4p
Egészségügy Demográfia Egészségügy és egészségipar Novák Katalin

Novák Katalin újra aktív a közösségi médiában

Kormos Olga
Kormos Olga

Ismét posztolt Novák Katalin az X-en, a Stephen J. Shaw-val közös vállalkozásuk weblapja pedig megújult és sorra kerülnek fel új tartalmak.

Novák Katalin, a kegyelmi botrány miatt lemondott köztársasági elnök hosszú hallgatás után ismét posztolt az X-en. Bejegyzései – ugyanúgy, mint az elmúlt két évben szinte mindegyik – a világban tapasztalható születésszámok változásával foglalkoznak.

Utoljára az OECD-országok 2025-ös születési rátáját tette ki január 6-án. Decemberben pedig szinte minden nap posztolt a témában tartalmat, még szenteste napján, 24-én is.

Mindeközben Stephen J. Shaw adatkutatóval, demográfussal közös üzleti vállalkozása, az XY Worldwide nonprofit szervezet honlapja teljesen megújult. Magukat immár úgy mutatják be, mint egy olyan pártatlan és ideológiamentes közösséget, amely világos és megbízható betekintést nyújt a születési arányok és az emberiség jövőjébe világszerte, s amihez ingyenesen bárki csatlakozhat.

Leszögezik, hogy nem követnek pronatalista (születéspárti) álláspontot, és egyformán tiszteletben tartják mindenkinek a jogát –hogy olyan gyermekei legyenek, amilyeneket akarnak, vagy hogy gyermektelenek maradjanak.

Talán többet lehet majd látni Novák Katalint idén
Talán többet lehet majd látni Novák Katalint idén
Fotó: X/Novák Katalin

„Munkánk kizárólag nyilvánosan elérhető adatokon, lektorált kutatásokon és nyílt, bizonyítékokon alapuló párbeszéden alapul. Célunk az egyértelműség biztosítása, nem pedig a személyes döntések előmozdítása vagy elrettentése” – hívják fel a figyelmet.

Globális statisztikák

Hozzáteszik: globális statisztikai forrásokból épült saját adatközpontjuk, az „XY Foresight” (XY Előrejelzés) új módszert kínál a születési ráta csökkenése okainak és hatásainak megértéséhez több mint 40 országban. Hangsúlyozzák, hogy nem használnak privát vagy egyéni szintű adatokat. 

Minden adatkészletetet a Nature Portfolio folyóiratban közzétett, lektorált mikrodemográfiai keretrendszer (MDF) segítségével harmonizálnak, hogy biztosítsák az országok közötti következetes és összehasonlítható információkat.

Amint új információk jönnek ki hivatalos forrásokból, frissítik az adataikat, és gyakran hetente osztanak meg időközi elemzéseket, valamint előrejelzéseket.

„Hírszobánkban hetente frissítjük a születési arány csökkenésével kapcsolatos globális híreket is” – hívják fel a figyelmet a korábban a honlapra nem jellemző aktivitásra.

Várják a felkéréseket

Azt is írják, hogy a nonprofit szervezetet azért hozták létre, hogy segítsenek az embereknek világszerte megérteni a mai társadalmakat formáló, gyorsan változó születési arányokat. Céljuk, hogy megbízható, ideológiamentes információkat nyújtsanak egy olyan témáról, amelyet gyakran félreértenek, mégis mélyen összefügg a világ közösségeinek jövőjével.

Ezzel kapcsolatban a téma megosztottságáról itt írtunk korábban: 

Sőt, Novák Katalin és üzlettársa, Stephen J. Shaw szívesen fogad előadásokra, konferenciákra, podcastokra és médiainterjúkra szóló meghívásokat is, ha megkeresik őket a honlapon található kontakton: „A rendelkezésre állás az ütemtervtől és az esemény jellegétől függ, de minden kérést felülvizsgálunk”.

Tehát elképzelhető, hogy ezentúl sokkal többet lehet majd találkozni Novák Katalinnal különböző eseményeken, ahol a születési ráták alakulásáról fog előadni.

