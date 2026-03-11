4p

Mutatjuk a legújabb magyar egészségügyi innovációt

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai egészségügyi innováció: lezárult a Dr. BetMen betegútmenedzsment megoldás közös fejlesztési szakasza. A projekt a Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány (SzEFA) – melyet a Roche Magyarország hívott életre - és a Novartis szoros együttműködésében valósult meg. A sikeres fejlesztési ciklus zárásaként a két vállalat vezetője egyeztetett Takács Péter egészségügyi államtitkárral, aki méltatta a kezdeményezést.

A találkozó során Takács Péter hangsúlyozta: a magyar egészségügy modernizációjának egyik legfontosabb pillére a digitalizáció, amely közvetlenül szolgálja a betegek biztonságát és az ellátás hatékonyságát.

„A Dr. BetMen platform fejlesztése során megvalósult ipari-akadémiai-állami együttműködés példaértékű a hazai egészségügyi ökoszisztémában. Az ilyen típusú közös szakmai kezdeményezések kulcsfontosságúak a magyar egészségügy hatékonyságának növelésében, a betegellátás színvonalának javításában és a betegelégedettség növelésében” – jelentette ki az államtitkár.

A Svájci Egészségügyi Fórumtól a megvalósításig

A 2019-ben indult fejlesztési projekt kiterjesztésének fontos mérföldköve volt a SwissCham (Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara) 2024-es Svájci Egészségügyi Fóruma, ahol Colette Matz, a Novartis ügyvezető igazgatója és Molnár-Gallatz Zsolt, a Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke Dr. Bidló Judit helyettes államtitkár jelenlétében írta alá a stratégiai együttműködési megállapodást.

Az azóta eltelt időszakban a két szervezet összehangolt munkája lehetővé tette a Dr. BetMen platform technikai és szakmai alapjainak továbbfejlesztését többek között a korai emlődaganatok kezelésének területén.

Molnár-Gallatz Zsolt, a Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Colette Matz, a Novartis Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Takács Péter egészségügyi államtitkár és Dr. Peter Ahnesorg, a Roche Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.
Fotó: Novartis

„A Novartisnál a Dr. BetMen platform fejlesztése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy valódi, rendszerszintű innováció érhető el akkor, amikor az iparági és kormányzati szereplők közös célok mentén működnek együtt. A Novartis 35 éves magyarországi jelenléte óta következetesen hiszünk az együttműködés erejében – a BetMen pedig kézzelfoghatóan mutatja meg, hogyan tehetjük közösen átláthatóbbá és betegközpontúbbá az ellátást, amely egyszerre támogatja a pácienseket és az egészségügyi szakemberek mindennapi munkáját. Megbízható partnerként továbbra is felelős és értékteremtő együttműködések mentén kívánunk hozzájárulni a magyar egészségügyi ökoszisztéma fejlesztéséhez, a digitalizáció előmozdításához és az ország versenyképességének erősítéséhez” – emelte ki Colette Matz, a Novartis Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Mi az a BetMen?

A Dr. BetMen egy olyan hiánypótló digitális betegút-menedzsment platform, melyet a Roche által alapított Személyreszabott Egészségügy fejlesztéséért Alapítvány hívott életre, és amely a jövőben az EESZT részeként a betegek útjának átláthatóbbá és tervezhetőbbé tételével, az ellátórendszer szereplői közötti információáramlás gyorsításával és az adatvezérelt döntéstámogatással segíti majd a gyógyítást és az erőforrás-allokációt.

A rendszerszintű bevezetés és hasznosítási elősegítése érdekében a SzEFA Alapítvány 2025 decemberében megállapodást kötött a magyar állammal a Dr. BetMen továbbfejlesztett verziójának az állam számára történő átruházásáról.

„Büszkék vagyunk a Roche magyarországi befektetéseire, ahol több mint 2500 munkavállalót foglalkoztatunk, és folyamatosan bővítjük klinikai kutatásainkat, hogy a legmodernebb gyógyszereket juttassuk el a magyar betegekhez. Hét évvel ezelőtt a BetMen digitális betegútmenedzsmentje még csak egy elmélet volt; ma a Roche büszke arra, hogy ez valósággá vált. A SzEFA Alapítványnak, a Novartisnak és a magyar kormánynak köszönhetően a rendszer mostantól az állam kezében van, hogy országszerte elérhetővé tegye azt minden beteg és szolgáltató számára” – emelte ki Dr. Peter Ahnesorg, a Roche Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A jövő: társadalmasítás és akadémiai partnerség

Bár a jelenlegi fejlesztési szakasz lezárult, a munka folytatódik. A következő fázis fókuszában a Dr. BetMen társadalmasítása áll, melynek keretében a platformot közelebb viszik a felhasználókhoz és a szakmai közösséghez. Emellett kiemelt cél az akadémiai együttműködések további megerősítése, bevonva az egyetemi és tudományos szférát a rendszer továbbfejlesztésébe és széleskörű elterjesztésébe, valamint hosszú távú fenntartásába.

„A BetMen sikere bizonyítja, hogy ha a piaci szereplők, az állami és az alapítványi szféra közös célok mentén egyesíti erejét, olyan megoldásokat hozhatunk létre, amelyek valódi értéket teremtenek a magyar betegek számára” – tette hozzá Molnár-Gallatz Zsolt, a SzeFa kuratóriumának elnöke.

