6p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Egészségügy Dohányipar Ursula von der Leyen

Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

mfor.hu

Több mint két tucat független európai kutató, köztük dr. Szemelyácz János addiktológus-pszichiáter, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke nyílt levélben bírálja az EU dohánytermék-irányelvét, mert szerintük az figyelmen kívül hagyja a cigarettázás és a füstmentes alternatívák közötti alapvető tudományos különbségeket. A szakemberek arra figyelmeztetnek: ha Brüsszel minden nikotinterméket azonos kockázatúnak tekint, az nemcsak félrevezeti a közvéleményt, hanem a hatékony közegészségügyi fellépést is akadályozhatja.

Nyílt levélben kritizálta az Európai Unió dohánytermékekről szóló irányelvét 16 európai ország 26 független tudósa és közegészségügyi kutatója, miután az Európai Bizottság ismét napirendre tűzte a dohány- és nikotintartalmú termékek uniós szabályozásának (TPD) felülvizsgálatát, amely évekre meghatározhatja az európai dohánypiac jövőjét.

A levél aláírói azonban attól tartanak, hogy a jelenlegi irány alapján a TPD olyan tudományosan megalapozatlan feltevésre épülhet, amely közegészségügyi kockázat szempontjából egy kalap alá veszi az új típusú nikotintermékeket az éghető cigarettákkal. Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek és a biztosi testület tagjainak címzett dokumentumot magyar részről dr. Szemelyácz János addiktológus-pszichiáter, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke írta alá.

A tudósok és kutatók szerint a bizonyítékok egyértelműen különbséget tesznek a dohány égése során keletkező toxikus anyagok és maga a nikotin hatásai között; a dohányzással összefüggő megbetegedések döntő többségét ugyanis az égés melléktermékei okozzák, nem a nikotin.

Ennek megfelelően azt kellene figyelembe venni, hogy a füstmentes alternatívák milyen mértékben csökkentik az egészségkárosító kitettséget a hagyományos cigarettához képest. A nyílt levél szerzői hangsúlyozták, hogy a szabályozási és tudományos értékelésnek összehasonlító alapon kell működnie, összhangban az Európai Parlament korábbi felhívásával.

Nem minden nikotintermék egyformán kockázatos

Dr. Szemelyácz János és társai a jogalkotási javaslat kapcsán az alábbiakra hívták fel Von der Leyen elnökasszony és az Európai Bizottság figyelmét:

  • a füstmentes nikotintermékeket elsősorban a füsttel járó cigarettázás folytatásához kell mérni, nem pedig a teljes absztinenciához;
  • ismerjék el, hogy nem minden nikotintermék egyformán kockázatos – jelentős különbség van köztük, és ezt a szabályozásnak is tükröznie kell, nem pedig automatikusan a cigarettával azonos szintre sorolni mindet;
  • tegyenek világos különbséget aközött, hogy mi árt: a dohány égése során keletkező káros anyagok, illetve maga a nikotin nem ugyanaz a kockázat;
  • a fiatalok védelmét és az illegális piac problémáját kezeljék szigorúan, de arányosan, anélkül, hogy minden terméket indokolatlanul egyformán kockázatosnak minősítenének;
  • illetve kövessék azt az összehasonlító tudományos megközelítést, amelyet az Európai Parlament kifejezetten kért.

A Magyar Addiktológiai Társaság elnöke kiemelte, hogy a levélben megfogalmazott aggályaik mellé 130 tudományos publikációt is csatoltak. A szakértők közül azt senki sem vitatja, hogy a cigarettázás káros következményekkel járhat, ugyanakkor a dohányzással összefüggő rákos megbetegedések, szív- és érrendszeri betegségek, tüdőbetegségek és a korai halálozás döntő többségét nem a nikotin maga, hanem az égés során keletkező anyagok okozzák.

Dr. Szemelyácz János kifejtette: ha az Európai Bizottság a füstmentes termékeket kizárólag a „semmit sem használni” állapothoz méri, akkor rossz szakpolitikai kérdést tesz fel. Ezzel szemben azt javasolt figyelembe venni, hogy a füstmentes alternatívára váltó dohányosok csökkentik‑e a cigarettázással járó káros anyagoknak való kitettségüket, valamint a dohányzással összefüggő betegségek kockázatát a hagyományos cigarettázáshoz képest.

Félrevezet a nikotin és a füst összemosása

Az addiktológus-pszichiáter rámutatott: a nikotin és a füst összemosása félrevezeti a közvéleményt, és rossz szakpolitikákhoz vezet. Ugyanez igaz azokra az általános kijelentésekre is, amelyek szerint az újabb nikotintermékek „ugyanolyan károsak”, mint a dohányzás. Az összes rendelkezésre álló bizonyíték nem ezt támasztja alá. A nikotin addiktív és nem kockázatmentes, de nem ez az elsődleges oka a dohányzással összefüggésbe hozható rákos megbetegedéseknek, a krónikus tüdőbetegségnek vagy a legtöbb dohányzásnak tulajdonítható szív- és érrendszeri ártalomnak, mert ezeket döntően az égés során keletkező mérgező anyagok belégzése okozza.

Az Európai Bizottság asztalán lévő nyílt levél egyértelművé tette: az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban készült független bizonyítékok, áttekintések ismételten különbséget tesznek a az alternatív termékek és a cigarettázás között. Ezzel együtt a fiatalok védelme alapvető fontosságú, bármely nikotintermék kiskorúak általi használatát meg kell akadályozni.