Belépett a családi cégbe is

Novák Katalinról utoljára ősszel jött a hír, hogy a civil szervezetnél betöltött munkája mellett a piacra is kilépett. A Novák család tulajdonában lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be, a cég az apja, Novák Zoltán szegedi magánklinikáját üzemelteti. A volt köztársasági elnöknek október 1-je óta van tulajdoni részesedése a családi vállalkozásban, a négyfős tulajdonosi körben mindenki egyaránt 25 százalékot birtokol a cégből. 

Mindeközben rekordösszeget, 50 millió forintot adományozott Novák Katalin volt államfő egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak. A Novák előtt köztársasági elnöki pozíciót betöltő Áder János pedig burkolt kritikát fogalmazott meg a kegyelmi üggyel kapcsolatban, amikor egy interjúban kijelentette: őt a kollégái megóvták attól, hogy hasonló helyzetbe kerüljön. Novák egykori rezidenciája jelenleg is eladő 28 milliárd forintért, de egyelőre nem talált gazdára. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Soha ennyi orvos nem indult még választásokon, mint idén

Többen is a parlamentbe juthatnak. 

Mutatjuk, végül mi lett a Heim Pál Gyermekkórház új avatarának a neve

Lezárult a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet avatárprojektjének névadó időszaka. A kórház örömmel osztja meg a hírt: a legnépszerűbb a PALKÓ név lett!

„Az egészségügy elsorvasztása sunyi és aljas módja a népirtásnak” – jelentette ki Felföldi József

A debreni miliárdos friss posztjában rámutat a magyar egészségügy gyenge pontjaira. 

Járvány: nagyjából minden kétszázadik magyar megbetegedett

Járvány: nagyjából minden kétszázadik magyar megbetegedett

A legtöbb influenzás Komárom-Esztergom megyében van.

Elvérzett az érdi szakrendelő, távozik a főigazgató

Érd polgármestere jelentette be, hogy távozik az érdi Dr. Romsics László Egészségügyi Intézmény éléről a főigazgató. Ennek kapcsán rávilágít az egészségügy országos gondjaira is. 

Balázs Anna

Így célozzák meg az örök életet a biohackerek

Folytatódhat a daganatos betegségek számának drámai emelkedése, az állandó készenlét mellett ugyanis nem tud regenerálódni a szervezetünk, hangzott el a CMC Déli Klinika szerdai sajtóseményén. Az intézmény orvosigazgatója, Dr. Balázs Anna beszélt arról is, hogy nem ajánlja a szélsőséges diétákat, és nem a testsúlyt tartja a legfontosabb egészségügyi mutatónak. Megtudtuk azt is, hogy miért lehetnek kockázatosak az étrend-kiegészítők, és mennyi egészséges évet lehet nyerni életmódváltással. Egy következetesen élő ember életébe pedig néha egy-két pohár bor is belefér.

Megkongatta a vészharangot a Magyar Hospice Alapítvány

Magyarországon évente több tízezer embernél diagnosztizálnak daganatos megbetegedést, s közülük is sajnos több ezren vannak, akiknek nincs már esélyük a gyógyulásra. Számukra a hospice ellátás az egyik utolsó mentsvár, ahol a szakmaiság mellett végtelen emberséggel, szeretettel, a testi és lelki fájdalmak csillapításával, a méltóság megőrzésével segítik megírni az élet utolsó fejezeteit. Ez azonban most bizonytalanná vált: a jelenlegi finanszírozási környezet nem kedvez a betegellátás egyenletes, előre tervezhető fenntartásának.

Végleg beszántják a szentesi kórház szülészeti osztályát? (frissítve)

Varga Ferenc, a DK országgyűlési képviselője arról posztolt, hogy minden reménye elszállhat a szentesi kismamáknak és kispapáknak. 

Már Magyarországon is van halálos áldozata az influenzajárványnak?

Az elmúlt napokban világszerte megugrott az influenzás megbetegedések száma – köztük hazánkban –, amely egy olyan variánsnak köszönhető, ami az elmúlt években nem volt domináns. Egyes országokban már több áldozatot is követelt. Lapunk azon kérdésére, hogy nálunk is haltak-e már meg az idei influenzaszezonban, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ válaszolt.

Sztrájk jöhet az egészségügyben?

Sztrájk jöhet az egészségügyben?

Felmérik az igényeket.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168