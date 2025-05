Nem találja ki, Magyarországon évente hány doboz antibiotikumot váltanak ki a betegek

Egyre nő azoknak a száma, akik maguk szeretnének gondoskodni az egészségük helyreállításáról. Ebben a gyógyszerészeknek a jövőben még nagyobb szerepe lehet – mondta –, hiszen Magyarország 3000 településén a hazai gyógyszertárak ott vannak és képesek egészségügyi szolgáltatásokat is biztosítani a lakosságnak, köztük a személyre szabott tanácsadást is. Az a legolcsóbb, ha megelőzzük a bajt, mert minden későbbi gyógyszeres kezelés, plusz ráfordítás. A tisztifőgyógyszerész arra biztatta a gyógyszerészeket, hogy vegyenek részt aktívan a magas vérnyomás, a cukorbetegség szűrésében. Hozzátette: a gyógyszerésznek nem kell diagnosztizálni, de jelzést küldhet a háziorvosnak.

Csak a túlzott antibiotikum-használat következményeként megjelenő rezisztens baktériumok okozta fertőzések 33 ezer ember halálát okozzák évente. Ez a legoptimistább becslések szerint is megtízszereződik 2050-re Európában.

A szakember adatai szerint Európában évente mintegy 200 ezer ember hal meg, mert nem tartja be a gyógyszeralkalmazási szabályokat.

El Koulali Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész szerint ideje hangsúlyosabbá tenni a patikusok szerepét az elkerülhető egészségkárosodások megelőzésében. Itthon a 65 évesnél idősebbek 30-40 százaléka legalább öt, 6 százalékuk pedig több mint tíz orvosságot használ. Aki ennyi készítményre szorul, annak komoly terápia-menedzsmentre van szüksége, és ezt a feladatot akár a gyógyszerészek is végezhetnék – írja a Népszava a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) konferenciájáról tudósítva.

