Óriási eredmény: olyan „kapcsolót” találtak az ELTE kutatói, ami gátolja a tumorok növekedését

A daganatok növekedéséért felelős egyik kulcsfontosságú molekuláris kapcsoló és a belső zsírsavszintézis kapcsolatát vizsgálták az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Biológiai Intézetének kutatói. A vizsgálat rávilágított, hogy egy bizonyos enzim gátlása olyan változásokat idéz elő a rákos sejtek anyagcseréjében, amelyek az inzulinszinttől függetlenül képesek megállítani a daganat növekedését – tájékoztatta az ELTE az MTI szerkesztőségét.

Az egyetem csütörtöki közleménye szerint a rosszindulatú daganatok egyik jellegzetessége, hogy átprogramozzák a saját anyagcseréjüket. Erre azért van szükség, hogy a sejtek felépítéséhez, növekedéséhez és a gyors osztódáshoz szükséges biomolekulák – például nukleinsavak, fehérjék, lipidek – előállítása gyorsabb ütemben történjen.

A tumoros sejtek nemcsak elszívják a tápanyagokat a szervezettől, hanem maguk is felpörgetik a saját építőelemeik, például a zsírsavak gyártását. Az ELTE Természettudományi Karának (TTK) Molekuláris Tumorbiológia és Autofágia Kutatócsoportja arra kereste a választ, hogy a daganatok miért fokozzák a saját zsírsavszintézisüket ahelyett, hogy a véráramból vennék fel a szükséges lipideket, illetve van-e ezeknek a helyben gyártott molekuláknak a felépítésen túl egyéb feladatuk.

A Takáts Szabolcs által vezetett kutatócsoport az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) fejlődő szemében létrehozott daganatmodelleken végzett funkcionális genetikai vizsgálatokat. Ennek során a neutrális lipidek szintézisében részt vevő enzimeket genetikai úton gátolták, és megfigyelték a funkcióvesztés hatását. A kutatások során megállapították, hogy a zsírsavgyártás első fontos lépését szabályozó enzim, az ACC (Acetyl-CoA Carboxylase), elengedhetetlen a késői stádiumú tumorok gyors növekedéséhez. A kutatócsoport tagjai a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) munkatársaival együttműködésben végzett részletes lipidelemzések során kimutatták, hogy ha az ACC-enzimet gátolják, a daganatban drasztikusan megváltozik a zsírok és a belőlük felépülő lipidmolekulák összetétele.

A helyben gyártott zsírsavak elfogynak, és helyüket a táplálékból vagy a gazdaszervezet szöveteiből származó, többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) veszik át. Ez az átrendeződés pedig megváltoztathatja a sejtmembránok összetételét és működését. "Eredményeink szerint az ACC-hiányos daganatokban a membránlipidek és a trigliceridek összetétele markánsan eltolódik.

A rákos sejtek anyagcseréjét vizsgálták az ELTE kutatói

Fotó: DepositPhotos.com

A szakirodalomból ismert, hogy a magasabb PUFA-tartalom érzékenyebbé teheti a sejteket az oxidatív stresszel összefüggő sejthalálra. Ez összefügghet az ACC hiányos tumorsejtek általunk is megfigyelt fokozott pusztulásával, ugyanakkor azt is fontosnak tartottuk, hogy találjunk a sejtekben olyan molekuláris kapcsolókat, amelyek kapcsolatot jelenthetnek a zsírsavak mennyisége és a tumorsejtek életképessége, és így a daganat növekedése között. Így kutatásunkban elsősorban a növekedést vezérlő jelátviteli folyamatok változását követtük nyomon" – mutatnak rá a szerzők. A közlemény szerint a projekt egyik legfontosabb megállapítása, hogy a zsírsavszintézis zavara közvetlenül lekapcsolja a TORC1 (mechanistic Target of Rapamycin Complex 1) nevű fehérjekomplexet. Ez a komplex a sejtek növekedésének fenntartásában központi szerepet játszik, és eldönti, hogy a körülmények (tápanyagellátottság, hormonális környezet) alkalmasak-e a növekedésre és osztódásra. Ha a TORC1 jelátviteli komplex leáll, a sejt növekedése megtorpan, és beindulnak az önlebontó, illetve önpusztító folyamatok.

A tumoros sejtek elpörgetik a saját építőelemeik, például a zsírsavak gyártását, állapították meg a kutatók

Fotó: DepositPhotos.com A kutatás egyik nagy újdonsága egy speciális laboratóriumi eljárás volt, amelyet a tanulmány első szerzője, Károlyi Dorottya doktorandusz dolgozott ki. Az általa fejlesztett, úgynevezett „ex vivo lipid-pótlásos teszt” során a daganatokat a lárvákból kiboncolva, kontrollált laboratóriumi körülmények között, speciális tápoldatban tartották fenn, lehetővé téve a környezeti hatások precíz szabályozását. Ezzel az eljárással igazolták, hogy ha kívülről pótolják a hiányzó zsírsavat (olajsav), az ACC-hiányos daganat növekedése és a növekedési kapcsoló, a TORC1 aktivitása részben helyreállítható. Ezzel szemben ugyanez a kezelés a kontroll daganatokra nem volt hatással. Ez a kísérleti elrendezés közvetlen bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a daganatok növekedési potenciálja szoros összefüggésben áll a rendelkezésre álló zsírsavak minőségével és mennyiségével.

A kutatók eredményeiket a Cell Death & Disease (Springer Nature) című szakfolyóiratban közölték.