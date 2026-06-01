Nagy a jövés-menés a Batthyány-Strattmann Alapítványnál mostanában

Újabb kulcsszereplő mondott fel az egyedi gyógyszertámogatásokról döntő szervezetnél, Pozsgay Csilla szakmai igazgató is távozik, a Batthyány-Strattmann László (BSLA) alapítványtól – tudta meg a Népszava.

A lap néhány hete írt arról, hogy az öt fős kuratóriumból áprilisban ketten is lemondtak – Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze, Putnoki Kovács Katalin, aki korábban alapítvány elnöke tisztét is betöltötte. S bár a két távozó szakember hatvan napig körülbelül június közepéig ellátja a munkáját, – úgy tudják – betegség miatt újabb kurátor eshet ki a hosszabb időre a döntéshozatalból.

A mostani helyzet azért is kritikus, mert az alapítvány hónapok óta súlyos működési és személyi problémákkal küzd.

A korábban már távozó kurátorok után most a döntés előkészítést irányító Pozsgay Csilla is távozik, ami már egyértelműen a válság jeleit tükrözi.

Pozsgay Csilla szakmai vezető is elmegy

A lap úgy tudja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a jövő héten személyesen is találkozik az alapítvány képviselőivel, hogy tájékozódjon, miként maradhat működőképes a szervezet.

Ez az az alapítvány, amely a drága, sokszor életmentő gyógyszerekre szorulók kérelmeinek támogatásáról dönt. Olyan készítményekről, amelyek még nem kaptak „normál” társadalombiztosítási támogatást, ezért az orvosnak és a betegnek méltányossági kérelmet kell benyújtania. Ebben a rendszerben évente több tízmilliárd forintról döntenek. A BSLA felhasználásra 2025-ben 45 milliárd, 2026-ban már 47,2 milliárd forintot szánt a költségvetés. Idén állítóólag eddig mintegy 10-15 milliárd forintnyi támogatást osztottak szét.

A lapnak nyilatkozó orvos szerint jelenleg is 50–100 betege vár 10–12 különböző készítményre, közülük sokan akár 8–10 hónapja úgy, hogy közben „semmi nem történik”. A problémát szerinte nem önmagában az alapítvány léte vagy megszűnése jelenti, hanem a döntések elhúzódása.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban jelezte, hogy az alapítvány működését felülvizsgálják ám december 31-ig a szervezet még a jelenlegi struktúrában folytatja a munkáját.