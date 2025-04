Novák Katalin sógornőjének adott tanácsokat a botrányos ausztrál klinika volt vezetője

Ügyvédek szerint a Brisbane-i klinikán történt helytelen embrióátültetés olyan kérdéseket vet fel, amelyek jogi precedenst teremthetnek Ausztráliában. Szakértők szerint egy olyan gyermek jövője, akit tévedésből idegen nőbe ültettek, jogi és etikai „rémálom”, amelyre még nem volt példa az ausztrál jogban.

Az Ausztrália egész területén működő Monash IVF azóta bocsánatot kért az édesanyától, aki akaratlanul is megszülte egy másik nő gyermekét. De a klinikán más is történt. 2024-ben a Monash IVF 56 millió dolláros kártérítési egyezséget kötött 700 korábbi pácienssel, miután embriókat semmisítettek meg egy állítólagos hibás genetikai szűrés miatt. A cég ugyan megerősítette, hogy volt ilyen megállapodás – igaz, közvetítéssel –, de nem ismerte el a felelősségét.

A Monash korábbi IVF-igazgatója épp az a Gab Kovács professzor, aki a hazai meddőségi szektor egyik tanácsadójaként tűnt fel tavaly az azóta a posztjáról lemondott Vesztergom Dóra mellett, illetve doktori disszertációjának külső bírálójaként, azaz opponenseként is mellette állt. Emiatt Kaáli Nagy Géza, az elsőként államosított Kaáli Intézetek alapító-vezetőjének észrevételezése miatt még összeférhetetlenségi vizsgálat is indult a Szegedi Tudományegyetemen – erről a Forbes írt hosszú elemzést.

Gab Kovács (aki bár már nem a Monash IVF klinika vezetője, neve mégis fel van tüntetve a világsajtót bejárt embrióbotrány kapcsán egy ausztrál honlapon, mint aki további információkkal szolgálhat), az Ausztráliában történt eset kapcsán az ABC Radio-nak úgy nyilatkozott, hogy

„Ausztráliában évente több mint 100 000 IVF-ciklus zajlik, tehát „pár évente becsúszik egy hiba.”

„Bizonyára a tengerentúlon is történt már olyan eset, amikor rossz embriót ültettek be. Pedig Ausztráliában is évtizedek óta szigorú eljárások vannak érvényben, még arra a szakemberre nézve is, aki aláírja a beavatkozást, hogy emberi szövetet kezel. Nagy megrázkódtatás ez mindkét családnak, de nem hiszem, hogy sokkal többet lehetne tenni azon kívül, hogy elfogadjuk: az emberek hibáznak” – tette hozzá Gab Kovács, aki tavaly hosszabb időt töltött Magyarországon Vesztergom Dóra és a felügyelete alá került haza meddőségi szektor tervezett feladatai miatt.

Szoros szakmai együttműködés Gab Kovács és a HRI vezetője között

Emlékeztetőül: Gab Kovács neve akkor merült fel a sajtóban is, amikor tavaly nyáron az Onkológiai Intézetben tartott előadást, amire Vesztergom Dóra a szakmának elküldött elektronikus levelében invitálta a hallgatóságot azzal, hogy: „Prof. Dr. Gab Kovacs, az ausztráliai Monash Egyetem szülész-nőgyógyász, reproduktív endokrinológus professzora 2024 szeptemberétől fogja segíteni a Dunamenti REK munkáját orvos-szakmai kérdésekben, mint az ügydöntő felügyelőbizottság tagja.”

Ezt utóbb egyébként Vesztergom nem ismerte el (nem lehet tudni miért), az OKFŐ pedig arról tájékoztatta a Forbest, hogy Gab Kovács mégsem kap a magyar államtól magas összegű szakértői megbízási díjat. Bár a meddőségi gigacég, a Dunamenti REK Reprodukciós Központ ügydöntő felügyelő bizottságának megalapítását cáfolta az OKFŐ, azt elismerték, hogy korábban valóban ez volt a terv – ahogy arról lapunk is beszámolt, hiszen még a Magyar Közlönyben is megjelent.

