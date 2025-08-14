Önt is érintheti: az éjjel milliárdokat kapott itt a várakozási idő csökkentése

A kormány az ultrahangvizsgálatokat megelőző várakozási idő csökkentése és a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítása érdekében egyetért az ultrahangvizsgálathoz szükséges eszközök beszerzésével, valamint a közfinanszírozott ultrahangvizsgálatok finanszírozási díjának emelésével – állapította meg a határozat, amelyet a Magyar Közlöny legfrissebb számában tettek közzé.

Az eszközök beszerzésére 4 milliárd forintot csoportosítottak át, azonnali érvényyel.

A vizsgálatok finanszírozására pedig 16 milliárd forintot „a felmerülés ütemében”.