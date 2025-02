MOK: „Kampányplakátjaink többségét nem engedték kitenni”

„Politikától független kampányt indítottunk »A magyarok egészsége többet érdemel«címmel. Három évtizede nincs érdemi egészségügyi reform, és az állam nem biztosítja a forrásokat. Fel kell ráznunk a társadalmat, hogy felismerjék, mennyire fontos a saját egészségük” – jelentette ki Álmos Péter, a MOK elnöke.

Az egészségügyi dolgozók mindeddig a hátukon vitték a rendszert, azonban az alapellátásban és a kórházakban tapasztalható állami finanszírozás hiányát már nem tudják kompenzálni. Energiáik elfogytak, folyamatosak a frusztrációk, konfliktusok, amelyek egyre gyakrabban a betegek és orvosok között csapódnak le. A MOK ezt az áldatlan helyzetet szeretné megoldani az új kampányával.

Ma jelenleg 15-ször gyakrabban nem jut egy gyermek megfelelő ellátáshoz, a 65 éven felüliek 20 százalékának nincs foga, az öngyilkosság csökkenése leállt, 2019 óa stagnál, a rákos halálozásokban stabilan Magyarország hozza a legrosszabb mutatókat, egyre kevesebben jelennek meg szűrővizsgálatokon – sorolta az elkeserítő példákat a MOK elnöke.

A Magyar Orvosi Kamara február 5-i sajtótájékoztatójának fókuszában az egészségügyi kampányuk állt, de szóba kerültek a várólisták, a kiüresedő háziorvosi praxisok, és a gyógyszerhiány is. A kivetítőtől jobbra Svéd Tamás főtitkár, Álmos Péter elnök és Meglécz Katalin alelnök

Nem engedték a plakátjaikat kitenni

A MOK szerint ennek két oka van: az alulfinanszírozottság, ugyanis évente 2500 milliárd forinttal kevesebbet költ az állam, mint például Csehország. Valamint az öröklődő életmódminta, amiben megmutatkozik, hogy mennyire (nem) tartjuk fontosnak az egészségügyet.

Arra a kérdésre, hogy miért pont most indították el a kampányt, Álmos Péter kifejtette, hogy az elmúlt években a MOK komoly erőfeszítései ellenére szerény sikereket értek el. Mindent elkövettek, hogy a szakma hangját meghallja a kormányzat, a megkövetelt tárgyalási pozíciókhoz is próbáltak igazodni, de úgy tűnik, szakmai érveik nem tudtak érvényesülni. A legkiemelkedőbb példa erre például az új ügyeleti rendszer bevezetése, vagy a 945 hiányzó háziorvosi praxis.

A kampányt decemberben kezdték el tervezni, miután látták, hogy a költségvetésben semmilyen előrelépés nem történt az egészségügy terén.

Mivel Magyarországon nagyon érzékeny politikai tér van – a szakértők már 2025-re is választási évként hivatkoznak –, a MOK fontosnak tartja a társadalmi összefogást. A legfontosabbnak azt tartják, hogy a lakosokhoz eljusson ez az üzenet. Ezt a kampányt nehéz lesz mérni, hiszen egy társadalmi üzenetnél ez bajos dolog, de ha a következő költségvetésben megjelenik érdemi forrásbővítés, akkor kijelenthető, hogy a kamara hozzájárult ehhez a célhoz.

A kampánnyal az a MOK célja, hogy a kormányzat biztosítson forrást már idén a legkritikusabb területekre. De önmagában ez nem elég: azt, hogy a GDP 0,5 százalékával növekedjen az egészségügyre szánt pénz, 6-8 év alatt lehetne elérni egy Csehország-szintű költségráfordítással. Úgy vélik, hogy átfogó reformra van szükség, amelybe be kell vonni a szakmai és a betegszervezeteket is.

„Ugyanakkor 350 plakátot terveztünk kihelyezni az országban, ám a plakátcégek többsége váratlanul visszalépett, nem vállalta azok kihelyezését. Jelenleg csak 70 plakátot tehettünk ki, így ahol most világoskékkel leragasztott helyeket látnak, ott is a MOK plakátjai lennének. Így online térbe szorultunk, ezért érdemes ellátogatni a www.többetérdemel.hu-n látható statisztikák miatt – mondta Álmos Péter.

Március 8.: társadalmi összefogás az egészségért

Bejelentették azt is, hogy március 8-án a Magyar Orvosok Szakszervezetével közösen nyilvános kiállásra hívják az érdeklődőket. A tüntetés Budapesten lesz, és arra kérik, a pártpolitikusokat, hogy maradjanak otthon, mert ez nem a pártok ideológiai rendezvénye, hanem széles társadalmi összefogást igénylő esemény.

A kormány Covid-járványról szóló propagandafilmjével kapcsolatban Álmos Péter arra hivatkozva, hogy csak túl szubjektív véleményt tudna megfogalmazni, ezért Meglécz Katalin, a MOK alelnöke azt mondta:

„A kormányzat szerint sikertörténet volt, de aki a másik oldalon vett részt, akár betegként, akár gyászoló rokonként, akár a védőoltások kötelezésével hátrányos helyzetbe kerülő emberként, a saját szűrőjén keresztül mást érzékelt. Vagy a háziorvosok és mentőtisztek sok olyat is láttak, amit a lakosok nem. Ezt a járványt még fel kéne dolgozni, még nem beszéltük át rendesen, és még nem hoztak egyes adatokat sem nyilvánosságra. Tehát ez a film csak a járvány nézőpontja közül egy szelet volt.”

Svéd Tamás főtitkár szerint a Covid-járvány vadonatúj kihívás volt, ezért az ott elkövetett hibákat el kell ismerni, abból tanulságokat levonni, hogy megfelelően fussunk neki egy következő kihívásnak.

Egészségügyi reform kell

A főtitkár szerint abban a mocsárban tapicskolunk, amit 30 éve nem csapoltunk le. De jobb egy kampány későn, mint soha. Ez persze nem megy egyik napról a másikra, akár 8-10-20 évig is eltarthat egy jó egészségügyi reform.

Az új kampány fő fókusza most az, hogy a társadalom megértse, mennyire fontos az egészségük, és az erre irányuló figyelem (hiánya).

Álmos Péter elnök arra is kitért, hogy az elmúlt időben a Belügyminisztériumtól kapott fenyegetéseket nem veszi annak. Az viszont tény, hogy teljesen szokatlan, hogy valaki ilyen meglepő hangnemben bánjon egy kamarával, amely számos nemzetközi szervezetnek a tagja, és hogy átpolitizáljon szakmai kérdéseket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy számos érdékérvényesítő eszközük is van, amellyel a közelmúltban például élt Szlovákia, Szlovénia, vagy Németország, ahol sikerre is vitték az orvosok, amit akartak. De most arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az egészségügy teljes egésze nem kapja meg a kellő figyelmet.

Az is elhangzott, hogy az egészségügy problémáinak megoldása a mindenkori kormányok adóssága, ezért nem a kormányt szeretnék kritizálni. Bár nyilván nekik van meg jelenleg a politikai hatalmuk, hogy változtassanak.

A MOK egészségügyi kampányát jelentősen támogatják az egészségügyi dolgozók is, hiszen a tavalyi felmérésük szerint 7 000 emberből 97 százalék mondta azt, hogy fontos felhívni a társadalom figyelmét az egészségügy alulfinanszírozottságára. Az egészség fontosságának hangsúlyozását már az iskoláskorban kell elkezdeni, és itt az idő egy fókuszváltásra, hiszen a financiális mellett strukturális változásra is szükség van.