Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Egészségügy Orbán Viktor

Orbán Viktor aláírta: milliárdokkal lett gazdagabb reggelre az egészségügy

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Ezt is a friss Magyar Közlönyben olvastuk.

Orbán Viktor rendeletet hozott arról, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – Pintér Sándor belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon 3,2 milliárd forint többletforrás biztosításáról az egészségügy számára.

A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása előirányzat megemelésének 

célja a  magyar emberek minél magasabb szintű, teljesebb egészségügyi ellátásának és az  ellátás minél kiegyensúlyozottabb működtetésének biztosítása, valamint az  egészségügyi szolgáltatók likviditásának fenntartásáról való gondoskodás.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.) 

