Egészségügy AI - Mesterséges intelligencia Digitalizáció Egészségügy és egészségipar

Mutatjuk, végül mi lett a Heim Pál Gyermekkórház új avatarának a neve

mfor.hu

Lezárult a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet avatárprojektjének névadó időszaka. A kórház örömmel osztja meg a hírt: a legnépszerűbb a PALKÓ név lett!

A Heim Pál Gyermekkóház mindenkinek köszöni, aki részt vett a névadásban, megosztotta a felhívást, vagy kreatív ötletekkel járult hozzá a közös gondolkodáshoz.

Nevet adtak egy új barátnak

Rengeteg ötlet érkezett, voltak köztük kedvesek, viccesek, szójátékosak és egészen merészek is. A jelöltek között szerepelt például a Bátor Beni / Bátor Pál, a Szuper Doki, az Aladár Avatár, Miron vagy a Gyógykapitány.

A megosztott posztjuknak köszönhetően a kommentekben is igazi ötletcunami indult el: Sztetoszkópé, Gézhelyzet, Anti HisztiMan, Hepa Titusz, Injekcióhős, Jégtriázs, Ments Őrjárat, Megment Elek, S.B.Ottó, Dosis Maximus, TB Maci, Beteg Szabi, Doc Thor, csak hogy néhányat említsünk a sok mosolyt csaló javaslat közül.

Végül azonban a PALKÓ név bizonyult a legnépszerűbbnek: egyszerre barátságos, könnyen megjegyezhető, és szorosan kapcsolódik az intézet szellemiségéhez.

Ő itt PALKÓ, a Heim Pál Gyermekkórház digitális barátja
Fotó: Heim Pál Gyermekkórház

Ki is PALKÓ?

PALKÓ egy digitális avatar, akit kifejezetten a kórházba érkező és itt gyógyuló gyermekek számára hoztak létre. Feladata, hogy a gyermekek nyelvén

  • érthetően és megnyugtatóan elmagyarázza, mi fog történni a vizsgálatok vagy kezelések során,
  • csökkentse a félelmet és a bizonytalanságot egy ismeretlen kórházi helyzetben,
  • segítse a gyerekeket abban, hogy aktív résztvevőnek érezzék magukat a saját gyógyulásukban,
  • és közben egy kicsit mosolyt is csaljon az arcokra.

PALKÓ „nyelvén” a kórház kevésbé tűnik majd ijesztőnek: ő lesz az a barát, aki segít eligazodni a kórházban, aki bemutatja az osztályokat, az ambulanciákat, bevisz a laborba, felkészíti a gyerekeket a műtétekre, és ő lesz az is, aki elmondja, mi miért történik és miért fontos az orvosokkal és ápolókkal való együttműködés.

Közös siker

A névválasztás sikere is azt mutatja, hogy mennyire fontos a kórház számára a közösség véleménye, legyen szó szülőkről, gyerekekről vagy Intézetünk munkatársairól. Reméljük, hogy PALKÓ hamarosan a gyerekek számára is segítő baráttá válik, akivel hamarosan a kórházi ellátás egyre több területén találkozhatnak a gyerekek.

