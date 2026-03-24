Mint egy segélykiáltás: itt a hiánypótló magyar egészségügyi tanulmány

Az alapellátás működőképessége ma már nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a mindennapi betegellátás biztonságát érintő akut probléma. Egy frissen publikált elemzés szerint a rendszer olyan állapotba került, amely azonnali beavatkozást igényel: a cél rövid távon nem is a fejlesztés, hanem az, hogy legalább a minimumszintű ellátás mindenhol biztosítva legyen.

A dokumentumot példátlan szakmai összefogás keretében állították össze: a Magyar Orvosi Kamara (MOK) több tagozata mellett részt vett benne a szakdolgozói kamara, több szakszervezet, valamint a mentődolgozók képviselete is. A szereplők egybehangzóan állítják: az alapellátás megerősítése nélkül nem működhet sem a szakellátás, sem a kórházi rendszer. Egy korszerű, jól szabályozott, széles jogosítványokkal rendelkező háziorvosi rendszer a modern egészségügy alapja – ennek hiányában a teljes ellátórendszer sérülékennyé válik – írja az Economx a 77 oldalas szakmai tanulmány-ra hivatkozva.

A számok is alátámasztják a romló trendet. 2026 márciusában Magyarországon 6373 háziorvosi praxis működött, ezek közül 5352 volt betöltve, míg 1021 praxis üresen állt. Ez országosan 16 százalékos hiányt jelent.

Az elöregedés az egyik legnagyobb gond

Egy évvel korábban, 2025 februárjában még „csak” 956 betöltetlen praxis volt, vagyis a tendencia egyértelműen romló. A kiüresedés gyorsulása mögött strukturális okok állnak, amelyek rövid távon is beavatkozást igényelnek.

A legsúlyosabb strukturális kockázatot a háziorvosi kar elöregedése jelenti. De a problémák nem korlátozódnak a háziorvosi ellátásra. A fogászati alapellátásban például papíron 2 580 praxis működik és 249 a hivatalosan betöltetlen körzetek száma. A valós helyzet azonban ennél kedvezőtlenebb: a tartós helyettesítéssel működő praxisok formálisan betöltöttnek számítanak, miközben az ellátás minősége és folytonossága gyakran sérül.

Az egyik legmarkánsabb javaslat, hogy az egészségügy ismét önálló minisztériumi szintű irányítást kapjon, mert a jelenlegi, belügyi struktúrába ágyazott modell nem biztosít kellő súlyú érdekérvényesítést.