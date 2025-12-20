5p
Országos véradónapok lesznek az ünnepi vérhiány megelőzésére

Az Országos Vérellátó Szolgálat december 27-én és 2026. január 3-án is országos RedSaturday véradó napot szervez.  

Egy friss, országos, reprezentatív kérdőíves kutatás eredményei szerint a magyar felnőtt lakosság 46 százaléka adott már életében vért, és 31 százalékuk többször is részt vett véradáson. A megkérdezettek mintegy fele (48 százalék) a véradás legfontosabb társadalmi értékének az életmentés lehetőségét tartja. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a véradási hajlandóság Magyarországon alapvetően magas, a lakosság jelentős része érti és morális szempontból is fontosnak tartja azt.

A felmérés ugyanakkor arra is rámutat, hogy a konkrét ismeretek terén számos bizonytalanság tapasztalható. Sokan nincsenek tisztában a véradás pontos feltételeivel, gyakoriságával.

Csak minden második válaszadó (41 százalék) tudta helyesen, hogy évente 4–5 alkalommal lehet vért adni, és azzal is kevesebb mint a megkérdezettek fele volt tisztában, hogy a levett vért nemcsak sürgősségi helyzetekben és műtétekhez, hanem a krónikus betegségek kezeléséhez és egyes gyógyszerek előállításához is felhasználják.

A részletes ismeretek hiánya és néhány tévhit – így például az, hogy vért csak éhgyomorra lehet adni – gyakran visszatartó tényező a véradásban.

Mindig szükség van vérre
„A kutatás egyértelműen rámutat arra, hogy bár a véradás társadalmi elfogadottsága erős, a tudatos döntésekhez szükséges ismeretek megerősítésére továbbra is nagy szükség van. A biztonságos és folyamatos vérellátás csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha a lakosság nemcsak jó szándékkal áll a véradáshoz, hanem birtokában van az ahhoz szükséges praktikus információknak is” - hangsúlyozta Dr. Nagy Sándor az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) szakmai főigazgató-helyettese

A vérrel való felelős és szigorú gazdálkodás kiemelt jelentőségű Magyarországon: a biztonságos vérellátáshoz naponta nagyságrendileg 1600–1800 véradó szükséges, miközben évente mintegy 380 000 egység vért (egységenként 450 ml) használnak fel az egészségügyi ellátás során.

A vér nélkülözhetetlen az életmentésben, a sürgősségi és műtéti beavatkozásoknál, valamint a krónikus betegségek kezelésében, ezért különösen fontos, hogy ez a pótolhatatlan erőforrás mindig rendelkezésre álljon.

A fenntartható vérellátás ugyanakkor nemcsak a véradások számán múlik, hanem azon is, hogy a gyógyításban miként használjuk fel a rendelkezésre álló vérkészleteket. Ennek a része az a szemlélet, amely szerint korszerű terápiás megoldásokkal bizonyos betegségekben csökkenthető a vértranszfúziók szükségessége, miközben a betegek továbbra is hatékony és biztonságos ellátásban részesülnek. Ez az elv áll azoknak a nemzetközi szakmai együttműködéseknek a középpontjában is, amelyek a vér egészségének a megőrzését és a vérfelhasználás optimalizálását tűzték ki célul, hozzájárulva a vérellátás hosszú távú fenntarthatóságához.

Ebbe a gondolkodásba illeszkedik a több szereplőt összefogó Blood & Beyond elnevezésű európai kezdeményezés is, amelynek a célja, hogy felhívja a figyelmet a vér jelentőségére, támogassa a betegközpontú vérkezelési gyakorlatok (Patient Blood Management, PBM) elterjedését, valamint elősegítse a vérrel kapcsolatos ismeretek és szakpolitikai megoldások fejlődését Európában. A kezdeményezést a Bristol Myers Squibb, illetve a CSL innovatív gyógyszergyártó támogatja szakértők, betegszervezetek és egészségpolitikai szereplők bevonásával.

„A vér a gyógyítás egyik alapköve, az orvosi innováció célja ugyanakkor az, hogy a lehető legkíméletesebb módon segítsen a betegeknek. A hematológia területén ma már léteznek olyan korszerű terápiák, amelyek csökkenthetik a vértranszfúziók szükségességét. Ez is jól mutatja, hogy a vér jelentőségének a megértése nemcsak a véradásról szól, hanem a teljes betegútról és a modern gyógyítás fejlődéséről is” – húzta alá dr. Kuluncsics Zénó, a Bristol Myers Squibb orvosigazgatója.

A kutatás tanulságai is megerősítik, hogy a vérrel kapcsolatos tudatosság erősítése közös társadalmi érdek. Ennek jegyében a Bristol Myers Squibb a jövőben laikusokat megszólító ismeretterjesztő kezdeményezést tervez azzal a céllal, hogy közérthetően bemutassa a vér szerepét, jelentőségét és a modern orvoslásban betöltött helyét.

A tudatosság erősítésének és a folyamatos vérellátás biztosításának fontosságára az OVSz gyakorlati lépésekkel is felhívja a figyelmet. Ennek jegyében december 27-én és 2026. január 3-án országos RedSaturday véradó napot szervez, hogy az ünnepi, négynapos hosszú hétvége idején se alakuljon ki vérhiány.

Az ünnepek és az iskolai tanítási szünet idején jellemzően csökken a véradók száma, miközben a betegek ellátása – különösen a rövid ideig tárolható trombocitakészítmények esetében – folyamatos vérkészítményigényt jelent.

A RedSaturday keretében országszerte 20 vérellátó intézet várja a segíteni szándékozókat, jellemzően 8 és 14 óra között.

