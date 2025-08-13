Orbán Viktor embere kiverte a biztosítékot – felháborodott levél egy nemzetközi szervezettől

Mint korábbi cikkünkben is írtuk, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) rendkívül rossz néven vette, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár a Harcosok Órája című műsorban megkérdőjelezte a magyarországi orvosok köztestületének legitimitását, egy állítólagos külföldi hálózat részének titulálva a kamarát, ezért levélben fordultak a miniszterelnökhöz.

A MOK azonban nem az egyedüli levélíró, ugyanis a kamara Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy az Orvos Világszövetség is hivatalos levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Mint írták,

a Világszövetség kiemelte, hogy az orvosok és képviseleti szerveik függetlensége az etikus orvosi ellátás és a közbizalom egyik sarokköve. E független testületek támadása nemcsak a szakmát, hanem a magyar lakosság egészségét és jólétét is veszélyezteti.

A teljes bejegyzést itt tudja megnézni: