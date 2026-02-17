2p

Összeomolhat a budapesti pszichiátriai ellátás

Egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát az ügyeleti ellátásban a fővárosi pszichiáterek.

A Magyar Orvosi Kamara közleményéből derült ki, hogy a budapesti kórházak pszichiáterei a múlt héten jelezték az ágazatvezetés felé, hogy a fővárosi pszichiátriai ellátás működőképességének fenntartása sürgős beavatkozást igényel. Több szakmai elvárást is megfogalmaztak.

Egyrészt az OPAI (a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet) élére pszichiáter megbízott főigazgató kinevezése, aki képes helyreállítani a szakmai bizalmat és stabilizálni a működést.

Továbbá 2026 márciusától valamennyi pszichiátriai ügyeleten biztosított legyen a szakorvosi jelenlét, szükség esetén külső szerződéssel, valamint a budapesti pszichiátriai ellátórendszer érdemi strukturális újraszervezése, humánerőforrás-stratégia kidolgozása és a régóta halasztott infrastrukturális fejlesztések tényleges megkezdése.

Rendszerszintű bajokra figyelmeztetnek
A helyzet sürgető voltáról a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Orvosok Szakszervezete, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Addiktológiai Társaság is világos állásfoglalást adott ki.

A működőképességet megőrző szakmai javaslatok teljesítése helyett azonban a döntéshozók vezényléssel fenyegetik a kollégákat, illetve az évek óta elmaradt infrastrukturális beruházásokat ahhoz kötötték, hogy az orvosok önként vállalják a kialakult helyzet megoldását. Mindeközben a súlyos létszámhiánnyal küzdő intézményekben létszámstopot rendeltek el a pszichiáterek munkahelyváltásának megakadályozására.

Mint írták, a fellépés – különösen a vezénylések kilátásba helyezése – elfogadhatatlan a budapesti lakosság ellátását évek óta rendkívüli erőfeszítésekkel biztosító kollégáknak

Ezért a budapesti kórházak ügyeleti ellátásában részt vevő pszichiáterek úgy határoztak, hogy az országos intézet munkatársaihoz csatlakozva 2026. március 31-i hatállyal megszüntetik az önként vállalt többletmunkát. Ennek következtében a budapesti pszichiátriai ügyeleti ellátás a jelenlegi formájában nem lesz fenntartható, vagy csak olyan feltételek mellett, amelyek a szakemberek tömeges felmondásához fog vezetni. A kamarához eljuttatott nyilatkozatok szerint amennyiben az akut problémák nem rendeződnek megnyugtató módon, az ügyeletet ellátó kollégák mintegy kétharmada a felmondást is reális eszköznek tartja. 

MOK: Elfogadhatatlan a gyógyszerrendelés új szabálya

A kormány egy hetes határidővel társadalmi vitára bocsátotta azt a jogszabály-módosítási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben ne kizárólag orvosok rendelhessenek korábban felírt gyógyszereket. Erre reagált közleményében a Magyar Orvosi Kamara (MOK).

