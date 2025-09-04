Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Orvoshoz készül? Erről a változásról tudnia kell!

mfor.hu

Október elsejétől változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere.

A módosítás célja, hogy még egyszerűbbé, még gyorsabbá és még kényelmesebbé váljon a betegeknek az ellátáshoz való hozzáférés – közölte a Belügyminisztérium. 

A szakorvos által visszarendelt betegeknek 2025. október 1-jétől a szakorvos ír beutalót. Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is.

Ez azt jelenti, hogy:

1. ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért.

2. a betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk.

3. a beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.

4. áttekinthetőbbé válik az ellátás.

5. megszűnnek a rendelőkben vezetett „kockás füzetek”.

6. a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban.

7. a beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat.

8. jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok.

A bevezetett újítások a betegek kényelmét és biztonságát szolgálják. Az új rendszer bevezetése mindenki érdeke – gyorsabb ügyintézés, rövidebb várakozás, kiszámíthatóbb ellátás.

(MTI) 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újra itt a Nyugat-nílusi vírus – főleg férfiakat vesz célba

Újra megjelent a Nyugat-nílusi vírus Magyarországon, ami súlyos idegrendszeri tüneteket okozhat, különösen az idősebbek körében.

Kunetz Zsombor szerint feketén-fehéren hazugság, amit Pintér Sándor államtitkára állít

Kunetz Zsombor szerint feketén-fehéren hazugság, amit Pintér Sándor államtitkára állít

Takács Péter azt mondta, hogy a például balesetben életveszélyes sérülések mellett többszörös csonttöréseket elszenvedett betegekhez a mentő 95 százalékban kiér 15 percen belül.

Tényleg egy őszi Covid-hullám elé nézünk

Országszerte emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

Zöld jelzést kapott Brüsszelben a Richter új gyógyszere

Zöld jelzést kapott Brüsszelben a Richter új gyógyszere

Megkapta a forgalombahozatali engedélyt egy készítmény.

Kiderült: ennyit kell a szociális petesejtfagyasztásért fizetni Magyarországon

2025 júliusában hirtelen engedélyezték Magyarországon is a szociális alapú petesejtfagyasztást, és mára az is kiderült, hogy mennyibe kerül az eljárás az állami meddőségi centrumokban. A rendhagyó árképzés után megnéztük, a többi országban mennyit kell fizetni érte.

Az ázsiai tigrisszúnyog számos betegséget terjeszthet

„Nem az a kérdés, hogy lesz-e nálunk ilyen járvány, hanem az, hogy mikor” – felkészülhetünk egy szúnyogok okozta pandémiára? 

Mi kell egy magyarországi chikungunya-járvány kirobbanásához, és létezik-e hatékony védekezés az Európában megtelepedett inváziós szúnyogfajok ellen? Kurucz Kornélia szúnyogkutatót kérdeztük. 

Titokzatos járvány ütötte fel a fejét a szomszédunkban

Harminc év után ütötte fel a fejét a rejtélyes betegség Szlovákiában, és több tucat beteg került kórházba tüdőgyulladás miatt. A Q-láz betegség állatról terjed emberre, de egyelőre nem találják a fertőzés forrását a szakemberek.

Máig rejtély, hány embernél okoztak mellékhatásokat a Covid-vakcinák Magyarországon (frissítve)

Emelkedik a koronavírus Nimbus változata miatt Magyarország egyes régióban a megbetegedések száma, amely iskolakezdéskor akár be is robbanhat – ám hazánkban még mindig nem nyilvánosak azok a statisztikák, hogy milyen mellékhatásokkal küzdött a lakosság a Covid-vakcinák következtében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot arról kérdeztük, hogy a honlapjukon található űrlapos bejelentések alapján készült-e erre vonatkozó elemzés.

Kihátrált Pintér Sándor az államtitkára mögül?

Kihátrált Pintér Sándor az államtitkára mögül?

A Belügyminisztérium szerint Takács Péter az utcán adott interjúban nem pontosan fogalmazott, így félreérthető nyilatkozatot adott, és szavait úgy értelmezték, mintha „minimum 70, maximum 80 tanulmány, szakértői anyag állna a rendelkezésére”.

Az idő nem gyógyít: bajban vannak a magyar nyugdíjasok

Az idő nem gyógyít: bajban vannak a magyar nyugdíjasok

Az idősödő magyarokra egyre rosszabb egészség vár.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168