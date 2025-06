Összecsapott a kormány és a Tisza Párt szakpolitikusa az egészségügyről – ki nyert?

Betegek vs. Excel-táblák

Az MTI összefoglalója szerint Kulja András bevezetőjében elmondta, ő magyar embereket képviseli, azokat, „akiket ez a rendszer cserben hagyott”, a kormánynak pedig a „beteg csak egy adat egy Excel-táblában”, amit arra használnak, hogy a hatalmukat gyarapítsák. A Tisza Párt egy betegközpontú, emberséges egészségügyet szeretne teremteni egy emberséges Magyarországon – rögzítette, hozzátéve: pártja több ezer levelet kap a betegektől és hozzátartozóktól a beavatkozásokra történő várakozásról és a kórházi körülményekről.

Takács Péter leszögezte, a tárca és a kormány nem menekül a vita elől, szavai szerint természetes, hogy vállalják a vitát.

Kifejtette: 2010 óta három és félszeresére emelték a magyar egészségügy számára rendelkezésre álló forrást. Ekkora emelés egy kormány idejében sem volt, nominálértékben számítva 250 százalékos reálértékbeli növekedést tudott a magyar egészségügy realizálni a Fidesz kormányzása alatt.

„Mi nem tagadjuk el a problémákat, mi azonosítjuk a problémákat, és tervszerűen haladunk azoknak a megoldásában, az elmúlt 15 évnyi kormányzati munka is ezt támasztja alá” – fogalmazott az egészségügyi államtitkár.

Nem bezárják az osztályokat, csak szüneteltetik?

A kórházi osztálybezárásokról szóló műsorvezetői felvetésre Takács Péter óriási tévedésnek nevezte azt az információt, hogy 770 osztályt zártak be Magyarországon. Ez szüneteltetést vagy tartós szüneteltetést jelent, nem bezárást, a 770 szüneteltetés 49 százaléka pedig felújítás miatt történt – mutatott rá.

Erre reagálva Kulja András azt mondta, tapasztalatai szerint ha romlanak a kórházi eszközök, nem tudják kiállítani az ügyeleti sort vagy nincs elég ápoló az osztályokon, akkor „gyorsan felújítást hirdetnek”. Hozzátette, a statisztikái szerint 25 százalékban humánerőforrás-hiány miatt történt a szüneteltetés.

A vitában Kulja András viszont azt állította, hogy Takács Péter nem végezte el a képzés harmadát sem. Takács Péter elmondta, ő már vezetett egészségügyi intézményt, igazságügyi orvosként dolgozott és igazságügyi orvosi szakvizsgára készült.

Az államtitkár rámutatott: Kulja Andrásnak viszont semmilyen vezetői tapasztalata nincs és ha jövő májusig nem fejezi be a szakképzését, akkor még azt az ösztöndíjat is vissza kell fizetnie, amit a rezidensképzés alatt fölvett.

800 ezer forintos fizetésről beszélt az államtitkár

Az államtitkár emlékeztetett, 2010-ben egy ápoló bruttó átlagkeresete 170 ezer forint volt, most pedig 800 ezer forint. Az orvosi fizetések is „történelmi léptékkel” emelkedtek, a 2010-es 338 ezer forinttal szemben meghaladja a 2 millió 100 ezer forintot az orvosi átlagkereset – hangsúlyozta.

Ki konzultál többet az orvosokkal?

Takács Péter visszautasította Kulja András állítását, miszerint nem vonják be a szakmát a döntéshozatalba.

„Rendszeresek a szakmai egyeztetések, én minden szakmai konferenciára elmegyek, (...) képviselő urat egyen se láttam. Komáromi Zoltán (a DK képviselője) legalább odaül és kérdez vagy adott esetben megpróbál engem ott megszólítani, képviselő urat soha nem látom egyetlen szakmai forduló sem” - fogalmazott.

A Tisza Párt szakpolitikusa úgy reagált, nap mint nap konzultálnak a szakmával, szavai szerint az államtitkár „meglepődne, hogy milyen egészségügyi szakértők állnak mellettünk”. Nem Excel-táblákat kell gyógyítani, hanem embereket és nem Excel-táblából kell az egészségügyi dolgozóknak megnézni a számait, hanem megkérdezni őket – vélekedett a Tisza Párt szakpolitikusa.

Döbbenetes kórházi állapotok vs. halálkufárkodás

A kórházak számáról szóló kérdésre Kulja András elmondta, jelenleg 81 kórház van körülbelül 371 telephellyel az országban, a telephelyek egy jelentős része azonban nem üzemel, az általa hétfőn felkeresett szentesi kórházban pedig „döbbenetesek” voltak az állapotok.

