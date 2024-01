Nem kell félniük a budapestieknek, még fideszes önkormányzatok is megtartják az orvosi szűréseket

Salátatörvénybe rejtve még karácsony előtt fogadta el a parlament azt a javaslatot, amely eltörli a munkaköri alkalmassági vizsgálat részeként elvégzendő kötelező orvosi vizsgálatot.

A lapunk kérdésére küldött önkormányzati válaszokból azonban az derül ki, hogy ennek ellenére a budapesti kerületek kétharmada (köztük fideszes irányításúak) megtartja a foglalkoztatásügyi orvosi szűrést.

Az új szabály általános, és nem minden munkakörre vonatkozik majd. A kormány továbbra is meghatározhat majd foglalkozásokat és munkaköröket, ahol előírás lesz a kötelező vizsgálat. A törvény emellett meghagyja azt a lehetőséget is, hogy a munkáltató saját döntésével kötelezővé tegye a vizsgálatot. A közalkalmazottaknál az adott ágazatért felelős miniszter dönti majd el, hogy milyen munkakörnél kell a vizsgálat.

A kötelező orvosi vizsgálat nagy port kavaró eltörlése után mindjárt az év elején, január 3-án öt ellenzéki kerület volt az első, amely közös közleményben kijelentette: a jövőben is megtartják ezt a jó protokollt, lévén sokaknak ez az egyetlen szűrővizsgálatuk.

A II. kerület, Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros, illetve Ferencváros ezzel biztosítja munkavállalóinak a lehetőséget arra, hogy évente egyszer szakszerű és megfelelő egészségügyi szolgáltatást kapjanak ingyen, ami akár életet is menthet. Sőt, még szabadnapot is biztosítanak erre. Örsi Gergely, Baranyai Krisztina, Pikó András, Soproni Tamás és Niedermüller Péter közleményükben azt is hozzátették:

„Az Országgyűlés döntésének megszületése után még mindig nem ismertek sem a törvényalkotó szándékai, sem a részletszabályok. A hibás kormányzati döntések és a súlyos alulfinanszírozás miatt kialakult egészségügyi válsághelyzetet a kormányzat kapkodó, előkészítetlen, előzetes egyeztetés nélküli intézkedésekkel próbálja kezelni. De a munkavállalók érdekeit, a megelőzés fontosságát semmibe vevő döntés csak tovább ront a helyzeten. Felelős helyi vezetőkként ezt próbáljuk ellensúlyozni”.

Január 6-án csatlakozott hozzájuk Újbuda polgármestere, László Imre is:

„Újbuda továbbra is megtartja a munkaegészségügyi vizsgálatot, amelynek költségeit állja. Ezzel a döntéssel az Újbudát vezető ötpárti koalíció is csatlakozik ahhoz az öt budapesti polgármesterhez, akik hasonló intézkedést jelentettek be. Céljaikkal és indoklásukkal egyetértünk, úgy gondoljuk, hogy a kormány döntése, amely semmibe veszi a munkavállalók érdekeit és a megelőzés fontosságát, csak tovább ront az egészségügy területén kialakult helyzeten” – írták közleményükben.

A hat ellenzéki kerületen túl

Arról, hogy a többi kerületben mit gondolnak az ügyről, a körkérdésünkre eddig küldött válaszokból az derül ki, hogy Budapest 23 kerületéből a fentiekkel együtt immár 15 kerületben gondolkodnak hasonlóan a polgármesterek.

Közöttük három fideszes kerület vezetőjével, Pokorni Zoltánnal, a XII. kerület, és Kovács Péterrel, a XVI. kerület, és Horváth Tamás, a XVII. kerület polgármesterével.

A választ adó 14 kerület reakciói pedig a következők:

I. kerület (az ellenzéki V. Naszályi Márta a polgármester): "A változtatás csak szeptember 1-jén lép hatályba, és a végrehajtásával kapcsolatos részletszabályt - például a jogszabály által köteles munkakörök jegyzékét - csak a későbbiekben állapítják meg. Ha a jogszabály alapján mi nem tartozunk a kötelesek közé, mi akkor is szeretnénk munkáltatóként fenntartani a munkaköri alkalmassági vizsgálat kötelezettségét a polgármesteri hivatal munkatársaira vonatkozóan."

"A változtatás csak szeptember 1-jén lép hatályba, és a végrehajtásával kapcsolatos részletszabályt - például a jogszabály által köteles munkakörök jegyzékét - csak a későbbiekben állapítják meg. Ha a jogszabály alapján mi nem tartozunk a kötelesek közé, mi akkor is szeretnénk munkáltatóként fenntartani a munkaköri alkalmassági vizsgálat kötelezettségét a polgármesteri hivatal munkatársaira vonatkozóan." III. kerület (az ellenzéki Kiss László a polgármester ): „A képviselőtestület nem döntött arról, hogy ne tartaná meg a munkaalkalmassági vizsgálatokat. A munkaügyi osztály és a szociális főosztály is világosan jelezte: a harmadik kerület megtartja ezeket”.

