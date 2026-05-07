Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

Nyílt levélben kritizálta az Európai Unió dohánytermékekről szóló irányelvét 16 európai ország 26 független tudósa és közegészségügyi kutatója, miután az Európai Bizottság ismét napirendre tűzte a dohány- és nikotintartalmú termékek uniós szabályozásának (TPD) felülvizsgálatát, amely évekre meghatározhatja az európai dohánypiac jövőjét.

A levél aláírói azonban attól tartanak, hogy a jelenlegi irány alapján a TPD olyan tudományosan megalapozatlan feltevésre épülhet, amely közegészségügyi kockázat szempontjából egy kalap alá veszi az új típusú nikotintermékeket az éghető cigarettákkal. Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek és a biztosi testület tagjainak címzett dokumentumot magyar részről dr. Szemelyácz János addiktológus-pszichiáter, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke írta alá.

A tudósok és kutatók szerint a bizonyítékok egyértelműen különbséget tesznek a dohány égése során keletkező toxikus anyagok és maga a nikotin hatásai között; a dohányzással összefüggő megbetegedések döntő többségét ugyanis az égés melléktermékei okozzák, nem a nikotin.

Ennek megfelelően azt kellene figyelembe venni, hogy a füstmentes alternatívák milyen mértékben csökkentik az egészségkárosító kitettséget a hagyományos cigarettához képest. A nyílt levél szerzői hangsúlyozták, hogy a szabályozási és tudományos értékelésnek összehasonlító alapon kell működnie, összhangban az Európai Parlament korábbi felhívásával.

Nem minden nikotintermék egyformán kockázatos

Dr. Szemelyácz János és társai a jogalkotási javaslat kapcsán az alábbiakra hívták fel Von der Leyen elnökasszony és az Európai Bizottság figyelmét:

a füstmentes nikotintermékeket elsősorban a füsttel járó cigarettázás folytatásához kell mérni, nem pedig a teljes absztinenciához;

ismerjék el, hogy nem minden nikotintermék egyformán kockázatos – jelentős különbség van köztük, és ezt a szabályozásnak is tükröznie kell, nem pedig automatikusan a cigarettával azonos szintre sorolni mindet;

tegyenek világos különbséget aközött, hogy mi árt: a dohány égése során keletkező káros anyagok, illetve maga a nikotin nem ugyanaz a kockázat;

a fiatalok védelmét és az illegális piac problémáját kezeljék szigorúan, de arányosan, anélkül, hogy minden terméket indokolatlanul egyformán kockázatosnak minősítenének;

illetve kövessék azt az összehasonlító tudományos megközelítést, amelyet az Európai Parlament kifejezetten kért.

A Magyar Addiktológiai Társaság elnöke kiemelte, hogy a levélben megfogalmazott aggályaik mellé 130 tudományos publikációt is csatoltak. A szakértők közül azt senki sem vitatja, hogy a cigarettázás káros következményekkel járhat, ugyanakkor a dohányzással összefüggő rákos megbetegedések, szív- és érrendszeri betegségek, tüdőbetegségek és a korai halálozás döntő többségét nem a nikotin maga, hanem az égés során keletkező anyagok okozzák.

Dr. Szemelyácz János kifejtette: ha az Európai Bizottság a füstmentes termékeket kizárólag a „semmit sem használni” állapothoz méri, akkor rossz szakpolitikai kérdést tesz fel. Ezzel szemben azt javasolt figyelembe venni, hogy a füstmentes alternatívára váltó dohányosok csökkentik‑e a cigarettázással járó káros anyagoknak való kitettségüket, valamint a dohányzással összefüggő betegségek kockázatát a hagyományos cigarettázáshoz képest.

Félrevezet a nikotin és a füst összemosása

Az addiktológus-pszichiáter rámutatott: a nikotin és a füst összemosása félrevezeti a közvéleményt, és rossz szakpolitikákhoz vezet. Ugyanez igaz azokra az általános kijelentésekre is, amelyek szerint az újabb nikotintermékek „ugyanolyan károsak”, mint a dohányzás. Az összes rendelkezésre álló bizonyíték nem ezt támasztja alá. A nikotin addiktív és nem kockázatmentes, de nem ez az elsődleges oka a dohányzással összefüggésbe hozható rákos megbetegedéseknek, a krónikus tüdőbetegségnek vagy a legtöbb dohányzásnak tulajdonítható szív- és érrendszeri ártalomnak, mert ezeket döntően az égés során keletkező mérgező anyagok belégzése okozza.

Az Európai Bizottság asztalán lévő nyílt levél egyértelművé tette: az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban készült független bizonyítékok, áttekintések ismételten különbséget tesznek a az alternatív termékek és a cigarettázás között. Ezzel együtt a fiatalok védelme alapvető fontosságú, bármely nikotintermék kiskorúak általi használatát meg kell akadályozni.

Az olyan országok tapasztalatai, mint az USA, Új‑Zéland, vagy az Egyesült Királyság azt mutatják, hogy a fiatalkori dohányzás tovább csökkent még ott is, ahol a füstmentes nikotintermékek szigorú szabályozás és ellenőrzés mellett elérhetők.

„A szakpolitikai kihívás az, hogy megakadályozzuk a fiatalok rászokását, miközben nem fosztjuk meg a felnőtt dohányosokat a cigarettánál kisebb kockázatú alternatívákhoz való hozzáféréstől” – jegyezte meg Dr. Szemenyácz János. Hozzátette: Európa „füstmentes generációt” kíván elérni, amelyet az Európai Bizottság 2040‑re kevesebb mint 5 százalékos dohányhasználatként határozott meg. Ennek ellenére a cigarettázás továbbra is széles körben elterjedt az Európai Unióban.

Nem mindegy, hogy éghető vagy füstmentes

A Magyar Addiktológiai Társaság elnöke úgy véli, ha Brüsszel most arra a fikcióra épít, hogy minden nikotintermék lényegében azonos, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a cigarettapiacot védi, ahelyett, hogy visszaszorítaná azt.

Márpedig a szakember meggyőződése szerint Európa nem állíthatja, hogy „a tudományt követi” a rák elleni küzdelemben, ha figyelmen kívül hagyja a dohányzásellenes szabályozás egyik legalapvetőbb tudományos különbségét: a éghető és a füstmentes termékek közötti eltérést.