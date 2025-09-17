Nincs mellkassebész – Kunetz Zsombor veszélyes helyettesítésről számolt be

Kunetz Zsombor legújabb bejegyzésében mutatott be egy olyan határozati dokumentumot, amely szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben szeptember 12-én reggel nyolc órától szeptember 15-én nyolc óráig terjedő időtartamban mellkassebész szakorvos átmeneti hiánya miatt a polytraumatizált betegek ellátása nem megoldott, így helyettesítő intézményeket kellett kijelölni: többek közt a debreceni kórház, a budapesti Honvédkórház, és a kecskeméti kórház helyettesíti majd a kieső intézményt.

Veszélyes lemondás

Vannak olyan alapfeladatok, amelyek egy megyei kórház tekintetében nem mondhatók le, ezen feladatokat biztosítani kell. Ilyen például a stroke ellátás, vagy a súlyosan sérült betegek ellátása – fogalmazott a határozatot értékelve egészségügyi szakértő.

A szakértő úgy fogalmazott:

ezen feladatok lemondása tényleg szószerint halálos lehet, hiszen az életveszélyes állapotú betegek ellátása késlekedik. A baleseti ellátásban alapvető fogalom az „aranyóra”, ez képletesen azt a kulcsfontosságú időtartamot határozza meg, amely a baleset bekövetkeztétől a definitív ellátás megkezdéséig eltelik. Tudományosan bizonyított tény az, hogy azon súlyosan sérült betegek, akik ezen időablakon belül kerülnek a definitív ellátó helyre, ahol megkezdik az ellátásukat, sokkal jobb eséllyel élik túl a traumát, vagy épülnek fel.

Egy ilyen kijelöléssel ezt a lehetőséget vesztik el a betegek – tette hozzá.

Kunetz Zsombor teljes bejegyzését itt olvashatja el: