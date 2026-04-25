Hegedűs Zsolt

Nagy dobásra készül a leendő egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt a Batthyány–Strattmann László-alapítvány átalakítására készül.

A Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért strukturális átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szombati Facebook-bejegyzésében az életmentő kezelésekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai és etikai döntéshozatal megnyugtató alapokra helyezésének fontosságát hangsúlyozta.

„A kormányalakítás után kiemelten foglalkozunk a Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért strukturális átalakításával, valamint a szakmai és etikai döntéshozatal megnyugtató alapokra helyezésével, a nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásával” – írta a leendő miniszter.

Közölte, a friss hírek szerint a Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért működése körül több kérdés is felmerült.

Nemcsak politikai vita zajlik, hanem nagyon is valós problémákról van szó: nem teljesen átlátható, milyen szempontok alapján születnek a döntések, felmerülnek késések és torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél, nem egyértelmű, ki viseli a végső felelősséget és egy esetleges politikai átmenet tovább növelheti a bizonytalanságot – írta.

„Mindez különösen súlyos, mert nem adminisztratív ügyekről van szó, hanem sokszor életmentő kezelésekről” – emelte ki a politikus. Úgy fogalmazott: az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”.

Hegedűs Zsolt közölte: Magyarországon egyre többször merül fel a kérdés, hogyan dől el, ki jut hozzá egy-egy drága, sokszor életmentő kezeléshez. Ez nemcsak finanszírozási ügy, hanem szakmai, etikai és bizalmi kérdés is – tette hozzá.

Rámutatott arra, hogy a jó nemzetközi gyakorlatokból lenne mit átvenni: a brit NICE-modellből az átláthatóságot (a nyilvános döntési kritériumokat, az egységes módszertant, az érthető, publikus indoklásokat), a német modellből a szerepek szétválasztását (az egyik egység tudományos-szakmai értékelést végez, a másik társadalmi, pénzügyi és etikai szempontok alapján döntést hoz).

Magyarországon nem érdemes túl nagy rendszert építeni – írta, hozzátéve: a működőképes magyar verzió inkább egy „mini-hibrid modell” lehetne.

Hegedűs Zsolt szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”
Hegedűs Zsolt szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”
Kicsi, erős szakmai értékelő egység, egy döntéshozó testület, amelynek van orvos, egészségügyi közgazdász, bioetikus és betegképviselő tagja, nyilvános összefoglalók minden döntésről, valamint világos etikai alapelvek – közölte.

Hegedűs Zsolt az etikai keretrendszert kulcskérdésnek nevezte; egyensúlyozni kell az igazságosság (ki kap előbb?), a szükség (ki van rosszabb állapotban?), a hatásosság (kinél működik jobban?) és a költséghatékonyság között.

Nincs „tökéletesen igazságos” döntés, csak vállalt, következetesen alkalmazott elvek, és legalább ilyen fontos a korrekt tájékoztatás, mert sokszor nem maga a döntés a legfájóbb, hanem az, hogy az érintettek nem értik, miért született – hangsúlyozta.

„Nem gigantikus új rendszert kell építeni, hanem egy kisebb, de tisztább, követhetőbb és számonkérhetőbb modellt” – írta a leendő miniszter.

(MTI)

Hét kórházigazgatót kérdeztünk a jövőről – ennyien válaszoltak

Hegedűs Zsolt, a jövőbeni Tisza-kormány egészségügyi minisztere egyik első nyilatkozatában azt mondta: akkor végzi majd jól a dolgát az Egészségügyi Minisztériumban, ha a lakosság azt fogja látni, hogy a különböző kórházi igazgatók, vezetők, osztályvezetők és orvosok is nyilatkoznak. Bár május elejéig még az Orbán-kormány van hatalmon, kíváncsiak voltunk, hogy működik-e még a centralizált nyilatkozatstop: kórházigazgatókat kérdeztünk az egészségügy jövőjéről.

Eljárás indult az egészségügyi reformot titkoló cég ellen

A K-Monitor kezdeményezésére törvényességi felügyeleti eljárás indult a Boston Consulting Grouppal szemben, amiért nem tett eleget az információszabadság törvényben előírt kötelezettségének és nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen állami intézményekkel van szerződéses viszonya.

Új szelek kezdtek el fújni a magyar gyógyszeriparban is

Hosszú, mintegy két és fél éves várakozás után jelent meg 2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással, azaz állami finanszírozással. Ez kiemelten fontos a betegek szempontjából: az új gyógyszerekhez való hozzáférés új esélyeket jelent.

Katasztrofális a magyarok mentális állapota

„Pszichoterapeutát még a magánszektorban is nehéz találni” – mi áll az egészségügy szétesése mögött?

Magyarországon az egészségügyre fordított kiadások GDP-hez viszonyított aránya  elmarad a visegrádi országokétól. A változás első lépése az lehet, ha a kormány valóban prioritásnak tekinti az egészségügyet. A legnagyobb megtérülés a gyerekek és a nők egészségi állapotának javításában mutatkozik, de a mentális egészség terén is bőven van fejlődési lehetőség.

Itt vannak a nevek: ők is az új egészségügyi vezetés várományosai

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter személye biztos, de már a többi vezető pozícióra is gyűlnek a nevek, akik komolyan szóba jöhetnek. 

Eljött a rákkezelés új korszaka

Eljött a rákkezelés új korszaka

Egyre gyakoribb a célzott terápia a daganatos betegek esetében, de jelentős részük még mindig nem kap hatékony kezelést. Erről is beszélt a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia egyik kiemelt idei előadója, Peták István rákkutató, orvosprofesszor, az Oncompass Medicine és a Genomate Health társalapítója.

Kezdődik: nem tűri tovább a kamerákat a Tisza leendő minisztere

Kezdődik: nem tűri tovább a kamerákat a Tisza leendő minisztere

Az összeset kikapcsoltatja, leszerelteti az érkező szakminiszter.

Az AstraZeneca víziója, hogy segítse az egészségügy átalakítását

A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártó vállalata támogatja az egészségügy átalakítását és kiterjeszti a valós adatokon alapuló kutatásait és döntéseit – erről is beszélt Dr. Szabó Lilla, az AstraZeneca Közép-európai Evidence Generation vezetője a Klasszis egészségkonferencián, mely a longevity és az egészséggazdaság témakörében zajlott nemrégiben.

Épp a nem dohányzó nők körében nő leginkább a tüdőrákos megbetegedések aránya

Fiatal szakorvosok multidiszciplináris képzésével és diagnosztikai fejlesztésekkel erősíti a tüdőrák elleni küzdelmet a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája. Azért is hiánytpótló vállalkozás ez, mert sajnos világszerte nő a tüdőrákos daganatok száma. De azért van jó hír is.

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Egyre több orvos vállal munkát csak a magánszektorban vagy kombináltan, úgynevezett kettős foglalkoztatásban dolgozik – derül ki az orvoskamara felmérésből.

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

