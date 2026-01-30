1p
Egészségügy Állami támogatás Egészségügy és egészségipar Hitelválság - adósságválság

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

mfor.hu

Adósságrendezési támogatást ad a kormány az egészségügyi intézményeknek.

A péntek este megjelent Magyar Közlönyben megjelent indoklás szerint a rendelettel lehetővé válik az évközi tartozások rendezése – emeli ki a Telex.

A működési támogatást azok a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami, önkormányzati, egyházi tulajdonú egészségügyi szolgáltatók kapják meg, akiknek 2025. december 31-én fennállt, lejárt tartozásuk volt. Rajtuk kívül támogatásra jogosult a felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ. A támogatás összegét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állapítja meg.

Az egészségügyi szolgáltató a működési támogatást szállítói és egyéb tartozások kiegyenlítésére használhatja fel 2026. február 28-áig. A működési támogatás például nem használható intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre. A működési támogatás jogszerű felhasználását ellenőrizni fogják augusztus 31-ig.