Az olyan országok tapasztalatai, mint az USA, Új‑Zéland, vagy az Egyesült Királyság azt mutatják, hogy a fiatalkori dohányzás tovább csökkent még ott is, ahol a füstmentes nikotintermékek szigorú szabályozás és ellenőrzés mellett elérhetők.

„A szakpolitikai kihívás az, hogy megakadályozzuk a fiatalok rászokását, miközben nem fosztjuk meg a felnőtt dohányosokat a cigarettánál kisebb kockázatú alternatívákhoz való hozzáféréstől” – jegyezte meg Dr. Szemenyácz János. Hozzátette: Európa „füstmentes generációt” kíván elérni, amelyet az Európai Bizottság 2040‑re kevesebb mint 5 százalékos dohányhasználatként határozott meg. Ennek ellenére a cigarettázás továbbra is széles körben elterjedt az Európai Unióban. 

Nem mindegy, hogy éghető vagy füstmentes

A Magyar Addiktológiai Társaság elnöke úgy véli, ha Brüsszel most arra a fikcióra épít, hogy minden nikotintermék lényegében azonos, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a cigarettapiacot védi, ahelyett, hogy visszaszorítaná azt.

Márpedig a szakember meggyőződése szerint Európa nem állíthatja, hogy „a tudományt követi” a rák elleni küzdelemben, ha figyelmen kívül hagyja a dohányzásellenes szabályozás egyik legalapvetőbb tudományos különbségét: a éghető és a füstmentes termékek közötti eltérést.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Dr. Oczella Péter pszichiáter, és Lakatos Péter longevity coach a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián

Így élhetünk akár száz évnél is tovább

A túlsúly rendszerszintű probléma, és nagyon sok pénzt emészt fel az egészségügyben. De mit üzen a testünk a betegségekkel, és miért élnek néhány helyen száz évnél is tovább az emberek? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia vendégei.

„Nagyon bizakodó vagyok, hogy végre javulhat az orvostechnikai eszköz beszállítók helyzete” – mondja Jóbai Zsolt, az Orvostechnikai Szövetség alelnöke

Különleges időkapszulában beszélgettünk Jóbai Zsolttal, a Replant cégcsoport ügyvezetőjével, az Orvostechnikai Szövetség alelnökével. Egy olyan átmeneti időszakban, amikor a régi kormány már nem hoz új döntéseket, az új pedig még nem tette le az esküt. Vállalkozói interjú-sorozatunk újabb írása.

Hegedűs Zsolt: Új rend jön az egészségügyben

Hegedűs Zsolt: Új rend jön az egészségügyben

Őrök figyelhetik a kórházakat hamarosan.

Kapitány István: újra jön a szülész választás

Kapitány István: újra jön a szülész választás

Egy olyan sokkoló statisztikát is megosztott, mely több mint egy szám.

Valóban paradigmaváltás jöhet a digitális egészségügyben, vagy ez csak jól hangzó ígéret?

A digitalizáció egyre inkább beleszól az egészségügybe is, de vajon alapjaiban fogja-e megváltoztatni rohamtempóban a mindennapokat, vagy a nagy átalakulás azért még arrébb van? Erről beszélgetett a Klasszis Média Longevity és egészséggazdaság konferenciáján Dr. Skorán Ottó, a VOSZ Egészségügyi tagozat, Egészségügyi innováció és informatikai szekció elnöke, valamint Dr. Zrubka Zsombor, egyetemi docens, az Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Központjának főigazgatója. A moderátor Szlankó Anna, a KPMG szenior menedzsere volt.

Hegedűs Zsolt: Felülvizsgáljuk az állami kórházakban működő magánellátást

A felálló egészségügyi minisztérium felülvizsgálja a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait – közölte Hegedűs Zsolt közösségi oldalán. 

Sinkó Eszter: „Az egészségügy jövőjét nem lehet zárt ajtók mögött összerakni”

A szektort alapjaiban kell megreformálni az egészésgügyi közgazdász szerint. 

Nagy dobásra készül a leendő egészségügyi miniszter

Nagy dobásra készül a leendő egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt a Batthyány–Strattmann László-alapítvány átalakítására készül.

Hét kórházigazgatót kérdeztünk a jövőről – ennyien válaszoltak

Hegedűs Zsolt, a jövőbeni Tisza-kormány egészségügyi minisztere egyik első nyilatkozatában azt mondta: akkor végzi majd jól a dolgát az Egészségügyi Minisztériumban, ha a lakosság azt fogja látni, hogy a különböző kórházi igazgatók, vezetők, osztályvezetők és orvosok is nyilatkoznak. Bár május elejéig még az Orbán-kormány van hatalmon, kíváncsiak voltunk, hogy működik-e még a centralizált nyilatkozatstop: kórházigazgatókat kérdeztünk az egészségügy jövőjéről.

Eljárás indult az egészségügyi reformot titkoló cég ellen

A K-Monitor kezdeményezésére törvényességi felügyeleti eljárás indult a Boston Consulting Grouppal szemben, amiért nem tett eleget az információszabadság törvényben előírt kötelezettségének és nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen állami intézményekkel van szerződéses viszonya.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG