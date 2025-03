Most az állatorvosokon csattan az ostor

4 milliárd forint költségvetési forrást vonnak el a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivataltól a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság megalakulásával – idézi a 24.hu azt a levelet, amelyet Tállai András élelmiszergazdaságért és agrárszakképzésért felelős államtitkár írt a főispánoknak, s amelyet Hadházy Ákos független parlamenti képviselő tett közzá. Arról, hogy január 1-jétől a NAV szedi be az élelmiszer-felügyeleti díjat is, mindezekkel együtt

a vármegyei Kormányhivataloknál jelentkező egyes területi hatósági feladatok ellátására szolgáló jogosult állatorvosi rendszer tevékenység díjazását a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal jelenleg költségvetési fedezet híján nem tudja biztosítani.

A jogosult hatósági állatorvosok – magyarázza Hadházy – „adják az állategészségügyi hatóság gerincét”. Magánorvosként dolgoznak, de az állammal élelmiszerbiztonságot és járványvédelmet szolgáló hatósági feladatokra is szerződtek. A képviselő hozzáteszi, hogy erre a sajátos rendszerre azért volt szükség, mert a nagyon alacsony fizetések miatt alig maradtak állatorvosok a hatóságnál.

A lap emlékeztet arra, hogy a pénzelvonás ráadásul éppen egy állategészségügyi krízis közepette érkezett. A Nébih pénteken jelentette be, hogy több mint 50 év után újra megjelent Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás vírus, emiatt egy 1400 szarvasmarhát tartó telep teljes állományát fel kell számolni, valamint komoly járványügyi intézkedéseket is bevezetnek a hasított körmű állatok (például: szarvasmarha, sertés, juh, kecske, bivaly, vadon élő kérődzők) védelme érdekében. Többek között a győri állatkert is bezár március 17-ig.