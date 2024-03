Tégláról téglára épül Mészáros Lőrinc magánegészségügyi birodalma

Ahogy omlik össze az állami egészségügy, úgy épül fel Mészáros Lőrinc magánegészségügyi birodalma. Az egészségügy sokáig nem tartozott a felcsúti milliárdos fő csapásirányai közé, hiszen a kiemelkedően sikeres üzletember legfontosabb érdekeltségei főleg a bankszektorban, az agráriumban, az építőiparban, a médiában, a közlekedésben és a turizmusban találhatók, de mostanra egyértelműen csatlakozott a listához a gyógyítás is.

Nemcsak egyre több beteg menekül a fizetős szektorba, de egyre többen dolgoznak is benne. Fotó: Depositphotos

Ezt bizonyítja egy újabb cég felbukkanása az ágazatban, a társaság ráadásul felettébb bizalomgerjesztő nevet kapott: Superhuman Center Kft. Nyilvános adatbázisok szerint a vállalkozást február 26-án alapították és március 6-én jegyezték be. Főtevékenysége az egyéb humán-egészségügyi ellátás, de foglalkoznak még:

gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelmmel,

általános járóbeteg-ellátással és

szakorvosi járóbeteg-ellátással

is. Mészáros Lőrinc nem egyedüli tulajdonos az újonnan gründolt cégben, hanem a megszokott partnereivel dolgozik. Ők a szintén jól csengő Gyógyító Magyarok Kft.-én keresztül Deák Gábor és Magyar Olivér Mátyás. A leggazdagabb magyar 2020 decemberében lett tulajdonos a Gyógyító Magyarok Kft.-ben, és már ekkor azt írta lapunk, hogy az addigi tapasztalatok azt mutatják: ahova Mészáros Lőrinc megérkezik, ott előbb-utóbb megkerülhetetlen szereplővé válik.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez így is lett. A magánegészségügy évek óta dübörög Magyarországon, már szinte minden sarkon van egy kisebb-nagyobb magánegészségügyi centrum, ahol a páciensek 25-45 ezer forintos átlagáron megvizsgáltathatják a lúdtalpukat vagy a fájós derekukat. Nem véletlen, hogy az ismertebb magyar milliárdosok közül például Csányi Sándor vagy Wáberer György már úgy döntött, hogy megéri nagyobb összegeket is befektetni az ágazatba.

Még idén januárban a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter adott interjút a hvg360-nak, amelyben a magyar állami egészségügy nem éppen rózsás helyzetéről nyilatkozott. Értékelése szerint az ellátás színvonala sokat romlott az elmúlt 5-10 évben. Miközben megpróbálják a dolgozókra tolni ennek felelősségét, a valódi ok az alulfinanszírozás. Szerinte az egészségügyi ellátásban a négy évvel ezelőtti helyzethez képest óriási különbség, hogy mostanra jelentősen megnőtt a magánszektor aránya, az ott dolgozók száma, és sokkal többféle szolgáltatást nyújtanak, mint régebben. Van olyan megoldás is, ahol az állami egészségügyi intézmények magánszolgáltatókat működtetnek – vagyis van egy saját vállalkozásuk -, vannak hibridmegoldások, ahol egy intézményen belül elérhető állami és magánellátás, és van egy teljesen független magánszektor is, ahová tőkeerős hazai és külföldi üzleti körök lépnek be.

Nagy tételben lehet arra fogadni, hogy a következő hónapokban, években Mészáros Lőrinc egészségügyi birodalmának felépülését is közelről szemlélheti majd az ország. Azt még tavaly novemberben írta meg lapunk, hogy bejegyezték a VM Medical Zrt.-t, amelynek Mészáros Lőrinc a vezérigazgatója, központja a Váci utca 38., amely szintén a felcsúti vállalkozóhoz köthető MBH Banknak is az otthona. A VM Medical tavaly december 18-án lett a FullDent Kft. kisebbségi tulajdonosa, amit január 18-án jegyeztek be. Ez egy exkluzív budai fogászati központot takar a főváros legelitebb kerületében, a XII. kerületben található Királyhágó utcában. Azt változatlanul nem tudni, hogy miért pont erre a fogászatra esett a felcsúti milliárdos választása, mert sok hasonló fogászat van Budapesten, de tény, hogy kiemelkedően jó fogorvosok dolgoznak a FullDent-nél, meglehetősen borsos áron.

Kapcsolódó cikk Sokaknak fog fájni, hogy mit vett Mészáros Lőrinc Fogászati központja eddig még nem volt a felcsúti milliárdosnak. Már van.

A most bejegyzett Superhuman Center Kft.-nek a Tabánban található Naphegy utca 67. lett a székhelye, itt üzemel a NER-körökben kedvelt Oxygen Wellness és a Sunhill Bistro, amelyek szintén Mészáros Lőrinchez és társaihoz tartoznak.