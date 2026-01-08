3p
Nestlé tápszerek visszahívása után: a hatóság pótolta a készleteket

A héten 13 csecsemőtápszert hívtak vissza. 

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) intézkedett az anyatej-helyettesítő termékek folyamatos ellátásáról, miután a Nestlé Hungária Kft. bizonyos tápszereket önkéntesen visszahívott, a kieső tételek miatt a központ felvette a kapcsolatot a legnagyobb forgalmazókkal és nagykereskedelmi partnerekkel – közölte a hatóság.

A NNGYK közleményében ismertette, hogy a Nestlé Hungária Kft. 2026. január 5-én kiterjesztette bizonyos anyatej-helyettesítő, anyatej-kiegészítő és speciális gyógyászati célra szánt tápszereinek önkéntes visszahívását. Hangsúlyozták, hogy a visszahívás elővigyázatossági jellegű, igazolt megbetegedés nem történt.

A lakosság számára az anyatej-helyettesítő termékek között több termék is rendelkezésre áll, a visszahívásban nem érintett gyártási tételek pedig továbbra is teljes biztonsággal fogyaszthatóak – írták.

A hazai piacon több helyettesítő termék is elérhető, amelyek alkalmasak az érintett tápszerek kiváltására – hívták fel a figyelmet, javasolva, hogy azokról az érintettek egyeztessenek gyermekorvosukkal.

Az NNGYK azt javasolja a szülőknek, hogy a visszahívott tételeket ne használják, a vásárlás helyén a bontott, vagy bontatlan termékeket egyaránt visszaveszik, az árát megtérítik.

A Nestlé Hungária Kft. a visszahívásban érintett termékek egyértelmű beazonosítására gyártási tétel ellenőrző felületet hozott létre, amely segítséget nyújt a fogyasztók és a gyógyszertárak számára a termékek beazonosításában – közölte a NNGYK.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) keddi tájékoztatása szerint mikrobiológiai nemmegfelelőség miatt hívott vissza a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki. A vállalat átfogó belső vizsgálatán megállapították, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe, a Nestlé Hungária Kft. tájékoztatása alapján keddig nem történt olyan megbetegedés, amely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben.

Mit is jelent ez?

A Bacillus cereus a természetben széles körben előforduló mikroorganizmus, gyakran megtalálható nyersanyagokban, valamint időnként élelmiszerekben is, például rizsben, tejben és tejtermékekben. A baktérium egyes törzsei – mint például a cereulid – ételmérgezést okozhatnak, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozók élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A cereuliddal szennyezett ételek csecsemők esetében súlyos és tartós hányást, hasmenést, valamint szokatlan levertséget okozhatnak a fogyasztást követő 30 perc után, 6 órán belül.

(MTI) 

