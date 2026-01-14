Óriási lépés a magyar rákkezelésben

„Nem csupán földrajzi jelenlétünket bővítjük; egy egységes, egyetlen precíziós onkológiai vállalatot építünk, amely úttörő szerepet játszott mindhárom olyan kulcsfontosságú technológiai áttörésben, amelyek szükségesek a precíziós onkológia ígéretének megvalósításához – az első diagnosztikai tesztektől a molekuláris daganatprofilozási vizsgálatokon át egészen az első klinikailag validált számítástechnikai megoldásig” – mondta Dr. Peták István, a Genomate Health alapítója, elnöke és tudományos igazgatója.

Hozzátette: „Ez a stratégiai lépés valóra váltja az álmomat, hogy újra egyesülhessek azzal a csapattal, amelyet hosszú éveken át vezettem az első companion diagnosztikai tesztek kifejlesztése során.”

Az Oncompass Medicine, amelyet Dr. Peták István és Dr. Schwab Richárd 2003-ban alapított Budapesten, több mint két évtizede úttörő szereplője a precíziós onkológiának.

A vállalat elsőként fejlesztett ki célzott gyógyszerek személyre szabott alkalmazásához szükséges molekuláris diagnosztikai teszteket Európában 2003-ban, majd az elsők között kezdte el a daganatok sokgénes vizsgálatait 2008-ban, lehetővé téve az orvosok számára, hogy a páciensek daganatának molekuláris profilja alapján válasszanak célzott terápiát.

Ezen eredményekre építve Dr. Peták István és csapata kifejlesztette a Genomate-et, a világ első klinikailag validált számítógépes érvelési platformját a precíziós onkológiában. A platform úttörő matematikai keretrendszert alkalmaz, amely segít az orvosoknak a komplex genetikai adatok elemzésében és a személyre szabott rákterápiák kiválasztásának javításában.

Dr. Peták István tudományos vezetői munkásságát az orvosi közösségen túl is elismerték: a Forbes Magyarország nemrég beválasztotta a 25 magyar a mesterséges intelligencia forradalma mögött listára, amely a következő évtized AI-innovátorait méltatja

Fotó: Oncompass

A Genomate Health által az Egyesült Államokban továbbfejlesztett Genomate-et ma már kutatók és onkológusok használják világszerte, többek között a világ vezető kutatókórháza, a Mayo Clinic is (a Genomate Health elvégezte orvosi AI-gyorsító programját).

A technológiát először a Nature folyóiratban publikálták, és több rangos elismerésben részesült, többek között az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság Breakthrough Innovations (AI) in Oncology Award díjában és a DIGITALEUROPE Future Unicorn Award díjában. Magyarországon a Genomate elnyerte az Innovációs Szövetség IT Innovációs Díját és a Magyar Informatikai Vállalkozások Szövetségének Gyurós Tibor Innovációs Díját. Dr. Peták István tudományos vezetői munkásságát az orvosi közösségen túl is elismerték: a Forbes Magyarország nemrég beválasztotta a 25 magyar a mesterséges intelligencia forradalma mögött listára, amely a következő évtized AI-innovátorait méltatja.

„Elsődleges célunk, hogy a precíziós onkológia minden beteg számára a lehető legnagyobb előnyt nyújtsa” – mondta Nabil Hafez, MS, MBA, a Genomate Health. „Ez az egyesülés lehetővé teszi számunkra, hogy még szorosabban összekapcsoljuk a fejlett molekuláris diagnosztikát a valódi betegellátással. Olyan technológiai, infrastrukturális és klinikai szakértelmet egyesít, amely Magyarországon és világszerte is hozzáférhetőbbé teszi az adatvezérelt onkológiai ellátást.”

Az akvizíció jelentősen bővíti a Genomate Health nemzetközi jelenlétét és működési kapacitását; a tranzakció várhatóan bevételnövelő hatással jár, és azonnal megerősíti a vállalat európai jelenlétét. A megállapodás értelmében az Oncompass Medicine behozta jól megalapozott működési struktúráját, logisztikai hátterét, klinikai szakértelmét, mélyen gyökerező európai piaci jelenlétét és világszínvonalú onkológiai, molekuláris diagnosztikai és adattudományi szakértői csapatát. A tudományos és klinikai folytonosságot Dr. Peták István, a Genomate Health alapítója és tudományos igazgatója biztosítja, aki egyben az Oncompass Medicine ügyvezető igazgatója is.

Az Oncompass Medicine Magyarországon továbbra is „Oncompass Medicine, a Genomate Health company” néven fog működni, és a precíziós onkológiához szükséges teljes körű diagnosztikai szolgáltatásokat fogja nyújtani. Átfogó precíziós onkológiai szolgáltatásai között szerepelnek a legmodernebb rákellenes szűrővizsgálatok és fejlett gyógyszerérzékenységi tesztek a leghatékonyabb terápiák kiválasztásához.

A cégeegyesülés a Genomate Health több fontos mérföldkövét követi, köztük a vállalat amerikai működésének elindítását a 2025-ös SelectUSA Investment Summiton, egy 2 millió dolláros tőkebevonást a klinikai bevezetés támogatására, valamint a vállalatot a GenomeWeb 2025-ben az év “Best Place to Work” díjával ismerte el. A magyar tudományos kiválóság és az amerikai erőforrások összekapcsolása új együttműködéseket tesz lehetővé egészségügyi szolgáltatókkal, kutatóintézetekkel és globális élettudományi vállalatokkal, tovább erősítve Magyarország nemzetközi szerepét az egészségipari innovációban és a mesterséges intelligencia forradalomban.