Nem bízik az állami egészségügyben? Gondoskodjon magáról!

Miért egészségpénztár?

Az egészségpénztár egy öngondoskodási forma. Klasszikus formájában ez azt jelenti, hogy egy különálló számlára – ez az egészségpénztári számla – félretesz havonta egy adott összeget, és ha megbetegszik, akkor erről a számláról, az egészségügyi megtakarításból fizetheti a kiadásait.

Szerencsére ez ma már modernebb formában is tud működni, és ha nem tud vagy nem akar, akkor egyáltalán nem kell megtakarítást képeznie.

De előbb lássuk, hogy miért éri meg fenntartani egészségügyi célra egy külön számlát.

Az egészségpénztár tehát öngondoskodás, és az állam értékeli, ha nemcsak neki kell gondoskodnia az állampolgárairól, de mi is odafigyelünk a saját egészségünkre. Ezért az öngondoskodást támogatással, ebben az esetben adóvisszatérítési lehetőséggel jutalmazza – mondta el kérdésünkre Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Mit jelent ez pontosan?

Az egészségpénztárba befizetett összeg 20 százalékát, évi legfeljebb 150 ezer forintot vissza lehet igényelni az abban az évben befizetett személyi jövedelemadóból. Így, a pénztári számlával járó költséget is beleszámítva nagyjából 15 százalékot lehet megtakarítani az egészségügyi kiadásokon évente.

Az orvosnál tehát ugyanúgy ki kell fizetni a nagyjából 30 ezer forintos vizsgálati díjat, de a következő adóbevalláskor ennek egy részét vissza lehet igényelni. A pénz aztán az egészségpénztári számláról újrafelhasználható, és egy párszor el lehet menni az orvoshoz anélkül, hogy erre a fizetésből kellene költeni.

Mennyit kell, és mennyit érdemes befizetni az egészségpénztárba?

Az egészségpénztár egy önkéntes pénztár, azaz mindenki eldöntheti, hogy havonta mekkora összeget szeretne befizetni. Sőt, nem is muszáj havonta fizetni, negyedévente, félévente, vagy akár évente is, és bármikor, bármekkora összegben teljesíthetők az egyedi befizetések.

A pénztárak azért elvárnak egy minimumösszeget, ami pénztártól függően nagyjából 5 000 forint körül van. Ez egész évben 60 ezer forint, ami két vagy három magánorvosi vizsgálat árát fedezi, tehát nem biztos, hogy ez mindenkinek elég.

Az összeget érdemes a saját igényekhez igazítani – mondja Gergely Péter. Ha valaki évente eljár mondjuk egy nőgyógyászati vagy urológiai szűrésre, megvizsgáltatja az anyajegyeit és elmegy a fogorvoshoz, akkor havi 5 000 forintnál sokkal többet költ magánorvosra, mind a saját zsebéből, állami segítség nélkül.

A szűrővizsgálatokat pedig nem érdemes elhanyagolni, mert ezzel biztosíthatja, hogy sokáig egészséges maradjon, ha pedig van valami problémája van, akkor biztosan lesz kiadása. A legtöbben 20 és 30 ezer forintot fizetnek be havonta, de te lehet választani magasabb és alacsonyabb összeget is.

Hogyan ne tartson pénzt az egészségszámládon?

Vannak olyan egészségpénztárak, amelyek különleges egészségkártyát kínálnak. Ezt a kártyát össze lehet kötni a bankkártyával. Amikor az egészségpénztári kártyával fizetünk, akkor az egészségpénztári egyenlegünkből költünk. Ha azonban az egyenleg nem elég a vásárlásra, akkor a bankkártyával összekötött egészségkártya átveszi a hiányzó összeget a bankkártyáról. Ilyen kártyát kínál az OTP Egészségpénztár is.

A Patika Egészségpénztár kártyája szintén nyújtja ezt a kényelmet, de kicsit másként működik. Itt be lehet állítani, hogy ha a pénztári egyenleg egy adott összeg alá esik, akkor az általunk megjelölt összeggel feltöltődik az egyenleg. Így soha nem fordulhat elő, hogy ott áll valaki a patikában, és nem tud a kártyájával fizetni.

Ez eseti befizetésnek minősül, és a pénztár költsége is vele vonódik. Ezen összeg után tehát ugyanúgy kérhet adóvisszatérítést, mint az utalással vagy bankkártyás fizetéssel havonta befizetett tagdíj után, és ha eleget vásárol így, akkor ki is válthatja ezzel a tagdíjat.

Mire használhatja az egészségpénztári számlát?

A gyógyszervásárláson és a magánorvosi szolgáltatásokon túl van néhány szokatlannak tűnő felhasználási terület is, érdemes felfedezni a lehetőségeket. Ilyen például, hogy gluténmentes termékeket lehet vásárolni, de ehhez nem kell igazoltan gluténérzékenynek lenni. Ha tehát valaki a saját döntése alapján választja ezeket a termékeket, akkor megveheti őket egészségpénztárból. A legismertebb drogérialáncok is számos ilyen terméket kínálnak, ráadásul ezekben az üzletekben egészségkártyával is lehet fizetni.

Vásárolhatunk női higiéniai termékeket, vagy kisbabáknak szinte bármilyen babakozmetikumot. Gyakori használati módja az egészségpénztárnak a szemüvegvásárlás, a fogászati beavatkozások, vagy ambuláns műtétek.

Ezen kívül köthetünk az egészségpénztár kínálatában lévő egészségbiztosításra, a legtöbb pénztárnak van egészen hasznos egészségbiztosítása már párszáz forintért is.

Jó ötlet tehát megismerkedni a pénztárak kínálatával, és minél szélesebb körben használni a szolgáltatásokat, hisz annál nagyobb megtakarítást lehet elérni. A pénztárban tartott pénz sem értéktelenedik el, hiszen a pénztár erre negyedévente hozamot fizet.