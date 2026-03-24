Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Mint egy segélykiáltás: itt a hiánypótló magyar egészségügyi tanulmány

Átfogó szakmai tanulmány készült az egészségügyi alapellátás állapotáról: a szakmai szervezetek azonnali beavatkozást sürgetnek, mert a háziorvosi rendszer működőképessége már rövid távon is veszélybe kerülhet.

Az alapellátás működőképessége ma már nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a mindennapi betegellátás biztonságát érintő akut probléma. Egy frissen publikált elemzés szerint a rendszer olyan állapotba került, amely azonnali beavatkozást igényel: a cél rövid távon nem is a fejlesztés, hanem az, hogy legalább a minimumszintű ellátás mindenhol biztosítva legyen.

A dokumentumot példátlan szakmai összefogás keretében állították össze: a Magyar Orvosi Kamara (MOK) több tagozata mellett részt vett benne a szakdolgozói kamara, több szakszervezet, valamint a mentődolgozók képviselete is. A szereplők egybehangzóan állítják: az alapellátás megerősítése nélkül nem működhet sem a szakellátás, sem a kórházi rendszer. Egy korszerű, jól szabályozott, széles jogosítványokkal rendelkező háziorvosi rendszer a modern egészségügy alapja – ennek hiányában a teljes ellátórendszer sérülékennyé válik – írja az Economx a  77 oldalas szakmai tanulmány-ra hivatkozva.

A számok is alátámasztják a romló trendet. 2026 márciusában Magyarországon 6373 háziorvosi praxis működött, ezek közül 5352 volt betöltve, míg 1021 praxis üresen állt. Ez országosan 16 százalékos hiányt jelent.

Az elöregedés az egyik legnagyobb gond
Egy évvel korábban, 2025 februárjában még „csak” 956 betöltetlen praxis volt, vagyis a tendencia egyértelműen romló. A kiüresedés gyorsulása mögött strukturális okok állnak, amelyek rövid távon is beavatkozást igényelnek.

A legsúlyosabb strukturális kockázatot a háziorvosi kar elöregedése jelenti. De a problémák nem korlátozódnak a háziorvosi ellátásra. A fogászati alapellátásban például papíron 2 580 praxis működik és 249 a hivatalosan betöltetlen körzetek száma. A valós helyzet azonban ennél kedvezőtlenebb: a tartós helyettesítéssel működő praxisok formálisan betöltöttnek számítanak, miközben az ellátás minősége és folytonossága gyakran sérül.

Az egyik legmarkánsabb javaslat, hogy az egészségügy ismét önálló minisztériumi szintű irányítást kapjon, mert a jelenlegi, belügyi struktúrába ágyazott modell nem biztosít kellő súlyú érdekérvényesítést.

Kritikus helyzet állt elő ebben a vidéki kórházban

A hírek szerint az ajkai Magyar Imre Kórház fekvőbeteg-ellátásában mindössze 16 főállású szakorvos maradt, miközben az ápolói létszám is töredéke a biztonságos működéshez szükségesnek.

„Ezt az életbevágóan fontos információt ne tartsák titokban" – kéri Dr. Kaáli Nagy Géza

Dr. Kaáli Nagy Géza, az elsőként államosított Kaáli Intézetek alapítója és vezetője szerint nagyon nem mindegy, melyik állami meddőségi centrumban kezelik a meddő nőket.

Pont a választások előtt hozott a kórházakat érintő döntést a kormány

Orbán Viktor a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről szóló rendeletet írt alá.

„Az emberek félnek attól, amit az orvostól tudnak meg, pedig életmentő lehet"

Félnek az emberek az egészségügyi információktól, pedig akár életmentő is lehet: a szívinfarktus és a stroke akár 10-15 évre előre jelezhető. A csütörtöki Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia előadója, Dr. Balázs Anna erről is beszélt, Dobó Kata pedig úgy látja, egyre többen tartják fontosnak a jó minőségű alvást és pihenést.

Felmondások a Nyírő Gyula Intézetben: várólistára került a 19 pszichiáter

Hétfőn derülhet ki, hogy visszaveszik-e a felmondott dolgozókat.

Új babamentő inkubátort adtak át Budapesten

Az újszülöttek biztonságos elhelyezéséről a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben gondoskodnak. 

Egyre többen cserélik le doktor Google-t doktor AI-ra

A lakosság mindennapi egészségügyi kérdéseire egyre gyakrabban az AI ad elsőként választ. A PwC Magyarország és a Publicis Groupe Hungary közös kutatása szerint a mesterséges intelligencia sokaknál természetes egészségügyi tájékozódási eszközzé vált. A technológia egyre nagyobb szerepet tölt be a páciensek eligazodásában.

Az ígéretek ellenére mégsem fizetik ki minden kórház adósságát

Új szabályokat hoztak, például a tolerálható adósság fogalmát is bevezették. 

Nem az orvosok kiiktatása az AI célja

Bár sokan csak a tehetősek divathóbortnak tartják a longevity-t, a hosszú élettel foglalkozó tudományt, valójában sokkal mélyebb rétegeket érintő szegmens. Mindeközben a mesterséges intelligencia megjelenésével még inkább gellert kapnak az ezzel foglalkozó innovációk – a március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia pedig épp ilyen fókuszból tekint a témára, melyről a résztvevők közül két szakértő beszél.

Sikerül megfékezni az egyre durvább járványt Magyarországon?

Sokmilliós vakcinatendert írt ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a hepatitis A vírus megfékezésére. Meg is van a nyertes.

