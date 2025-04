Patkányürülék és toxikus anyagok: az internet megnyitott egy kaput, amit nem kellett volna

Furcsán édes, vattacukor vagy eperszerű illat csapja meg az ember orrát egy parkban, az utcán, vagy éppen a bevásárlóközpont parkolójában. De mi ez valójában? Bár az utóbbi időben szinte hetente címlapokon voltak a manórudak (ELF Bar, illegálisan forgalmazott, egyszer használatos e-cigaretták) és a csempészett, neten rendelt nikotinkészítmények, sokak ingerküszöbét még nem ütötte meg, hogy valós veszélyről van szó.

Bár az internettől azt vártuk, hogy megkönnyíti az információhoz való hozzáférést, ezzel együtt számos kis- és nagykaput is megnyitott azoknak, akik meg akarják kerülni a jogszabályokat. Ma már néhány kattintással távoli kontinensekről kétes minőségű nikotintermékekhez lehet hozzájutni, aki pedig még ennyit sem akar vesződni, a közösségi médiában is találhat magának szó szerint színes-szagos termékeket.

A csomagküldő szolgálatok beiktatásával pedig a kézbesítés is egyszerűvé válik. 2024-ben csaknem 35 weboldal és 750 közösségi médiás profil kínált dohányzáshoz kapcsolódó eszközöket Magyarországon. Az ilyen forrásokból származó termékek összetevői ismeretlenek, és gyakran magasabb a nikotintartalmuk, mint amit a jogszabályok megengednek. Ezeken az oldalakon a bankkártyaadatokkal is gyakran visszaélnek, adathalászat is előfordul, így akár további bűncselekményeket is finanszírozhatnak a csalók.

Az egyik legsúlyosabb gond viszont az, hogy a fekete úton szerzett eszközök összetételéről semmi biztosat nem lehet mondani, csak annyit, hogy nem estek át azokon a szigorú ellenőrzéseken, amelyeken azok a termékek, amelyeket a dohányboltokban lehet megvenni. A lényeg pedig nagyrészt épp ez.

A fiatalok legálisan nem kapnának dohánytermékeket a koruk miatt, a tarka manórudak és a csillámos-unikornisos-szuperhősös eszközök, töltőanyagok pedig eleve forgalomba sem kerülhetnek. Magyarországon legálisan sem ízesített e-cigaretta, sem ízesített dohányzást imitáló elektronikus eszköz (például az említett manórúd, ELF Bar), sem pedig ízesített, nikotinos utántöltő flakon nem értékesíthető.

Patkányürülék, rákkeltő anyagok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint az illegális dohánytermékek behozatala és feketepiaci kereskedelme egyre nagyobb kihívást jelent: a jogellenesen forgalomba kerülő termékek száma emelkedik, ez pedig nemcsak az állami bevételeket csökkenti, hanem fokozott egészségügyi kockázatot is jelent. Ez a növekedés főként Budapesten és Kelet-Magyarországon figyelhető meg a 2024-es GfK Üres Cigarettásdoboz Kutatás szerint, amely arra jutott, hogy a hamisított termékek aránya hazánkban meghaladja a 10 százalékot.

Az illegális dohánytermékeket gyakran olyan helyeken állítják elő, ahol a higiéniai feltételek messze elmaradnak a szabványoktól.

A NAV korábban beszédes képekkel illusztrálta, hogy milyen környezetben készülhetnek a feketepiacra szánt termékek: a képeken apokaliptikus állapotokat rögzítettek, málló falakkal, mocsokkal, patkányürülékkel. Az ilyen környezetben készült dohánytermékek gyakran tartalmaznak veszélyes szennyeződéseket.

A liverpooli laboratóriumban 2023-ban végzett ELF Bar vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy az illegális eszközök magas ólom-, króm- és nikkeltartalommal rendelkeznek, amelyek sokszorosára növelik az egészségkárosodás kockázatát. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2022 végi vizsgálata kimutatta, hogy a termékek gyakran meghaladták a jogszabályi nikotinszintet, és még a „nikotinmentes” eszközökben is találtak nikotint. Az ilyen termékek nemcsak félrevezetőek, hanem jelentős egészségügyi kockázatot is jelentenek a fogyasztók számára.

Így manipulálják a fiatalokat

A korábban említett, kifejezetten a fiatalokat célzó csomagolások, ízesítések és elnevezések hatványozottan kifogásolhatóak: egy felelős dohányipari cég ugyanis nem alakíthatja úgy termékei megjelenését, hogy az kifejezetten a fiatalokat célozza. A dohánytermékek csomagolása és ízesítése ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy azok mennyire vonzóak a fiatalok számára. Az élénk színek, a figyelemfelkeltő márkázás jelentősen növelik a fiatalok érdeklődését – erről Dr. Eve Taylor, a King’s College London (az Egyesült Királyság vezető kutatóintézménye) Nikotin Kutatócsoportjának munkatársa számolt be 2024 decemberében, a londoni E-Cigaretta Csúcson.

Az egyszerű, egységes csomagolás jelentősen csökkentheti a fiatalok hajlandóságát a termék kipróbálására.

A szabványosított csomagolás eltávolítja a színeket, logókat és márkázást, emellett az ízesítések is kódolva jelennek meg, tehát kreatív nevek helyett semleges vagy alfanumerikus megnevezéseket használnak.

Dr. Eve Taylor elmondta, hogy kutatásuk alapján, amely a 13 és 18 év közötti – tehát a vizuális ingerekre nagyon fogékony – korosztályt vizsgálta:

az élénk színek és figyelemfelkeltő márkázás jelentősen növelik a fiatalok érdeklődését a nikotintermékek iránt. A színes e-cigaretta csomagolás 53 százalékos érdeklődést váltott ki, szemben az egységes csomagolás 27 százalékával.

Az alfanumerikus ízesítési kódok további 10-15 százalékkal mérsékelhetik a fiatalok érdeklődését.

A felnőttek esetében az egységes csomagolás nem változtatta meg jelentősen a dohányzási szokásokat, míg a fiataloknál jelentős visszaesést tapasztaltak a kipróbálási hajlandóságban.