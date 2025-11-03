Nem hiszi el, melyik tej az egészségesebb

Évtizedek óta szinte mindenhol azt tanácsolják az egészséges táplálkozás követőinek, hogy a zsírcsökkentés kulcsfontosságú a szív egészségét védő étrendhez. Így nem csoda, hogy ez az információ szép karriert csinált az alacsony zsírtartalmú tejtermékek piacának. A tejtermékfogyasztás és a koszorúér-betegség közötti összefüggést vizsgáló tanulmányok eddig igen ellentmondásosak voltak és kevés ismeret állt rendelkezésre a fiatal felnőttkori tejtermékfogyasztás és a koszorúér-meszesedés kapcsolatáról.

Ám a táplálkozástudományi kutatások egyre többször megkérdőjelezik a régóta fennálló hiedelmeket – rámutatva, hogy a tejtermékek esetében a teljes zsírtartalmú változatok összességében pozitív hatással lehetnek a szív egészségére. Bár a teljes zsírtartalmú tejtermékekben található telített zsír növelheti az LDL-koleszterinszintet, a legújabb tanulmányok arra utalnak, hogy

összességében a teljes zsírtartalmú tejtermékek nem feltétlenül károsak az alacsony zsírtartalmú fajtákhoz képest.

A Minnesotai Egyetem Közegészségügyi Karának új tanulmánya tovább erősíti ezt a változást.

A „Koszorúér-kockázatfejlődés fiatal felnőtteknél” (CARDIA) tanulmány több mint 3100 résztvevőjének adatait felhasználva a kutatók nyomon követték a tejtermékek fogyasztását és mérték a koszorúér-meszesedést, azaz a kalcium lerakódását az artériákban, amely a szívbetegség korai jele lehet – írja Dobson Szabolcs gyógyszerész kedvelt Facebook-oldalán a sciencedirect.com-ra hivatkozva.

Persze a sovány tejnek is megvannak az előnyei

Fotó: DepositPhotos.com

Ez az első prospektív tanulmány a teljes zsírtartalmú, az alacsony zsírtartalmú és a teljes tejtermék-fogyasztás, valamint a koszorúér-meszesedés kockázatának összefüggéseiről. A vizsgálatban résztvevőket először az 1980-as évek közepén, 18 és 30 év közötti korban kérdezték meg, majd a következő 25 évben követték nyomon. Fejlett statisztikai modellezés segítségével a kutatók azt vizsgálták, hogy a különböző tejtermékek milyen kapcsolatban állnak a koszorúér-meszesedés jelenlétével később az életben. A tejtermékbevitel elsősorban tejből, sajtból, vajból, tejszínből és tejtermékből állt; joghurtfogyasztásról ritkán számoltak be a vizsgálatokban.

Minden bizonnyal sokakat megdöbbent, de az eredmények a következőket mutatták: a teljes zsírtartalmú tejtermékek védelmet nyújtanak a koszorúér-meszesedés ellen.

Azoknál a résztvevőknél, akik a legtöbb teljes zsírtartalmú tejterméket fogyasztották, 24 százalékkal alacsonyabb volt a koszorúér-meszesedés kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik a legkevesebbet fogyasztották.

De az alacsony zsírtartalmú tejtermékek bevitele nem mutatott egyértelmű összefüggést a koszorúér-meszesedés kockázatával. Viszont a testtömeg szerepet játszhat a szervezet folyamataiban. A teljes zsírtartalmú tejtermékek védő hatása ugyanis kissé gyengült, mikor a kutatók a résztvevők testtömegindexéhez (BMI) igazították a vizsgálatot, ami arra utal, hogy a tejtermékeket fogyasztók kissé alacsonyabb átlagos BMI-je részben magyarázhatja a teljes tej védőhatását.

De a sovány tejet sem szabad temetni

A zsírosabb tej pozitív hatásait kiegyensúlyozva, nem árt tudni, hogy az 1, vagy 1,5 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban nő, mint a 2 százalékos, illetve teljes tejet fogyasztó társaiké – ez is egy tanulmányból derült ki.

S ahogy a magasabb zsírtartalmú tejnek is vannak pozitív és kevésbé pozitív jellemző, úgy a sovány tejnek is.

Az alacsony zsírtartalmú tej előnyei:

Kalciumforrás: jelentős mennyiségű kalciumot biztosít, ami elengedhetetlen a csontok és fogak egészségéhez.

jelentős mennyiségű kalciumot biztosít, ami elengedhetetlen a csontok és fogak egészségéhez. D-vitamin felszívódás: a tejzsír (még alacsony zsírtartalom mellett is) segít a zsírban oldódó D-vitamin felszívódásában, amely szintén fontos a csontok egészségéhez.

Az alacsony zsírtartalmú tej hátrányai:

Csökkentett tápanyagtartalom: a zsírtartalom csökkentése gyakran a tej ásványi anyag- és vitamin-tartalmának csökkenésével jár.

a zsírtartalom csökkentése gyakran a tej ásványi anyag- és vitamin-tartalmának csökkenésével jár. Nem teljes értékű: a zsírtartalom eltávolítása csökkentheti a tej beltartalmi értékét, így a feldolgozott, alacsony zsírtartalmú termékek nem feltétlenül versenyezhetnek a természetes tej tápanyagtartalmával.