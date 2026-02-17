3p

„Nem pártpropagandára, hanem több gyermekre van szükség” – mondja Szelényi Zoltán

Dr. Szelényi Zoltán orvos, aki nemrég arról számolt be, hogy többek között neki is köszönhetően Strasbourgban jogsértőnek mondták ki a magyar orvosok és tanárok megfigyelését, most arról posztolt, hogy a nemrégiben közzétett meddőségi jelentés nem más, mint kampányeszköz.

„Nem pártpropagandára, hanem több gyermekre van szükségünk!” – ezzel a felütéssel kezdi legfrissebb Facebook-posztját Szelényi Zoltán orvos, akiről az is kiderül, hogy maga is érintett a meddőségi kérdésekben.

Mint írja: „A hazai meddőségi intézetek segítsége nélkül most nem lennék egy csodálatos tinédzser hálás és büszke édesapja. Érintett apaként és orvosként elhivatottnak érzem magam, hogy segítsem azokat a sorstársaimat, akiket gyermektelenség aggaszt. Régóta figyelmesen követem a meddőségi területen zajló eseményeket”.

Rámutat, hogy posztjában a vagyottgyermekekert.hu honlapon nemrég közzétett hivatalos jelentésre szeretne reflektálni, ami a hazai asszisztált reprodukciós centrumok 2024. évi beavatkozásairól és eredményességéről számol be.

Szelényi szerint a meddő párok a magánintézetek államosítása óta várnak arra, hogy valódi tájékoztatást kapjanak arra vonatkozóan, hogy melyik intézetben milyen eséllyel vághatnak bele a babaprojektbe.

„A közzétett 26 oldalas jelentés erre vonatkozóan számukra sajnos semmiféle útmutatást nem tartalmaz” – teszi hozzá.

Majd így folytatja: Annyit azért sikerült kiderítenem belőle, hogy 2024-ben 10 397 pácienst vettek programba az ország 13 meddőségi központjában. Ezeken a betegeken egy év alatt 18 016 lombikbébi kezelést indítottak el.

A tapasztaltabb lombikos párok jól tudják, hogy nem minden elkezdett kezelés sikeres, de az mindannyiunkat megdöbbentett, hogy ennyi beavatkozásnak mindössze 17 százaléka volt eredményes. Ez a rendkívül alacsony szülési arány csupán 3 089 gyermek megszületését tette lehetővé.

Ugyanakkor a természetes fogyás (a halálozások és születések különbsége) 2025-ben mintegy 52 200 fő volt. Ebben az évben a született születések száma történelmi mélypontra, 72 ezerre zuhant.

Szelényi véleménye szerint ha a monopolhelyzetben lévő állami intézetek a cseh klinikák színvonalán végeznék tevékenységüket lényegesen több gyermek születhetett volna. A hazai centrumok szerény eredményei azért szomorúak, mert az államosítás előtt a magyar meddőségi magánintézeteket Európa legeredményesebb fellegvárai között tartották számon.

A közzétett jelentés nem a meddő párok és a nemzet érdekét szolgálja, hanem egy választási kampány kellős közepén politikai célokat. Emberemlékezet óta nem született olyan kevés gyermek mint tavaly. Tragikus demográfiai helyzetünkben nem pártpropagandára, hanem több gyermekre van szükségünk – teszi hozzá.

Remélhetőleg az egészségügyben hamarosan bekövetkező változások az asszisztált reprodukcióban is visszahozzák az európai színvonalhoz való csatlakozást – írja végezetül Szelényi.

Korábban Kaáli Nagy Géza is kritikájának adott hangot a témában: 

