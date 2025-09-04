Orvoshoz készül? Erről a változásról tudnia kell!

A módosítás célja, hogy még egyszerűbbé, még gyorsabbá és még kényelmesebbé váljon a betegeknek az ellátáshoz való hozzáférés – közölte a Belügyminisztérium.
A szakorvos által visszarendelt betegeknek 2025. október 1-jétől a szakorvos ír beutalót. Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is.
Ez azt jelenti, hogy:
1. ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért.
2. a betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk.
3. a beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.
4. áttekinthetőbbé válik az ellátás.
5. megszűnnek a rendelőkben vezetett „kockás füzetek”.
6. a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban.
7. a beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat.
8. jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok.
A bevezetett újítások a betegek kényelmét és biztonságát szolgálják. Az új rendszer bevezetése mindenki érdeke – gyorsabb ügyintézés, rövidebb várakozás, kiszámíthatóbb ellátás.
(MTI)