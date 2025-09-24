Novák Katalin eltűnt – csak nem készül valamire?

„Örömmel jelentem be, hogy az XY Worldwide társalapítója és vezérigazgatója lettem. Az XY Worldwide egy új nonprofit szervezet, amely úttörő megoldásokat keres az összeomló globális születésszámra” – írta épp egy éve, 2024 szeptemberében az X-en a kegyelmi botrány miatt tavaly februárban lemondott egykori köztársasági elnök.

Ezek után a közösségi oldalán egy ideig aktivitást mutatva többször is posztolt. Hol Giorgia Melonival és Elon Muskkal szelfizett, hol egy dél-koreai egyetem igazgatójával, aki díszdoktori címet adományozott neki. Ám 2025. március 16. óta – amikor a Globális Bakui Fórumon adott elő a termékenységi rátáról, és előadásában még meg is említette a brit demográfussal alapított cégét is – semmit nem tett ki az egykori Twitter-felületén. Sőt, az XY Worldwide X-oldalán a 2024. szeptemberi bejelentést követő pár poszt után, október óta nincs friss bejegyzés. Csak annyi látható, hogy 1620 követője van az oldalnak.

Az XY Worldwide honlapján egyébként azóta sem találhatóak menüpontok, publikációk, kutatások vagy hírek a témában. Csupán csatlakozni lehet a szervezethez.

Hogy a posztok megszűnése összefügg-e azzal, hogy Novák a kegyelmi botrány utáni első nyilvános beszélgetésén megemlítette, milyen pokoli másfél éven van túl – nem lehet tudni. Azt viszont igen, hogy ezt követően sokan kritizálták megjegyzését.

Ahogy arról sincs információ, hogy Elon Musk valóban beállt-e szponzorként Novák és Shaw új szervezete mögé vagy sem, ahogy tavaly szeptemberben a Mandiner cikke felvetette ennek reális lehetőségét. Az viszont továbbra is egyértelmű, hogy véleményük szinte szóról szóra egy és ugyanaz. Novák Katalin utolsó nyilvános, bakui előadásában is épp arról beszélt, mint szeptemberben Musk, aki vészharangot megkongatva ismét posztolt.

A Tesla vezérigazgatója szerint a Nyugat az alacsony születési rátája miatt fog összeomlani.

Azt állítja – amit Novák Katalin és Stephen J. Shaw is –, hogy nem más, mint a népességcsökkenés jelenti a legnagyobb veszélyt a nyugati civilizáció jövőjére, és tévhit, hogy migrációval ezt meg lehetne oldani. Az X-en megjelent bejegyzésében Musk kijelentette: „A születési arány továbbra is zuhanórepülésben van. A népesség összeomlása biztos.” Posztjához mellékelte azt a jelentést, ami szerint 1960 óta először esett az EU élveszületéseinek száma 4 millió alá, 2022-ben mindössze 3,88 millió csecsemő született.

Az XY Worldwide alapítói és Musk egyes mondatai kísértetiesen ugyanazok. Például amikor azt mondják: a legtöbb ember még mindig úgy gondolja, hogy a világ túlnépesedett, pedig épp az ellenkezője az igaz.

Novák cégtársa viszont igen aktív

Miközben a volt köztársasági elnök utoljára márciusban nyilvánult meg a Bakui Fórumon a csökkenő születésszámokról, addig cégtársa nem az XY Worldwide felületén, hanem a saját X-én és a weboldalán jelentette be szeptemberben, hogy kilenc évnyi globális kutatás után a születési arány csökkenésével kapcsolatos eredményeit augusztusban publikálta a Nature Portfolio Scientific Reports című folyóiratban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy napra pontosan kilenc évvel a forgatás kezdete óta – szeptember 19-én – a kétórás különkiadású játékfilm korlátozott ideig elérhető lett a YouTube-on és az X-en.

Ez az a Birthgap című, nagy vihart kavart dokumentumfilm, ami több országban is kiverte a biztosítékot. A filmet kísérő, több országban tapasztalt felháborodásról, valamint a demográfus erőteljes szóbeli megnyilvánulásairól itt írtunk hosszabban:

„Nem fogtuk még fel a születési válság mértékét” – állítja Shaw, aki Magyarországon is tartott már előadást a témában. 2023 szeptemberében a Demográfiai Csúcson, 2024 márciusában pedig épp a Birthgap című megosztó dokumentumfilmjének vetítése kapcsán járt Budapesten.

Novák Katalin cégtársa az új bejelentése kapcsán utal is arra, hogy a munkája ellen szervezett támadásokat kellett elviselnie. Shaw szerint vannak, akik elhitették a fiatalokkal, hogy fontosabb a karrier és az anyagiak, s „ezen dudások némelyikének a küldetése nem kevesebb, mint az emberiség kiirtása” – bár ezt ritkán vallják be nyíltan.

A film felvezetése kapcsán még arról is ír, hogy a biológia tankönyvek gyakran a terhesség elkerülésére összpontosítanak, miközben átugorják a csökkenő termékenységi eredmények hosszú távú realitását és szerinte a fiatalok megdöbbennek, amikor megtudják, hogy egy nő, aki 30 éves koráig nem szült gyermeket, annak kevesebb mint 50 százalék esélye van arra, hogy valaha is anya legyen.

„Ám még a legátfogóbb humánföldrajzi és termékenységi oktatás sem biztos, hogy elegendő. Az adatok valami sokkal, sokkal nagyobb mélypontra utalnak, amit akár Nagy Rekurzióként (ez a Wikipédia szerint a matematikában, valamint a számítástudományban olyan művelet, amely végrehajtásakor a saját maga által definiált műveletet vagy műveletsort hajtja végre, ezáltal önmagát ismétli; ezáltal egy adott absztrakt objektum sokszorozása önhasonló módon – a szerk.) is nevezhetünk”. A születések száma ugyanis feleződik, majd újra feleződik, és újra meg újra… egy lefelé irányuló spirál, amelyből a történelem során egyetlen társadalom sem tudott talpra állni. Az ilyen rekurziók során bomlanak fel – és végül omlanak össze – a civilizációk” – festi fel a legpesszimistább jövőképet Novák cégtársa. Aki azt ígéri, hogy 2 órás dokumentumfilmjében elmagyarázza, miért kezdődött ez a tendencia több országban pontosan ugyanabban az időben, hogyan terjedt azóta könyörtelenül – és miért mutatják a kézzelfogható adatok, hogy a lehetőségeink sokkal korlátozottabbak, mint gondolnánk.