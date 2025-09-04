Orvoshoz készül? Erről a változásról tudnia kell!

A módosítás célja, hogy még egyszerűbbé, még gyorsabbá és még kényelmesebbé váljon a betegeknek az ellátáshoz való hozzáférés – közölte a Belügyminisztérium.

A szakorvos által visszarendelt betegeknek 2025. október 1-jétől a szakorvos ír beutalót. Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is.

Ez azt jelenti, hogy:

1. ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért.

2. a betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk.

3. a beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.

4. áttekinthetőbbé válik az ellátás.

5. megszűnnek a rendelőkben vezetett „kockás füzetek”.

6. a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban.

7. a beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat.

8. jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok.

A bevezetett újítások a betegek kényelmét és biztonságát szolgálják. Az új rendszer bevezetése mindenki érdeke – gyorsabb ügyintézés, rövidebb várakozás, kiszámíthatóbb ellátás.

(MTI)