Csúnyán megjárhatja, aki ész nélkül szedi a két slágergyógyszert

Újabb lehetséges egészségügyi hatásokra és mellékhatásokra hívták fel a figyelmet az orvosok két népszerű, milliók által súlyvesztés céljából használt gyógyszer esetében. Az elmúlt években a fogyókúrázók körében az injekciós formában beadandó Ozempic és Wegovy is szupersztár státuszba került. Mindkettő a dán Novo Nordisk gyógyszeripari vállalat terméke, ám míg előbbit kimondottan a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, addig utóbbi a testtömeg kontrollálására szolgál – túlsúlyos betegek számára.

Mivel azonban az Ozempic és a Wegovy hatóanyaga egyaránt a szemaglutid – ez amellett, hogy a hasnyálmirigy inzulintermelő sejteinek működését ösztönzi, az agy éhségérzetet szabályozó részére is hat, teltségérzetet, ezzel együtt étvágycsökkenést váltva ki – mindkettőt egyre többen kezdték fogyókúrás céllal használni. Figyelmen kívül hagyva, hogy vényköteles gyógyszerekről van szó, amelyeket kizárólag indokolt esetben, pontos diagnózis ismeretében írhatnák fel az orvosok, szedésük pedig folyamatos kontrollhoz kötött. Kedvezőnek tűnő hatásaik miatt – relatíve gyorsan elősegítik a súlyvesztést – olyanok is elkezdték különféle úton-módon beszerezni ezeket, akik könnyen és gyorsan szeretnének megszabadulni felesleges kilóiktól, orvosilag viszont semmi nem indokolja, hogy súlycsökkentő gyógyszerekhez nyúljanak.

A szakemberek mindenkit óvatosságra intenek

Nemrégiben kiderült, hogy az Ozempic és a Wegovy szedése a gyártó által felsorolt lehetséges egészségügyi hatásokon és mellékhatásokon kívül – amelyek között a gyomorfájás, a puffadás, a hányás, a hasmenés és a fáradtság is szerepel – egyéb kellemetlen tünetekkel is járhat. Az egyik leggyakrabban jelentett egészségügyi következmény, az úgynevezett „Ozempic arc” és „Ozempic mell”, amit a súlyvesztés okoz. A két gyógyszerben található szemaglutid ugyanis testszerte kifejti hatását, nem kizárólag a zsírpárnákkal gazdagon ellátott területeken. Ezért fordulhat elő, hogy tartós használatuk során az arc beesetté válik, a csontok élesebben rajzolódnak ki, mint korábban, az öregedés jelei pedig felerősödnek: a feszes bőr megereszkedik, a ráncok elmélyülnek. A változás persze egyénileg eltérő lehet: adottságoktól, életkortól és a testsúlycsökkenés mértékétől is függ, hogy ki mennyire „csontosodik”.

A Conversation témával foglalkozó cikkében egyéb lehetséges mellékhatásokra is felhívja a figyelmet: mindkét gyógyszer használata károsan befolyásolhatja a száj és a fogak állapotát. Mivel a szemaglutid hatására a nyálmirigyek működése lelassul és kevesebb nyál termelődik, a száj, illetve a szájnyálkahártya szárazzá válhat. A gyógyszer tesztelésekor végzett állatkísérletek során a kutatók megállapították, hogy ez a hatóanyag ragadósabbá teszi a nyálat, mégpedig azért, mert az kevesebb folyadékot tartalmaz. A szemaglutid az agy szomjúságérzés kialakulásáért felelős területére is hat: alacsonyabb folyadékbevitelre ösztönöz bennünket, ami szintén szájszárazságot okozhat.

Szintén az Ozempic és Wegovy rendszeres használatával hozták összefüggésbe a rossz lehelet kialakulását. Ennek megint csak egyszerű élettani oka van: a nyáltermelés csökkenésével a nyelv tisztulása lelassul, ami kedvez a különféle – rossz leheletet és fogszuvasodást is okozó – baktériumok megtelepedésének és elszaporodásának.

A már említett hatások mellett az Ozempicet és Wegovyt használók körében emelkedett azok száma, akik hányásról számoltak be. Ezt, mint lehetséges mellékhatást a gyártó feltüntetette a betegtájékoztatóban, azt viszont már nem, hogyha a hányás rendszeressé válik, károsodhat a fogzománc, aminek fogszuvasodás, végső esetben pedig fogvesztés lehet a vége.