Egy doktori disszertáció révén is felmerült Gab Kovács neve

Ezek után jött a HRI vezetőjének nem mindennapi doktori disszertációja, mellyel kapcsolatban kiderült, hogy férje volt a témavezetője, míg külső bírálója, azaz opponense Gab Kovács. Ennek kapcsán – ahogy a lombikszektor államosításával, majd annak szerény eredményeivel kapcsolatban már sokszor kifejtette véleményét Kaáli Nagy Géza –, ezúttal is jelezte fenntartásait:

„Nemzetstratégiai szempontból aggodalomra ad okot, hogy az igazgató asszony szoros kapcsolatot ápol egy olyan külföldi befektetővel, aki korábban már próbálkozott többségi tulajdont szerezni a magyar meddőségi piacon. Személyesen is többször tárgyaltam a szóban forgó spekulánssal, hiszen pont az én intézeteimet szemelte ki megvételre. Próbálkozása gyorsan kudarcba fulladt, miután kiderült, hogy egy olyan hazai intézetnek is a tanácsadója volt, amely ellen ma is rendőrségi nyomozás van folyamatban” – írta nyílt levelében Kaáli professzor.

Nem csak Ausztráliában történnek érdekes dolgok

Gab Kovács ugyanis annak a Versys Clinics-nek is tanácsadója volt, amely ellen még mindig folyik a nyomozás azzal a gyanúval, hogy pénzért megvették rászoruló nők petesejtjeit, amiket gazdag ügyfeleknek adtak el. Ez Magyarországon szervkereskedelemnek számít. Vereczkey Attila – akit a Magyar Orvosi Kamara többször is elmarasztalt, sőt korábban felfüggesztett börtönbüntetésre is ítélték – jó kapcsolatot ápol Gab Kováccsal, hiszen 2006-ban épp az ausztrál Monash Egyetemen szerzett szakmai tapasztalatokat. A Versys Clinic honlapja egyébként jelenleg nem érhető el.

A februárban a HRI éléről leköszönt, s utána új magáncéget alapított Vesztergom Dóra a Magyar Kórházszövetség nemrég lezajlott többnapos konferenciáján egyébként kijelentette, fontos lenne, hogy ne álljanak meg azok a projektek, amiket igazgatóként elkezdett, ezek közé sorolta a petesejt donáció hozzáférhetővé tételét.

Takács Péter egészségügyi államtitkár ugyanitt azzal egészítette ki a bejelentést, hogy hamarosan tárgyal az egyházakkal (szakértők szerint vallási indokok álltak eddig a projekt megvalósítása előtt) a petesejtdonációról azért, hogy a magyar szülőknek se kelljen külföldre menniük donor petesejtért.

Hozzátette: Az ezzel kapcsolatos jogszabálycsomag készen van, legkésőbb az őszi törvényalkotási ciklusban megszülethetnek az ezzel kapcsolatos szabályok.

Bár a jó hír meddőségi szakemberek szerint újabb aggályokat is felvethet. Az államosított meddőségi klinikai rendszer ugyanis eddig sem bírta a magánszektor megszűnésével járó plusz terhelést (már itt is várólisták alakultak ki), a petesejtdonáció megkezdése viszont kétszer-háromszor nagyobb humánerőforrást igényelne. Így, az egyébként jó kezdeményezés akár kudarcba is fulladhat. Ha megvalósul az elképzelés, ennek felelőssége a Humánreprodukciós Intézet új igazgatójának vállát is fogja nyomni. Arra a kérdésünkre, mikor várható az új szakember kinevezése, az OKFŐ így válaszolt lapunkak.

„A Humánreprodukciós Intézet vezetőjének kiválasztása folyamatban van”.