A Tisza EP-képviselője ebben a kérdésben a transzparenciát javasolta a kormánynak, mint mondta, nem átmeneti szüneteltetésekkel kell elfedni a problémát, hanem szembenézni azzal. Mint mondta, a Tisza Párt átvilágítaná az egészségügyi rendszert, „megnézzük, mik a valós számok és nem mindenféle mesterkélt, meg urambátyám rendszer alapján fogjuk a kórházakat és az ellátási vonalakat meghúzni, hanem úgy, hogy a lehető legtöbbet segítsen a betegeknek”.

Az egészségügyi államtitkár válaszában azt mondta, ez a fajta „halálkufárkodás” jellemző az ellenzékre, amely emberi tragédiákkal él vissza és úgy állítja be, hogy az összes felelősség ebben a kormányt terheli.

Ritka betegségek és a daganatterápia finanszírozása

Emlékeztetett: a Tisza Párt EP-képviselője egy hasonló ügyben nyilatkozott az Európa Parlament előtt, „ugyanezt a zsigeri érzelmekre ható húrokat pengette a Duchenne-szindrómás gyerekek ügyében is”. Takács Péter kifejtette: Kulja Andrásnak vagy nem állt a rendelkezésére ez az információ, akkor viszont felkészületlenül állt ki az Európa Parlament elé, a magyar kormányt koholmányok alapján vádolva vagy rendelkezésre állt az információ, akkor „halálos beteg gyermekek és az ő szüleinek a tragédiájával él vissza”. Kulja András erre úgy reagált, a hozzászólása „teljes mértékben helytálló”, ugyanis nem csak Duchenne-es gyermekekről, hanem más betegségekben szenvedő gyermekekről is beszélt.

Magyarországon a gyógyszertámogatási rendszer kimondottan jól működik – mondta az egészségügyi államtitkár. Hozzátette, exponenciálisan nő a ritka betegségekre és daganatos betegekre fordított összeg hosszú évek óta a Fidesz kormányzása alatt, „és ez így is fog maradni”. Hozzátette: a ritka betegséggel élők a betegek 0,4 százalékát teszik ki, a betegségcsoportra a teljes gyógyszerkassza 27 százalékát költjük, ami európai uniós színvonalon is kimagasló.

Takács Péter hangsúlyozta: exponenciálisan nő a ritka betegségekre és daganatos betegeket fordított összeg hosszú évek óta a Fidesz kormányzása alatt, és ez így is fog maradni. Tehát arra kérem képviselő urat, hogy vagy tájékozódjon, vagy tartsa vissza magát ezektől a csúsztatásoktól – tette hozzá Takács Péter.

Kulja András rámutatott, egy új kutatás szerint 37 olyan immunterápiás és daganatterápiás gyógyszerből, amelyeknél az egészségnyereség jóval nagyobb, mint az alternatíváknál, Magyarországon kettő elérhető, ehhez képest Szlovákiában 28, Romániában 26 ezeknek a gyógyszereknek a száma.

Takács Péter kiemelte: mindent, amit egyedi méltányosság keretében a kezelőorvos kér, a szakmai kollégium a megfelelő szakemberek bevonásával értékel, és ezután a NEAK megadja rá a finanszírozási engedélyt. Amennyiben valóban kimutatható haszna van a betegnek a Magyarországon elérhető szerekhez képest, ezt a NEAK megadja. Ebbe a politika nem szól bele. Ez tisztán egy szakmai kérdés.

Hozzátette: Kulja András nem elég tájékozott akkor, amikor azt állítja, az elbírálás már a Batthyány-Strattmann Alapítványhoz tartozik. „szerintem hosszú percek mennének el, míg én elmagyaráznám, hogy az egyedi méltányosság között mi tartozik a NEAK-hoz és mi nem” - jegyezte meg Takács Péter. Hangsúlyozta: az SMA-s gyerekek az unióban másodikként Magyarországon kaphatták meg állami támogatással ennek a ritka betegségnek a gyógyszerét. A Bethesda Gyermekkórházban van az Európai Referencia Centrum.

Kulja András megjegyezte, hogy tud erről, mert készített egy podcastet. Takács Péter megjegyezte, hogy akkor még az Országos Kórházi Főigazgatósággal volt szerződése a tiszás politikusnak, aki nem volt hajlandó válaszolni az államtitkár erre vonatkozó további kérdésére, csupán annyit jegyzett meg: szakmai munkát végzett.

