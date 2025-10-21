Orbán Viktor aláírta: milliárdokkal lett gazdagabb reggelre az egészségügy

Orbán Viktor rendeletet hozott arról, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – Pintér Sándor belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon 3,2 milliárd forint többletforrás biztosításáról az egészségügy számára.
A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása előirányzat megemelésének
célja a magyar emberek minél magasabb szintű, teljesebb egészségügyi ellátásának és az ellátás minél kiegyensúlyozottabb működtetésének biztosítása, valamint az egészségügyi szolgáltatók likviditásának fenntartásáról való gondoskodás.
(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)