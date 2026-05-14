1p
Egészségügy Koronavírus

Nincs ok aggódni a koronavírus miatt az adatok szerint

mfor.hu

Stagnál az örökítőanyag mennyisége.

Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.

A tájékoztató szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus-fertőzések számának emelkedése. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége.

A szennyvízeredmények szerint a fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.

Súlyos ápolóhiányra figyelmeztet a Független Egészségügyi Szakszervezet

Az ápolóhiány már a betegbiztonságot veszélyezteti – a KSH adatai szerint. 

Magyar Orvosi Kamara: „A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt"

Lépéseket jelentett be a MOK.

Hegedűs Zsolt Takács Péternek: „Ön az egészségügy Menczer Tamása"

Bemutatkozott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt, beszédében sok mindent érintett.

Kiderült: hatalmas név segíti tanácsadóként Hegedűs Zsoltot

Hegedűs Zsolt hétfőn a parlamenti bizottsági meghallgatásán bejelentette: Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe.

Kell aggódni a hantavírus miatt? Megszólaltak a pécsi virológusok

Emberről emberre is terjedhet.

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Ezt a lépést véli etikusnak.

Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

Több mint két tucat független európai kutató, köztük dr. Szemelyácz János addiktológus-pszichiáter, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke nyílt levélben bírálja az EU dohánytermék-irányelvét, mert szerintük az figyelmen kívül hagyja a cigarettázás és a füstmentes alternatívák közötti alapvető tudományos különbségeket. A szakemberek arra figyelmeztetnek: ha Brüsszel minden nikotinterméket azonos kockázatúnak tekint, az nemcsak félrevezeti a közvéleményt, hanem a hatékony közegészségügyi fellépést is akadályozhatja.

Dr. Oczella Péter pszichiáter, és Lakatos Péter longevity coach a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián

Így élhetünk akár száz évnél is tovább

A túlsúly rendszerszintű probléma, és nagyon sok pénzt emészt fel az egészségügyben. De mit üzen a testünk a betegségekkel, és miért élnek néhány helyen száz évnél is tovább az emberek? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia vendégei.

„Nagyon bizakodó vagyok, hogy végre javulhat az orvostechnikai eszköz beszállítók helyzete” – mondja Jóbai Zsolt, az Orvostechnikai Szövetség alelnöke

Különleges időkapszulában beszélgettünk Jóbai Zsolttal, a Replant cégcsoport ügyvezetőjével, az Orvostechnikai Szövetség alelnökével. Egy olyan átmeneti időszakban, amikor a régi kormány már nem hoz új döntéseket, az új pedig még nem tette le az esküt. Vállalkozói interjú-sorozatunk újabb írása.

A dolgozók egészsége már üzleti kérdés – Miért költenek egyre többet a cégek magánegészségügyre?

A vállalati magánegészségügyi juttatás egy olyan stratégiai humánerőforrás befektetés, amelynek során a munkáltató strukturált formában biztosítja dolgozói számára a prevenciós és reaktív magánorvosi ellátáshoz való hozzáférést. A modern menedzsment elméletekben ez a koncepció már régen túllépett a klasszikus béren kívüli juttatások (cafeteria) egyszerű kategóriáján. Napjainkban a munkavállalói egészség a fenntartható üzleti növekedés és a vállalati kockázatkezelés legfontosabb entitása.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

