Nem fogja elhinni, hogyan lehet csökkenteni a demencia kialakulásának esélyét

Ez egyfajta természetes kísérletet hozott létre: az idősebb korosztályt két csoportra lehetett osztani pusztán az alapján, hogy jogosultak voltak-e az oltásra vagy sem. Így a kutatók összehasonlíthatták a demencia előfordulását olyan emberek között, akik csupán néhány hét különbséggel születtek, de eltérő hozzáférést kaptak az oltáshoz, ezzel is megbízhatóbbá téve a mostani kutatást.

A Guardian cikke szerint több mint 280 ezer idős ember egészségügyi adatait elemezték, és kiderült, hogy azok, akik korábban megkapták a Zostavax nevű, mára nagyrészt kivont bárányhimlő elleni oltást, 20 százalékkal kisebb eséllyel kaptak demencia diagnózist a következő hét évben azokhoz képest, akik nem oltatták be magukat.

