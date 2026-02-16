3p

MOK: Elfogadhatatlan a gyógyszerrendelés új szabálya

mfor.hu

A kormány egy hetes határidővel társadalmi vitára bocsátotta azt a jogszabály-módosítási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben ne kizárólag orvosok rendelhessenek korábban felírt gyógyszereket. Erre reagált közleményében a Magyar Orvosi Kamara (MOK).

„A döntés előkészítéséből az orvosokat – többszöri kérésünk ellenére – szándékosan kihagyták. Ennek következtében alapvető betegbiztonsági garanciák hiányoznak a törvényjavaslatból, szakmai szempontból elfogadhatatlan, nagyon alacsony minőségű munka” – hívja fel a figyelmet a Magyar Orvosi Kamara közleményében az új javaslatra, miszerint patikusok is felhírhatnak majd egyes vényköteles gyógyszereket.

Mint írják: A folyamatok hátterében jelentős szerepet játszik a háziorvosok hiánya és az ügyeleti rendszer elhibázott átalakításából eredő hozzáférési problémák. Az államtitkárság ezeket a hiányosságokat kívánja “befoltozni” ahelyett, hogy a probléma gyökerét kezelné.

A gyógyszerrendelés – még akkor is, ha „csak” meghosszabbításról van szó – nem adminisztratív aktus, hanem orvosi döntés. Egy ilyen komoly, betegbiztonsági szempontokat is magába foglaló kompetencia-átruházás csak körültekintő, szakmai szempontoknak megfelelő szabályozással történhet meg.

A MOK a legnagyobb problémának a szakmai garanciák hiányát látja.

Ha bevezetik az új szabályt, a betegek kerülhetnek veszélybe - hívja fel a figyelmet a MOK
Fotó: DepositPhotos.com

A kamara szerint ilyen jelentős hatású lépés előtt alapvető kérdésekre nem kaptak választ: felelősségi kérdések, az indikáció és térítési kategória valós fennállása, a szükséges betegmonitorozás (például laborkontrollok) biztosításának kérdése, a csendes “iatrogén” ártalom minimalizálása, a magas kockázatú gyógyszerek körének meghatározása is hiányzik.

A Magyar Orvosi Kamara szerint a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem-orvosi gyógyszerrendelés kizárólag akkor biztonságos, ha:

  • világosan meghatározott gyógyszerlista érvényesül,
  • kötelező, dokumentált klinikai újraértékelési időköz van,
  • a magas kockázatú készítmények elrendelése nem megengedett
  • egyértelmű felelősségi szabályok működnek,
  • rendszeres audit biztosítja a kontrollt.

A jelenlegi szabályozást ezen alapvető szempontok figyelembevétele nélkül fogdnák el – mutat rá a MOK, amely szerint ilyen fontos kérdéseket nem szabad és kockázatos szakmai egyeztetés nélkül, és egyszerű kiegészítő rendeletekben, utasításokban szabályozni.



A MOK szerint egyértelmű az álláspontjuk: a betegbiztonság nem lehet kompromisszum és háttéralkuk tárgya. Az elsőbbséget élvez minden politikai, szervezési vagy költséghatékonysági szemponttal szemben. 

Ezért véleményük szerint a jogszabály jelen formájában nem tartalmaz elegendő biztonsági garanciát, ezért így nem szabad elfogadni és bevezetni!

„Figyelembe kell venni, hogy a gyógyszeres terápia nem adminisztratív és nem bizonyos patikai-üzleti körök által meghatározandó kérdés, hanem folyamatos orvosi felülvizsgálatot igénylő kezelés. Több példát láttunk már arra, hogy a kormány nem veszi figyelembe egy szakterület szakértőinek és művelőinek állásfoglalását. Amennyiben jelen formájában, az orvosok által szükségesnek tartott biztonsági garanciák nélkül vinné át a módosítást, arra fogunk figyelmeztetni minden beteget, hogy a saját biztonságát szem előtt tartva maradjon az orvosok általi gyógyszerírás mellett!” – írja közleményében a MOK. 

