Novák Katalin újra aktív a közösségi médiában

Novák Katalin, a kegyelmi botrány miatt lemondott köztársasági elnök hosszú hallgatás után ismét posztolt az X-en. Bejegyzései – ugyanúgy, mint az elmúlt két évben szinte mindegyik – a világban tapasztalható születésszámok változásával foglalkoznak.

Utoljára az OECD-országok 2025-ös születési rátáját tette ki január 6-án. Decemberben pedig szinte minden nap posztolt a témában tartalmat, még szenteste napján, 24-én is.

Mindeközben Stephen J. Shaw adatkutatóval, demográfussal közös üzleti vállalkozása, az XY Worldwide nonprofit szervezet honlapja teljesen megújult. Magukat immár úgy mutatják be, mint egy olyan pártatlan és ideológiamentes közösséget, amely világos és megbízható betekintést nyújt a születési arányok és az emberiség jövőjébe világszerte, s amihez ingyenesen bárki csatlakozhat.

Leszögezik, hogy nem követnek pronatalista (születéspárti) álláspontot, és egyformán tiszteletben tartják mindenkinek a jogát –hogy olyan gyermekei legyenek, amilyeneket akarnak, vagy hogy gyermektelenek maradjanak.

Talán többet lehet majd látni Novák Katalint idén

Fotó: X/Novák Katalin

„Munkánk kizárólag nyilvánosan elérhető adatokon, lektorált kutatásokon és nyílt, bizonyítékokon alapuló párbeszéden alapul. Célunk az egyértelműség biztosítása, nem pedig a személyes döntések előmozdítása vagy elrettentése” – hívják fel a figyelmet.

Globális statisztikák

Hozzáteszik: globális statisztikai forrásokból épült saját adatközpontjuk, az „XY Foresight” (XY Előrejelzés) új módszert kínál a születési ráta csökkenése okainak és hatásainak megértéséhez több mint 40 országban. Hangsúlyozzák, hogy nem használnak privát vagy egyéni szintű adatokat.

Minden adatkészletetet a Nature Portfolio folyóiratban közzétett, lektorált mikrodemográfiai keretrendszer (MDF) segítségével harmonizálnak, hogy biztosítsák az országok közötti következetes és összehasonlítható információkat.

Amint új információk jönnek ki hivatalos forrásokból, frissítik az adataikat, és gyakran hetente osztanak meg időközi elemzéseket, valamint előrejelzéseket.

„Hírszobánkban hetente frissítjük a születési arány csökkenésével kapcsolatos globális híreket is” – hívják fel a figyelmet a korábban a honlapra nem jellemző aktivitásra.

Várják a felkéréseket

Azt is írják, hogy a nonprofit szervezetet azért hozták létre, hogy segítsenek az embereknek világszerte megérteni a mai társadalmakat formáló, gyorsan változó születési arányokat. Céljuk, hogy megbízható, ideológiamentes információkat nyújtsanak egy olyan témáról, amelyet gyakran félreértenek, mégis mélyen összefügg a világ közösségeinek jövőjével.

Sőt, Novák Katalin és üzlettársa, Stephen J. Shaw szívesen fogad előadásokra, konferenciákra, podcastokra és médiainterjúkra szóló meghívásokat is, ha megkeresik őket a honlapon található kontakton: „A rendelkezésre állás az ütemtervtől és az esemény jellegétől függ, de minden kérést felülvizsgálunk”.

Tehát elképzelhető, hogy ezentúl sokkal többet lehet majd találkozni Novák Katalinnal különböző eseményeken, ahol a születési ráták alakulásáról fog előadni.

Belépett a családi cégbe is

Novák Katalinról utoljára ősszel jött a hír, hogy a civil szervezetnél betöltött munkája mellett a piacra is kilépett. A Novák család tulajdonában lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be, a cég az apja, Novák Zoltán szegedi magánklinikáját üzemelteti. A volt köztársasági elnöknek október 1-je óta van tulajdoni részesedése a családi vállalkozásban, a négyfős tulajdonosi körben mindenki egyaránt 25 százalékot birtokol a cégből.

Mindeközben rekordösszeget, 50 millió forintot adományozott Novák Katalin volt államfő egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak. A Novák előtt köztársasági elnöki pozíciót betöltő Áder János pedig burkolt kritikát fogalmazott meg a kegyelmi üggyel kapcsolatban, amikor egy interjúban kijelentette: őt a kollégái megóvták attól, hogy hasonló helyzetbe kerüljön. Novák egykori rezidenciája jelenleg is eladő 28 milliárd forintért, de egyelőre nem talált gazdára.