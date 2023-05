Ön is kérdezhet Kunetz Zsombortól a Klasszis Klub keddi rendezvényén!

Az egészségügyi törvény legújabb tervezett módosításainak egy része már júniustól is várható, más változtatások csak a jövő évtől, de a legkardinálisabb elem, hogy fél tucat kórházat és azok 25 ingatlanát bízná a jövőben vagyonkezelő alapítvány által fenntartott egyetemekre a kormány. A 45 oldalas javaslatcsomag kitér arra is, hogy a jövőben mentőtiszt is jogosult halottvizsgálatot végezni, vagy arra, hogy karcsúsítják az orvosesztétikai beavatkozásokat. Vajon jók-e ezek a döntések?

De mi a helyzet a brutális kórházi adósságokkal, lényeges csökkenés várható-e attól, hogy februártól ismét teljesítményfinanszírozásra álltak át? Vagy mikor fognak ténylegesen csökkenni a kórházi várólisták, amelyek mellé időközben a szakorvosi rendelők várólistái is becsatlakoztak? Mi van az új praxiskörzetek kialakításával, és a szakrendelők államosítási tervével?

Mennyire örülhetnek az egészségügyi szakápolók a januárról júliusra halasztott, szinte az erre az évre várt éves átlagos inflációval azonos 18 százalékos béremelésnek? No és hogy muzsikál az új ügyeleti ellátórendszer, ahol például Komárom-Esztergom vármegyében a májusi induláskor alig volt önkéntes orvos jelentkező? Vagy, hogy működik az új 1830-as hívószámú diszpécserszolgálat, amellyel kapcsolatban az utóbbi időben egyre több kritika éri a Mentőszolgálatot – elég, ha csak Gálvölgyi János esetére gondolunk.

Ezeket a kérdéseket tervezzük körbejárni Kunetz Zsombor orvossal, egészségügyi elemzővel a Klasszis Klubunk következő, a szokásoknak megfelelően ezúttal is mintegy egyórásra tervezett online rendezvényén, melynek időpontja: 2023. május 30. kedd, 15.30 óra. Ugyanakkor az eseményen Olvasóink is feltehetik kérdéseiket, akik számára a részvétel ingyenes, mindössze csak egy regisztráció szükséges.

