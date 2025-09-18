Ön is rendszeresen ad vért? Akkor ezt érdemes tudnia

A mára közel 420 ezer tagot számláló OTP Egészségpénztár és az Országos Vérellátó Szolgálat sajtótájékoztatóján egyebek mellett egy új, a pénztártagokat megszólító együttműködésről, és az év hátralévő részében vért adó tagok számára kínált előnyökről is szó esett.

Az egészségpénztári tagok számának dinamikus növekedése jelzi, hogy a tagság megéri az ügyfeleknek – erről Becsei András, az OTP Bank Retail Divíziójának vezérigazgató-helyettese beszélt az OTP Egészségpénztár és az Országos Vérellátó Szolgálat frissen meghirdetett közös akciója kapcsán.

2025 első félévében nagyjából 60 ezren csatlakoztak az egészségpénztári piachoz, ebből közel 30 ezren az OTP Egészségpénztárat választották; az elmúlt évben tapasztalt növekedés várakozáson felüli – számolt be róla Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója. Véleménye szerint a tendencia hátterében az állhat, hogy a lakosság körében egyre népszerűbb ez az öngondoskodási forma, ami abban is megmutatkozik, hogy a számos, tagsággal igénybevehető szolgáltatás és kedvezmény miatt jóval több fiatal csatlakozik, mint néhány éve.

Ha egészség van, minden van

Fotó: Depositphotos

Mostani akciójukkal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy ez a társadalmilag fontos feladat, a véradás folyamatos legyen még a kritikusnak számító nyári időszakban is – vázolta a kezdeményezés hátterét Budai József.

Ennek érdekében szeptember 18-tól december 31-ig ezer ember számára teszik lehetővé, hogy első véradásuk után háromezer, a második után pedig hétezer forint jóváírást kapjanak az egészségpénztári számlájukra, amit aztán szabadon elkölthetnek.

Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese fontosnak tartotta megemlíteni, hogy partnerség és gondoskodás nélkül nem működne a vérgyűjtés. Mint mondta, a közös akció talán azt is megkönnyíti a véradók számára, hogy az öngondoskodás útján is elinduljanak. Bíznak benne, hogy gyarapodni fog a véradók és az első véradók, valamint a fiatalok száma; utóbbiaknál eleve nagyobb az öngondoskodásra való hajlam, mint a korábbi generációk tagjainál – fogalmazott a szakember.

Újságíró kérdésre Budai József elmondta: az OTP Egészségpénztári tagok költésének 80-85 százalékát a magánegészségügyi ellátásra és a gyógyszertári vásárlásra fordított összegek teszik ki. Ügyfeleik átlagosan havi 12-15 ezer forintot fizetnek be. Az elmúlt években egyre többet költöttek a tagjaik magánegészségügyi- és járóbeteg ellátásra, valamint kisebb műtéti beavatkozásokra. Az új belépők átlagéletkora csökkent; az elmúlt évben jellemzően 35-37 év között alakult – tette hozzá az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója

Hányan adnak vért ma Magyarországon?

A véradók száma évente 230-240 ezer, a véradások száma viszont ennél jóval magasabb: tavaly 400 ezer felett alakult, ami nagyjából megfelel a koronavírus-járvány előtti időszak statisztikájának – ismertette Nagy Sándor.

Ez 355 ezer egység levett vért eredményezett, ami a szakember szerint elegendő az ország ellátásához. A problémát az egyenletesség fenntartása jelenti: hogy a véradásokkal folyamatosan pótolhassák a kieső vérkészleteket. Mint mondta, arra törekszenek, hogy lassítsák a véradók átlagéletkorának előrehaladását: céljuk, hogy minél több fiatalt érjenek el a 18-25 éves korosztályból. Ezt az iskolás évek alatt megkezdett edukációval igyekeznek megvalósítani.

Az Mfor kérdésére, hogy miként alakult az első véradók száma az elmúlt években, Nagy Sándor elmondta: a helyzet e téren stagnál a koronavírus-járvány kezdete óta. Évente 35-40 ezer új véradót regisztrálnak, reményeik szerint ez a szám hamarosan 40 ezer fölé emelkedik.

Az akció keretében meghirdetett véradásra az Országos Vérellátó Szolgálat véradó helyein lehet jelentkezni.