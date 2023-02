OGYÉI: tényleg hiány alakult ki ebből az inzulinkészítményből

A Fiasp nevű inzulinkészítmények hiánylistára kerültek, mivel a forgalombahozatali engedély jogosultja – eleget téve jogszabályi kötelezettségének – bejelentette, hogy gyártási gondok miatt nem tud belőlük szállítani - áll a ma megjelent közleményben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján.

A nevezett készítmények hatóanyaga insulin aspart, ezzel a hatóanyaggal több más készítmény is rendelkezik centrális engedéllyel, továbbá a forgalombahozatali engedély jogosultjának is létezik másik inzulin aspart készítménye (NovoRapid), amely háromféle kiszerelésben is elérhető, ezekkel tehát a Fiasp helyettesíthető.