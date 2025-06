Ön többet iszik, mint az átlag? Most megtudhatja

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A válaszadók közel 90 százaléka társaságban, és közülük is 60 százalék szintén közösségben, de otthon iszik; főleg a fiatalabbakra jellemző inkább, hogy az italozáshoz más helyszínt választanak. A fogyasztók egyre gyakrabban keresik az alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú alternatívákat, különösen szórakozóhelyeken és vendéglátóhelyeken – közölték.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a rendszeresség hatással van az elfogyasztott adagokra: akik gyakrabban élnek ezzel a szokással, jellemzően nagyobb mennyiséget is isznak egy-egy alkalommal.