Rövidülő várólisták vs. 2032-re kiadott műtéti időpont

Az egészségügyi államtitkár a magyarországi kórházi struktúráról szólva a műsorban azt mondta, a szocialista típusú ellátórendszer „fejnehéz”, nagyon sok telephelyen működnek kórházak, amelyeket nem bezárni, hanem átstrukturálni kell. Takács Péter egyetértett vitapartnerével abban, hogy a nagy számban előforduló ellátásformákat a lakóhely közelében kell biztosítani, a kórházak mellett vagy járóbeteg szakrendelők kompetenciáit kell erősíteni. Ennek érdekében vezették be az Egészségablakot, az online időpontfoglaló rendszert és ezért növelték mega háziorvosok kompetenciáit – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Takács Péter a társadalombiztosítási rendszerről elmondta: az e-alap költségvetését 1200 milliárd forintról 3900 milliárd forintra emelték, ami egyrészt bérfejlesztéseket szolgált, másrészt olyan technológiákat tudtak behozni, ami eddig Magyarországon nem volt elérhető. A várólisták 2013-as bevezetése előtt több mint 88 ezer ezren szerepeltek a „kórházi kockás füzetekben” szabályozott nyilvántartás nélkül, jelenleg ezen most körülbelül 27 ezren várakoznak hatvan napnál túli várakozási idővel – fogalmazott az államtitkár, megjegyezve, előjegyzésben még körülbelül 18 ezren szerepelnek, tehát körülbelül 45 ezer ember van várólistán.

Hozzátette, a paraszolvencia kivezetése után néhányan magánellátásba próbálják terelni a beteget, de ez ellen a transzparencia a legjobb fegyver, az előjegyzéseket a tárca is ellenőrzi.

A magánellátás aránya Magyarországon járóbeteg-ellátásban 13-15 százalék, a nőgyógyászatban és a laborban magasabb, más szakmában egy kicsit alacsonyabb, fekvőbeteg-ellátásban pedig egynapos sebészetet is beleértve 2 százalék körül van

– ismertette az adatokat. Az államtitkár felsorolására válaszul az ellenzéki politikus egy beteg levelét olvasta fel, aki térdprotézis-műtétre 2032-re kapott előjegyzést. „Önök titkolják a kórházi fertőzéseknek az arányát, a reoperációknak az arányát, a szövődményeknek az arányát, és azt is, hogy egy osztályt hosszú távra zárnak be vagy csak átmenetileg” – vetette fel Kulja András.

Túlzás, hogy 15 évig nem történt semmi?

Takács Péter szerint „folytatva Dobrev Kláráék haladó hagyományát és a momentumosok hagyományát”, most éppen a Tisza Párt asszisztál az egészségügybe szánt uniós források blokkolásához.

Kulja András kérdésére, hogy a kormány mennyi számlát nyújtott be az RRF-re (helyreállítási és ellenállóképességi eszköz) Takács Péter elmondta, az összes olyan számlát benyújtották, amit az Európai Bizottság már előzetesen jóváhagyott, de az egészségügyi fejlesztések nagy részét teljes mértékben blokkolják.

„Össze fogjuk gyűjteni az összes olyan fejlesztést, amit az RRF-ből csináltunk volna meg és be fogjuk nyújtani a számlát Brüsszelnek” – rögzítette az államtitkár.

Hozzátette: több ezer milliárd forintnyi fejlesztést hajtottak végre az egészségügybe, infrastrukturálisan is és finanszírozásilag is. Azt mondani, hogy 15 évig nem történt semmi, „az azért egy erős túlzás, képviselő úr” – mondta Takács Péter.

A Tiszánál nem urambátyám rendszer van – az államtitkár a konkrétumokat hiányolta

A vita végén Kulja András arról beszélt: a Tiszánál nem „ilyen urambátyám rendszer van”, amikor egészségügyi minisztériumot fognak létrehozni, arra sem osztjuk ki előre a helyeket, hanem azt az embert fogjuk államtitkár helyett miniszteri pozícióba ültetni, amit az a helyzet megkövetel. Nekünk a legfontosabbak a magyar emberek. Azok az emberek, akik rettegve tekintenek a jövőbe, mikor elmennek orvoshoz és félnek, hogy vajon mikorra kapnak időpontot a magyar egészségügyben.

Takács Péter összegzésében elmondta: nagyon kevés konkrétum hangzott el Kulja Andrástól, de ezen nem csodálkozunk, ez általában a Tisza Pártra jellemző. „Megmondom őszintén, reméltem, hogy Tisza Párt egészségügyi programját hozza képviselő úr, mert arról sajnos semmit nem tud”. Nekünk van kormányprogramunk és az egészségügyi programunkat is számos helyen bemutattuk – tette hozzá az MTI összefoglalója szerint.

A teljes vitát itt nézheti meg: