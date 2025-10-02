„Minden háziorvos és a társadalom nevében kikérem magamnak Takács Péter szavait” – írja a közismert háziorvos

„Büszke vagyok arra, hogy háziorvos vagyok” – írta szerda este Facebook-oldalán Dr. Mangó Gabriella közismert és közkedvelt háziorvos, aki időről időre transzparensen megfogalmazza véleményét.

Most sem tett másképp, amikor meghallotta, mit mondott az Ultrahang nevű podcastban Takács Péter egészségügyi államtitkár. Kijelentette: „A háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumban nem fért be”.

Mangó Gabriella erre reagálva azt írja: MINDEN HÁZIORVOS ÉS A PRAXISOK BETEGEI NEVÉBEN, A MAGYAR TÁRSADALOM NEVÉBEN KIKÉREM MAGAMNAK.

Hozzáteszi: „Mondjuk... kikérem, megkaptuk, és akkor mi van... ?? Mert Magyarországon jönnek majd az ügyvédek, elintézik oszt jó napot! És csodálkozunk, hogy a háziorvosok veszik a kalapjukat. De ha mi megyünk... ki marad? A szakrendelők? Kórházak? Napi 150-190-es betegforgalmunk van. Ki bírná ezt. Szégyen.”

Komáromi Zoltán visszautasítja az államtitkár szavait

Nem csak a Magyar Orvosi Kamara, és Mangó Gabriella az egyetlen, akinél kiverte a biztosítékot Takács kijelentése.

Komáromi Zoltán, aki évtizekedig dolgozott háziorvosként, mielőtt a DK parlamenti képviselője lett, azt mondja, felháborító az államtitkár hozzáállása, és nincs tisztában a háziorvosi rendszer működésével.

„Takács Péter összekever valamit vagy nem ért hozzá. Lehet, hogy az 50-60-as évekre jellemző volt ilyesmi, de a 70-80-90-es években a háziorvosi szakma újjászületett és feltámadt. Saját szakmai kollégiuma volt, új szakvizsgát csináltak a kollégák, 600-800 fős továbbképzéseink voltak. Akkoriban tudatosan lett valaki háziorvos, presztízse volt a szakmának. Itt volt először rezidensi program, amire 80 helyre 250 fő jelentkezett akkoriban. Meggyőződésem, hogy Takács Péter egy prekoncepció mögé tesz be mindent, és már nem szakmai, hanem politikai alapon működik, talán mert politikai karriert akar csinálni. Egyébként valóban nincs szakvizsgája, és a többi egészségügyi államtitkár között kakukktojásnak is tekinthető, mert vele ellentétben a régi államtitkárok közül mindenkit komoly szakmai teljesítmény után neveztek ki” – fejtette ki véleményét a 2022-es választásokig háziorvosként praktizáló Komáromi Zoltán.

Magyar Péter szerint alkalmatlan vezetőnek

Magyar Péter szerint Orbán Viktor szakvizsga és érdemi gyógyítói tapasztalat nélküli egészségügyi államtitkára, Takács Péter ezekkel a szavakkal megalázta a háziorvosainkat.

A Tisza Párt elnöke hozzátette: az orvosi szakma eddig is tudta, hogy Takács alkalmatlan a pozíciójára, de a háziorvosok ilyen durva megalázása után mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy emberként, orvosként, kollégaként és politikusként is megbukott. Aki ilyet mond, az szakmailag és etikailag is alkalmatlan egészségügyi vezetőnek, tette hozzá.

De a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Facebook-oldalán is forrnak az indulatok.

Az ott közzétett közlemény után csak úgy sorjáznak a kommentek, amikhez egyébként Takács is hozzászólt, miszerint „félreértik a mondatait, és egyre mélyebbre süllyed a Magyar Orvosi Kamara”. Szerinte a MOK vezetése már nem is leplezi, hogy – akár álhírek gyártása árán is – tiszás propagandát tol.

A rengeteg hozzászólásból szemezgettünk:

„A szó szerinti idézeteket nem érdemes tagadni (54. perctől), inkább meg kellene magyarázni, esetleg elnézést kérni azoktól, akiket a megfogalmazással megbántott”.

„Aki orvosnak alkalmatlan, az elmegy politikusnak”.

„Ilyen dehonesztáló mondat SOHA, semmilyen kontextusban nem hagyhatja el egy egészségügyi államtitkár száját. Várjuk a bocsánatkérést!”

„Kikérem magamnak az összes háziorvos nevében az arrogáns lesajnálást”.

„Az egészségügyi államtitkár az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment államtitkárnak, aki máshova a klinikumban nem fért be, mert még egy szakvizsgát sem volt képes letenni”.

„Hát ezzzzz... kikérem magamnak háziorvosként meghivom egy napra államtitkár urat a háziorvosi rendelőbe....sííírok”.

„Sokan évtizedes kórházi vagy klinikai munka után több szakvizsgával mennek el háziorvosnak”.

„Ez lenne a minimum reakció egy európai, etikus, szakmai irányítótól: A podcastban elhangzott kijelentésem félreérthető és szerencsétlen megfogalmazás volt, amely sok háziorvos kollégát joggal sértett meg. Elismerem, hogy szavaimmal akaratlanul is megsértettem a háziorvosi közösség emberi és szakmai méltóságát, ezért őszintén bocsánatot kérek. A háziorvoslás a magyar egészségügy alapja, és teljes mértékben tisztelem mindazt az áldozatos munkát, amelyet nap mint nap végeznek a betegekért. Ez nem a politikáról, hanem a szakmaiságról, az etikus magatartásról és az ágazati vezető felelősségéről szól. Amennyiben ezeket a mondatokat nem tudja kimondani, azzal egyértelműen lemond a szakmaiságról, az etikus magatartásról, és egyben méltatlanná válik az ágazat vezetésére is”.

„Fel vagyok háborodva. Nekem a testvérem háziorvos. Sok évet húzott le egy lakótelepi körzetben, majd amikor a gyerekei nagyobbak lettek, a tanyavilágban dolgozott. Nyelveket beszél. És van szakvizsgája. Konferenciákra járt külföldön és belföldön. A faluban egészségnapot szervezett. Közben tanított az egyetemen. És nem jutott neki 8 milliárd forint.”

„Egykor tehetséges orvostanhallgatóként ismertem Takács Pétert. Rossz ezt látni... Nagyon sajnálom, hogy ma olyan propagandista szerepben láthatjuk, amely méltatlan a tudáshoz, amit a tanárai segítségével megszerzett, méltatlan az egyetem szelleméhez, amit elvégzett, méltatlan a hivatáshoz, amire készült, és a legkevésbé sem szolgálja a betegek érdekeit. Mindezt az egészségügy első embereként, ennek a felelősségével...”