Németország a magyar orvosképzésre támaszkodik – így működik a rendszer

Tíz év után megkezdte háziorvosi munkáját az első olyan orvos, aki a szász egészségügyi minisztérium által indított magyarországi képzési programban vett részt – számolt be róla az n-tv. A 32 éves Maximilian Braun a Zwickauhoz tartozó Moselben kezdett dolgozni, miután Pécsen szerezte meg orvosi diplomáját, majd Szászországban végezte el a háziorvosi szakirányú képzést.

A kezdeményezés 2013-ban indult, hogy enyhítsék a vidéki orvoshiányt: a programban évente 40 német hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem német nyelvű orvosképzésén. A résztvevők a képzésért cserébe vállalják, hogy legalább öt éven át háziorvosként dolgoznak Szászország kevésbé ellátott térségeiben. A tanulmányi költségeket – hallgatónként félévente 7800 eurót, vagyis több mint 3,1 millió forintot – a szász egészségbiztosítók, a tartomány és az orvosi kamara állják.

A Szász Orvosi Kamara tájékoztatása szerint jelenleg 213-an vesznek részt a programban, közülük 164-en még az egyetemi képzésnél tartanak. 2019 óta 49 végzős kezdte meg a háziorvosi szakképzést Szászországban, de akadtak lemorzsolódók is. A képzés vezetői szerint hamarosan újabb orvosok kezdhetik meg munkájukat.

A szász egészségügyi miniszter, Petra Köpping szerint a hosszú orvosképzés miatt csak több év előkészítés után várhatók kézzelfogható eredmények. Mint mondta, a vidéki orvoshiány enyhítésében nemcsak a magyarországi képzési program segít, hanem Szászország saját vidéki orvosprogramja is, amely lehetőséget ad a nem kitűnő érettségit szerzett jelentkezőknek is, ha vállalják, hogy háziorvosként dolgoznak alulellátott térségekben. A kormány emellett a telemedicina és mobil rendelők bevezetésével is kísérletezik.