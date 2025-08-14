1p
Önt is érintheti: az éjjel milliárdokat kapott itt a várakozási idő csökkentése

mfor.hu

A kormány szerdai határozata értelmében az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentésére csoportosítottak át több milliárd forintot a költségvetésben.

A kormány az ultrahangvizsgálatokat megelőző várakozási idő csökkentése és a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítása érdekében egyetért az ultrahangvizsgálathoz szükséges eszközök beszerzésével, valamint a közfinanszírozott ultrahangvizsgálatok finanszírozási díjának emelésével – állapította meg a határozat, amelyet a Magyar Közlöny legfrissebb számában tettek közzé.

  • Az eszközök beszerzésére 4 milliárd forintot csoportosítottak át, azonnali érvényyel.
  • A vizsgálatok finanszírozására pedig 16 milliárd forintot „a felmerülés ütemében”.

Orbán Viktor embere kiverte a biztosítékot – felháborodott levél egy nemzetközi szervezettől

Egy nemzetközi orvosi szervezet reagált.

A MOK Orbán Viktorhoz fordul Takács Péter miatt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) nagyon mérges lett Takács Péter egészségügyi államtitkárra. 

Áttörés a hazai egészségügyben – hirtelen engedélyezték az eddig tiltott módszert

Magyarországon még az egykori magán meddőségi klinikáknak is csak egészségügyi célból engedélyezték a petesejtfagyasztást, most azonban úgy tűnik, hogy az állami lombikklinikákon jön a szociális alapú eljárás. A szakma örül, de egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság lapunk érdeklődésére elárulta, hogy ingyenes lesz-e, vagy sem, és embriológus, illetve mentálhigiénés szakember is elmondja a véleményét a témában.

Ezekkel a tünetekkel üzen a szklerózis multiplex évekkel a diagnosztizálása előtt

A British Columbia Egyetem új kutatása szerint a szklerózis multiplex (SM) legkorábbi figyelmeztető jelei több, mint egy évtizeddel az első klasszikus idegrendszeri tünetek megjelenése előtt jelentkezhetnek.

Nagy bejelentést tett Pintér Sándor államtitkára

Két nap után ismét hozzá lehet jutni az online felírt gyógyszerekhez.

Nem tudni, a második gyermekkor meddig tart – idősotthonok ápolási költségei

Életünk egyik legnehezebb szakasza, amikor a beteg, sokszor demens szülőkről, nagyszülőkről kell gondoskodnunk. Ehhez pénzt kell előteremteni, méghozzá nem is keveset. De ennél sokkal megpróbálóbb az a teher, ami a lelkünkre nehezedik. Míg a gyermekkort tudjuk, hogy hány évig tart, a sokszor ismét gyermekké váló apa vagy anya ápolása egészségügyi állapottól függően, pár hónaptól akár tíz évig terjedhet. Miközben mi is belebetegszünk.

A szúnyoggyérítés csak a védekezés egyik módja. Képünk illusztráció

Világméretű szúnyogpánik: kell-e tartanunk a járványtól itthon?

Kínában a hatóságok nagy erőkkel igyekeznek megakadályozni a Chikungunya-lázas esetszámok további emelkedését. De vajon Magyarországon kell-e tartanunk ettől a szúnyogok terjesztette vírusfertőzéstől? 

Leállt az EESZT, nem lehet kiváltani az így felírt gyógyszereket

Megállt az online felület.

A Magyar Református Egyháznak ajándékozott kórház félmilliárdért vásárolhat munkaerőt (frissítve)

A Református Pulmonológiai Centrum – korábbi nevén Törökbálinti Tüdőgyógyintézet – közel 500 millió forintért vásárol egészségügyi szakszemélyzetet egyéves időtartamra.

Durva anomáliák a székesfehérvári kórházban, kancsóból mosdatták az újszülötteket

Súlyos higiéniai problémák nehezítik a kismamák és a kórházi dolgozók mindennapjait a székesfehérvári kórház B épületében, ahol a hétvégén ismét elzárták a vizet egy baktériumfertőzés miatt. A szülés előtt álló nők palackos vízzel tisztálkodnak, a vécét jobb esetben vödörből öblítik, és mindez nem egyedi eset.