): „A képviselőtestület nem döntött arról, hogy ne tartaná meg a munkaalkalmassági vizsgálatokat. A munkaügyi osztály és a szociális főosztály is világosan jelezte: a harmadik kerület megtartja ezeket”. IV. kerület (az ellenzéki Déri Tibor a polgármester) : „Újpest önkormányzata értesült az új jogszabályi rendelkezésekről, azonban mind az Önkormányzat, mind a Hivatal vezetősége azt az álláspontot képviseli, hogy minden vezető számára fontos a kollégák egészségének megóvása, az esetleges betegségek megelőzése és az egészséges munkavégzés támogatása. Ezért a Hivatal dolgozói számára a foglalkozásegészségügyi orvosi vizsgálat ellátást 2024. évben is biztosítjuk”.

: „Újpest önkormányzata értesült az új jogszabályi rendelkezésekről, azonban mind az Önkormányzat, mind a Hivatal vezetősége azt az álláspontot képviseli, hogy minden vezető számára fontos a kollégák egészségének megóvása, az esetleges betegségek megelőzése és az egészséges munkavégzés támogatása. Ezért a Hivatal dolgozói számára a foglalkozásegészségügyi orvosi vizsgálat ellátást 2024. évben is biztosítjuk”. XII. kerület (a fideszes Pokorni Zoltán a polgármester): „A Hegyvidéki Önkormányzat semmilyen változtatást sem tervez eddigi gyakorlatához képest”.

„A Hegyvidéki Önkormányzat semmilyen változtatást sem tervez eddigi gyakorlatához képest”. XIII. kerület (az ellenzéki Tóth József a polgármester): „Eddig is biztosított volt a lehetőség, és nem kívánunk ezen változtatni”.

„Eddig is biztosított volt a lehetőség, és nem kívánunk ezen változtatni”. XIV. kerület (az ellenzéki Horváth Csaba a polgármester): „Marad a dolgozók egészségügyi orvosi vizsgálata, de nem kötelező jelleggel, hanem önkéntes alapon. De az önkormányzat továbbra is biztosítja az anyagi feltételét azon dolgozók számára, akik a vizsgálatot igénybe veszik”.

„Marad a dolgozók egészségügyi orvosi vizsgálata, de nem kötelező jelleggel, hanem önkéntes alapon. De az önkormányzat továbbra is biztosítja az anyagi feltételét azon dolgozók számára, akik a vizsgálatot igénybe veszik”. XVI. kerület (a fideszes Kovács Péter a polgármester): „Az önkormányzat számára fontos a munkatársak egészségi állapota, ezért a törvényi változás ellenére az ügyben nem tervezünk változtatást”.

„Az önkormányzat számára fontos a munkatársak egészségi állapota, ezért a törvényi változás ellenére az ügyben nem tervezünk változtatást”. XVII. kerólet (a fideszes Horváth Tamás a polgármester) : Rákosmente polgármesterének döntése értelmében a XVII. kerületben továbbra is megtartják a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatokat.

: Rákosmente polgármesterének döntése értelmében a XVII. kerületben továbbra is megtartják a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatokat. XX. kerület (az ellenzéki Szabados Ákos a polgármester): „Igen, szándékunkban áll az ingyenes kötelező orvosi vizsgálatok megtartása, de a döntés előtt megvárjuk a minisztériumi rendeletet arról, melyek azok a munkakörök, ahol az alkalmassági orvosi vizsgálat kötelező”.

Optimális lett volna olyan statisztikát készíteni, amelyben az összes önkormányzat szándéka látszódik, ám kérdésünkre a megadott határidőig három fideszes, három ellenzéki és két független polgármestertől nem jött válasz.

Az első fecskének számító öt ellenzéki polgármester egyébként még arra is felhívta a figyelmet, hogy azért támogatják ily módon is a betegségek szűrését, mert Magyarországon ma épp a vezető halálokok közé tartoznak (rákszűrés, szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos szűrővizsgálatok, diabetes-szűrés).

Véleményük szerint az egészségmegőrzés és a prevenció támogatásával hosszú távon mindenki jól jár: a munkavállaló, a munkaadó és az állam is. Éppen ezért nem visszanyesni kell ennek elemeit, hanem erősíteni és segíteni kell minden ezt segítő juttatást, szolgáltatást.