találják meg, pontosan melyik orvos lenne nekik a megfelelő.

Ám a Virtuális Klinika ötlete onnan is jött, hogy a Synlab 1700 egészségügyi szolgáltatóval dolgozik, amit vétek lenne kihasználatlanul hagyni. Emellett a laborok egyharmada, azaz 15 millió vérvételi eredmény megy a kukába, mert nem célzott, és az is probléma, hogy a páciensek 20-30 százaléka nem jelenik meg – nem csak az államiban, hanem a magánban sem. Emellett 2020-24 között 22 százalékkal nőtt a járóbetegek száma, miközben a szakemberek száma csökkent.

Ezért összefogtak az XMED360-nal, hogy a Virtuális Klinikán a diagnózistól a cselekvésig irányt mutassanak a betegeknek. A cél az volt, hogy a laboreredmények után ne a „Google-doktorhoz” forduljanak a páciensek, s ne kezdődjön el a szokásos pingpongozás az orvosok között – ami nem csak sok pénzbe, de időbe is kerül. Az XMED360 AI-generált fejlesztése minél előbb megtalálja a legmegfelelőbb szakembert és terápiát a problémáikra.

Ne vesszen el a beteg a betegutak labirintusában!

Kriller Norbert digitális egészségügyi szakértő, az XMED360 alapító-ügyvezetője szerint a digitalizációs technológiák ugyan segítik mind az orvosok munkáját, mind a páciensek dolgát, de a legnagyobb probléma Magyarországon ma az, hogy ezek nem érnek össze. Szigetszerű megoldások vannak, és az egészségügyi szolgáltatók közötti együttműködés szinte teljesen hiányzik.

„Házon belül próbálják tartani a beteget és ott irányítani. De fontos lenne a különböző intézmények felé is kialakítani a betegutakat. Persze az EESZT-nek is ez a funkciója, de a megvalósítása hagy kívánnivalót maga után. Az XMED viszont a Virtuális Klinika keretein belül összekötést talál a magánintézmények között” – tette hozzá az ügyvezető.

Szász Máté a SYNLAB Sport és Prevenciós Diagnosztika szakmai igazgatója arról beszélt, hogy az élsportban hasonló technológiai forradalom zajlik, mint az egészségügyben, ami egyfajta adatkrízist is okozott. Ma már az okoseszközök (gyűrűk, órák, stb.) is naponta szolgáltatnak adatokat, és lehetetlen feldolgozni ennyi mindent. De ahogy a sportolók sem tudnak már többet edzeni, mégis fejlődniük kell, nincs más megoldás, mint az adataik felhasználásával finomhangolást végezzenek rajtuk a teljesítmény fokozása érdekében. Ugyanerre van szükség az egészségügyben is: az adatok legoptimálisabb értékelésével az orvosoknek kell megtenniük ezt a páciensek érdekében.

Holisztikus szakemberek segítenek

A laboreredmény egy pillanatfotó a páciensről, a Virtuális Klinika pedig abban segít, hogy értelmezzék a páciensek ezt a képet.

„A Synlab és az XMED360 szakembergárdája folyamatosan bővül, jelenleg 17-18 holisztikus szemléletű orvos és szakértő dolgozik, akiknek a Virtuális Klinikán nem a gyógyítás az elsődleges feladatuk, hanem hogy utat mutassanak, meg tudják mondani, mire van szükségük és merre induljanak” – teszi hozzá Krilling Norbert.

A Synlabnál egyébként gyermek vérvétel is létezik, ami ma még unikális az egészségügyben.

A gyermekekre ugyanis nem gondolunk prevenciós céllal, csak tünetekkel megyünk velük orvoshoz. Pedig sajnos az elmúlt 15-20 évben már előbb jelentkeznek egyes betegségek a korábbi időkhöz képest, mint például az inzulinrezisztencia.

Az XMED ügyvezetője hozzátette: a Virtuális Klinikán a személyre szabott orvos-páciens találkozó után terápiamenedzsmenttel követik a betegeket. Ennek egyik része az ingyenes applikáció, amely figyelmezteti a klienseket, hgoy vegyék be gyógyszert, vagy hogy elmentek-e a kontrollra.

A Virtuális Klinika a magánegészségügyben megszokott árakkal dolgozik. A labor előtti konzultáció 10-20 ezer forint, a labor pár tízezer forint, az ezt követő célzott konzultáció 15-20 ezer forint. Az átlagvásárlók többsége mind a Synlab-laboroknál, mind a Virtuális Klinikán a 35-45 közötti nők közül kerül ki, és sajnos csak 20 százalékuk férfi.