A számok bűvöletében: jó évet zárt a Novo Nordisk

A dán gyógyszeripari vállalat tavalyi nettó árbevétele a két slágerterméknek köszönhetően 290,4 millió dán korona volt (mai árfolyamon közel 15,7 milliárd forint), ami 25 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest – áll a cég legfrissebb jelentésében. Míg 2023-ban 41,6 millió ember használta a Novo Nordisk cukorbetegség kezelésére és súlycsökkentés elősegítésére szolgáló gyógyszereit, addig 2024-ben számuk meghaladta a 45 milliót. Szakértők szerint azonban a jelenlegi piaci helyzet kétségessé teszi, hogy a növekedés üteme 2025-ben is erőteljes lesz-e.

A Novo Nordisk Európa legértékesebb vállalata annak ellenére, hogy a tavaly júniusi csúcspont óta részvényeinek árfolyama 40 százalékkal esett – ezt már a New York Times írta kitekintésében, amelyben arra is kitért, hogy a súlycsökkentő szerek eladásából származó bevétel emelkedésének ütemét visszavethetik a Donald Trump által beharangozott extra vámok, amelyeket Amerika a külföldről érkező gyógyszeripari termékekre és hatóanyagokra tervez kivetni.

A Novo Nordisk piaci pozícióját gyengítheti az is, hogy a fő versenytársa, az amerikai Eli Lilly gyógyszergyár elhízás elleni gyógyszere 2024-ben szépen hozott a konyhára. A szintén injekció formájában beadandó Mounjaro – melynek hatóanyaga nem a szemaglutid, hanem a vércukorszintet szükség esetén hatékonyan csökkentő tirzepatid – eladásából több mint 11,5 milliárd dollár folyt be, míg az Eli Lilly elhízás kezelésére szolgáló gyógyszere, a Zepbound 4,9 milliárd dolláros bevételt termelt 2024-ben.

A táplálék minősége is fontos azoknál, akik egészséges életre vágynak

Mi lesz a gyerekekkel?

A Reuters témával foglalkozó cikkében nemrégiben aggasztó tendenciára hívta fel a figyelmet: eszerint egyre több amerikai tizenéves kezd súlycsökkentő gyógyszert szedni, bízva abban, hogy ezek a készítmények esetükben is biztonságosan alkalmazhatók. A Truveta egészségügyi adatszolgáltató cég elemzése szerint a Wegovyt használó tizenévesek átlagos aránya tavaly 50 százalékkal emelkedett: ami százezer főre vetítve 14,8 receptet jelentett. 2025 első hónapjában viszont százezer főre már 17,3 recept jutott. A Wegovyt a Novo Nordisk tájékoztatója szerint csak 12 évesek vagy annál idősebbek szedhetik. Ám az Egyesült Államokban már 2024 őszén arra figyelmeztettek az orvosok, hogy egyre több tíz év körüli gyerek használja. Aminek komoly veszélyei vannak.

A súlycsökkentő gyógyszerek alkalmazása ilyen fiatal korban nem ajánlott. Ennek részben az az oka, hogy mivel nem a gyerekek számítanak célcsoportnak, a gyártók jellemzően nem végeznek többfázisú klinikai vizsgálatot annak tesztelésére, hogy a legfiatalabbak számára is biztonságos-e ezek alkalmazása.

Vannak olyan GLP-1 antagonista (glukagon-szerű peptidet, egy hormont tartalmazó) szerek, amelyeket már engedélyeztek 12 éves, elhízott gyerekek, illetve 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő 10 év körüli gyerekek számára, ám ezek lehetséges mellékhatásaival a szülőknek és a gyerekeknek is tisztában kell lenniük – nyilatkozta a Newsweeknek Kay Rhee, az egyik San Diegó-i gyermekkórház orvosa. De mint mondta, az Ozempic nem tartozik ezek közé.

Ami a Wegovyt illeti: egy, a Novo Nordisk által finanszírozott tanulmány szerint az injekció 68 héten át történő alkalmazása hozzájárult a vizsgálatban részt vevő túlsúlyos 12-18 évesek fogyásához - átlagosan testtömegük 16,1 százalékát sikerült leadniuk. Ezeknek a fiataloknak a 62 százaléka azonban kellemetlen, emésztéssel kapcsolatos mellékhatásokat is tapasztalt. A leggyakoribb a hányinger, hányás és hasmenés volt, de a gyógyszer tartós szedése fáradtságot, súlyos esetben pedig akár hasnyálmirigy-gyulladást is okozhat. Az orvosok szerint az sem tisztázott, hogy a fiatalok esetében a készítmény szedésével nem emelkedik-e az étkezési zavarok kialakulásának kockázata.

Fontos tudni, hogy egyik súlycsökkentő gyógyszer sem csodaszer. Használatuk körültekintést és orvosi kontrollt igényel. Ahhoz, hogy szedésükkel tartós eredményt lehessen elérni, életmódváltásra is szükség van: az egészséges, vitamindús táplálkozás mellett a testmozgás és a pihenés is kulcsfontosságú.