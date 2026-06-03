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Egészségügy Egészségügy és egészségipar mentális egészség Pszichológia Hegedűs Zsolt

Miniszteri biztost kap a mentális egészségügy

mfor.hu

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ma három szakéemberrel tekintette át a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátriai ellátás jelenlegi helyzetét.

„Ma reggel a Pszichiátriai Társaság elnökével és két alelnökével, dr. Wernigg Róberttel, dr. Slezák Adriennel és dr. Szekeres Györggyel tárgyaltunk, és áttekintettük a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátriai ellátás jelenlegi helyzetét” – írta Facebook-posztjában Hegedűs Zsolt.

Az egészségügyi miniszter szerint az elmúlt hetekben már komoly szakmai munka zajlott: feltérképezték a sürgős és halaszthatatlan beavatkozási pontokat, emellett áttekintették a közép- és hosszú távú terveket, valamint a lehetséges megoldásokat is. Biztosítottaa a szakma képviselőit arról, hogy őszinte és nyílt párbeszédre számít: tárják fel a hibákat, beszéljenek azokról, és mutassák be a jó gyakorlatokat is, mert csak így lehet valódi, szakmai alapokon nyugvó változást elérni.

A minisztérium munkáját a jövőben miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztésében, az akut ellátás megerősítésében és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételében.

Végre jó hírek jöttek a hazai pszichiátria háza tájáról
Végre jó hírek jöttek a hazai pszichiátria háza tájáról
Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

Hegedűs arról is beszámolt, hogy konkrét lépésekben is van előrelépés:

kiírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) főigazgatói pályázatát, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítése érdekében.

Az új egészségügyi miniszter szerint ugyanis a mentális egészség ügye nem kizárólag pszichiátriai kérdés. Megelőzésről, korai felismerésről, alapellátásról, gyermek- és ifjúsági ellátásról, akut beavatkozásról, rehabilitációról és társadalmi együttműködésről is szól. Mint írja: új szemléletre van szükség: őszinteségre, transzparenciára és szakmaiságra.

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