Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

NNGYK: kritikus időszak elé nézünk karácsonyig

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszeréti Központ figyeli az összes kórokozót, az őszi szünet végétől az év végi ünnepekig, és azt jósolják, hogy nem lesz könyű. 

Az országban október első hetében – az év 40. hetében – 24 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 203 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

Mint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) légúti figyelőszolgálata jelenti, a rendszer célja most az influenza, a Covid és az RSV – légúti óriássejtes vírus – által okozott vírusfertőzések figyelemmel kísérése.

Az idei szezonban 1288 háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis adatai alapján monitorozzák az influenzaszerű megbetegedések és az akut légúti fertőzések előfordulását

Az esetszám az őszi szünet után a téli szünetig nőhet még, ekkor lesznek a legnagyobb sűrűségben együtt potenciálisan fertőző emberek, iskolatársak, munkatársak.

Három vírust is különösen figyelemmel kísérnek
Fotó: DepositPhotos.com

A szennyvízadatokból közben az látszik, hogy a Covid-járvány idén „késik”, de lesz növekedés.

Kor szerint az influenzaszerű megbetegedésekben 23 százalékban 14 év alatti gyerekek, 36 százalékban 34 év alatti fiatalok, 29 százalékban középkorúak és 12 százalékban idősek érintettek.

Ami az akut légúti fertőzéseket illeti: csaknem felerészben a legkisebbek veszélyeztetettek, a legidősebb korosztályt kevesebb mint 10 százaléknyian képviselik.

Covid-minta jelenleg ritkán érkezik a laborba, igaz, a Covid-fertőzöttek bő kétharmada 60 év fölötti. Arról, hogy ismét kicsit késve írták ki a Covid-oltásokra a közbeszerzést, itt írtunk bővebben:

