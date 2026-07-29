Orvosi vezetőknek mutatott ajtót a kormány

A HVG szemlézte Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkárának posztját, amelyben arról ír, hogy megkezdődött az egészségügyi alapellátás átalakítása. Ennek részeként kezdeményezte Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízásának megszüntetését, de javaslatot tett az országos, valamint a megyei vezetői tisztségekre vonatkozó pályázatok előkészítésére is. Az országos illetékességű feladatok ellátásával addig is Soós Zoltánt bízzák meg átmenetileg – derült ki a bejegyzésből.

Békássy menesztését azzal indokolta, hogy az eredetileg hároméves megbízatása már 2023-ban lejárt, de új pályázatot azóta sem írtak ki. Így szerinte nem érvényesült a szakmán belüli legitimáció, valamint az átlátható kiválasztás intézménye, a koordinációs és szervezési feladatokat pedig nem látta el – állítja az államtitkár. Hozzátette, Békéssy nem szólalt fel a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elleni 2023-as kormányzati eljárás, illetve a jogköreiket elvevő törvényalkotás során.

Porpáczy szintén kezdeményezte Muzsay Géza országos kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvos és Szelman Róbert országos kollegiális szakmai vezető fogorvos megbízásának megszüntetését is – érdemeik elismerése mellett. A helyükre átmenetileg Rósa Ágnes országos kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvosi, valamint Dul Zoltán országos kollegiális szakmai vezető fogorvosi megbízását javasolta az államtitkár a HVG cikke szerint.