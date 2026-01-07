2p
Nagyvárosnyi ember tűnt el az egészségügyi rendszerből

Nem csak a háziorvosok fogynak el a háziorvosi rendszerből.

A háziorvosi ellátottság és a betegforgalmi adatok szerint az országon belül egyre nagyobbak a területi különbségek az alapvető egészségügyi ellátásban.

Ezért a G7 közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), az így megkapott adatok alapján pedig kiderült, hogy a magyar lakosság hét százaléka nincs háziorvoshoz bejelentkezve: 2014 és 2023 között 96-ról 92,7 százalékra csökkent a háziorvosi körzetbe bejelentkezettek aránya.

Ennek számos oka lehet, például a lakosok egy része ugyan magyar lakcímmel rendelkezik, de külföldön dolgozik, így elképzelhető, hogy a munkahelyén jár inkább orvoshoz. Akinek pedig nincs érvényes biztosítása, nem választhat háziorvost. De a telemedicina is egyre inkább tért hódít. 

Több százezer emberről van szó
Fotó: DepositPhotos.com

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a biztosítottak számát és arányát 2018-ig vezette. Ebből pedig az látszik, hogy a 2010-es 97 százalékról 94 százalékra süllyedt az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak aránya.

Ez azt jelenti, hogy több százezer magyar került ki az egészségügyi ellátási rendszerből.

Magyarországon egyre több körzetben nincs (állandó) háziorvos, így bejelentkezni sem feltétlenül érdemes az ott lakóknak. A háziorvosi körzeteket nehéz lenne települési szinten vizsgálni, hiszen ezek közül sok nem követi a közigazgatási határokat. Jellemző, hogy kisebb települések egy nagyobb falu, kisváros egyik körzetéhez vannak csatolva, vagy több kisebb falu alkot egy körzetet. Az adatokat járási szinten összegezve nagy regionális különbségek tűnnek elő.

A fővárosban a 2022-es adatok alapján a lakosság 95,1 százaléka volt bejelentkezve háziorvoshoz, vidéken 92,3 százalék.

Új „Házi patika kisokos” indult

Új online tájékoztató oldalt indított a Tudatos Gyógyszerhasználat Egyesület (TuGYE). A Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával megvalósult projekt közérthetően, hiteles forrásból gyűjti össze a felelős gyógyszerhasználattal, a biztonságos otthoni gyógyszertárolással és a gyógyszerhulladék szakszerű kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

„Takács Péter mobiltelefon helyett hólapátot is kézbe foghatna” – üzente Karácsony Gergely

Karácsony Gergely nem csak üzent, hanem GPS-koordinátát küldött ajándékba Takács Péternek.

Hadházy Ákos: igencsak jól járt Papcsák Ferenc az Uzsoki VIP-részlegével

A független képviselő szerint a volt fideszes politikus cége 228 millió forintos árréssel dolgozott. Eközben az intézményben az ország leghosszabb várólistái alakultak ki.

Közel 100 milliárdos adóssággal kezdték az újévet a kórházak

A november végi adatok szerint közel 95 milliárd forint tartozást görgetnek maguk előtt az egészségügyi intézmények. 

„Az egészségügyi államtitkár fordítva ül a lovon” – írja a vidéki orvos posztjában

Dr. Szelényi Zoltán, az orosházi Dr. László Elek Kórház korábbi traumatológus főorvosa, orvos-közgazdász, a „Gyógyítsuk meg Dél-Békést” mozgalom életre hívójaként mai Facebook-posztjában azt írja, hogy Takács Péter elszámolta magát. 

Ritkán említett veszély leselkedik a legszegényebb magyarokra – A hét ábrája

A zajszennyezés még mindig sok embert érint.

Egészségügy 2025: Takács Péter sokakba beleszállt

Tovább nőttek a várólisták, engedélyezték a szociális alapú petesejt-fagyasztást, Takács Péter beszólt a háziorvosoknak, az ápolóknak, de még egy apukának is, Magyar Péter megnevezte a lehetséges egészségügyi miniszterét. Ezek (is) történtek a magyar egészségügyben 2025-ben.

Ez a vírus hozhatja el a következő nagy világjárványt

Ami a madárinfluenzával történik, az már rég túlmutat a mezőgazdasági, állattegészségügyi kérdéseken.

Igyekszik az emberek kedvében járni Takács Péter?

Egy friss kormányrendelet szerint 48 órával az időpontjuk előtt emlékeztető üzenetet kapnak a betegek. Cél a várakozási idő csökkentése.

Pont karácsony előtt robbant be a járvány

46 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten tünetekkel.

