Nincs ok aggódni a koronavírus miatt az adatok szerint

Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.

A tájékoztató szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten.

Kapcsolódó cikk Kell aggódni a hantavírus miatt? Megszólaltak a pécsi virológusok Emberről emberre is terjedhet.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus-fertőzések számának emelkedése. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége.

A szennyvízeredmények szerint a fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.