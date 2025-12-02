Petesejt-donáció: jelentős fejpénzt ajánlanak magyar nőgyógyászoknak a határon túli meddőségi klinikák?

Nyár végén a szociális alapú petesejt-fagyasztást engedélyezték Magyarországon, most pedig úgy tűnik, az anonim petesejt-donáció előtt is lassacskán megnyílik az út.

A meddő párok évek óta járnak cseh, szlovák és osztrák meddőségi klinikákra, több okból is. 2019-ben államosították az igen nagy sikerrátával dolgozó magyar magán meddőségi klinikákat, ám hiába lett ingyenes az ellátás, a túlzsúfoltság és kapacitáshiány miatt megjelentek itt is a várólisták, valamint a magyar egészségügyre jellemző nehézkesség. Illetve több olyan meddőségi eljárást sem alkalmaznak itthon, ami miatt sokan a jelentős anyagi kiadások ellenére mégis a szomszédos országokban kötöttek ki.

Információink szerint azonban most – hogy az utóbbi időben felgyorsultak a meddőségi szektort érintő pozitív változások Magyarországon – a külföldi klinikák célzottan, sokszor írásban keresik meg (a magyar meddőségi szektortól megfosztott), az állami szektorban dolgozó nőgyógyászokat, hogy jelentős összegekért irányítsanak érintetteket, vagy a petesejt-adományozás iránt érdeklődőket hozzájuk.

A szakmára rálátó forrásaink szerint az utóbbi időben megszaporodtak a megkeresések, több szakembernek is 300 ezer forint/fő „tiszteletdíjat” ajánlottak fel, ha együttműködnek velük.

A határon túli klinikák gazdasági szempontjai abszolút érthetőek: az eddig nálunk elérhetetlen szociális petesejt-fagyasztás, valamint a még szavazás előtt álló anonim petesejt-adományozás jövőbeli elindulása rontja az eddig biztos piaci helyzetüket. (Bár még így is marad olyan eljárás, amelyek csak ott elérhetőek).

Megy a harc a páciensekért és a donorokért?

Érdeklődő levelükben azt írják az orvosoknak: ha nyitottak, akkor vitassák meg az asszisztált reprodukciós partnerséggel kapcsolatos üzleti lehetőségeiket.

Megkerestünk egy érintett, határon túli klinikát, hogy megtudják-e erősíteni a hírt, miszerint bizonyos „üzleti igények” kielégítése fejében magyar nőgyógyászokat keresnek arra, hogy hajtsanak fel érintett pácienseket a donorpetesejt, a donorembrió, a donorsperma és a saját sejtes lombik területén.

Tegyük hozzá: a már meglévő orvosok mellé keresik a friss kontaktokat, hiszen az nem titok, hogy a magyar meddőségi magánszektor megszűnése óta sok szakmabeli ajánl a pácienseknek külföldi klinikát, ha olyan szolgáltatásra/beavatkozásra van szüksége, ami nálunk még nem elérhető vagy gyorsabb az eljárás.

Cáfolják a korrupciót

A levélben foglaltak ellenére a klinika magyar nyelvű koordinátora azt mondta lapunknak, szó sincs arról, hogy korrupt módon szeretnének magyar orvosokat behálózni. Bár nehéz elhinni, de azt is hozzátette: nem figyelik és nem tudják, milyen változások voltak nyáron és mire készülnek az anonim petesejt-donációval kapcsolatban Magyarországon. Mindössze azért keresnek együttműködési lehetőségeket nőgyógyászokkal, mert szeretnék kibővíteni az eddigi jó kapcsolataikat további magyar szakemberekkel.

„Általában akkor javasolják a magyar nőgyógyászok a külföldi klinikákat, ha a magyar páciens feladta a meddőséggel való harcot Magyarországon. De sokszor a magyar nők interneten úgyis megtalálják a további lehetőségeket, ha nem elégedettek a magyar kezelésekkel, vagy ha petesejt-donációra van szükségük. Ők leginkább idősebb hölgyek. Sokan aztán, akik megjelennek nálunk, sírnak, hogy miért nem jutottak el előbb, és miért tartották sokáig Magyarországon őket” – magyarázta a klinika munkatársa.

Mindenesetre a levélben említett „üzleti igények” megfogalmazás ellenére kifejezetten cáfolta, hogy lefizetnének bárkit is. Azt viszont hozzátette, hogy tapasztalataik szerint vannak a témára igen nyitott magyar orvosok, és vannak arrogánsok, akiket nem érdekli az ilyesmi. Ők olyan együttműködő szakembereket keresnek, akik, ha eljutnak oda, amikor nem lehet a pácienseknek segíteni Magyarországon, akkor tudják, hogy hova érdemes tovább küldeni őket. Természetesen jutalék nélkül.

Azt is hozzátette: ő személy szerint drukkol a magyar nőknek, akiknek megkönnyebbülés lesz, ha változás következik be a petesejt-donáció területén itt is, hiszen jelenleg limitálja a törvény a petesejt-donációt, ami nagyon leszűkíti, kitől kaphat sejtet a meddő nő. Az már más kérdés, hogy a magyar petesejt-donáció elindulásával a határon túli meddőségi centrumok pénzügyi bevételei minden bizonnyal valamennyire visszaesnek majd.

Kedden sok minden eldőlhet?

Épp mára, azaz december 2-án délelőttre rendkívüli bizottsági ülést hívott össze Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának DK-s elnöke a mesterséges megtermékenyítés szabályozása körüli súlyos problémák miatt.

Mint ismert, a parlament az elmúlt héten szavazott volna a Magyarországon eddig tiltott petesejt-donációról, azonban indoklás nélkül elhalasztották a szavazást. A DK tudomása szerint a javaslat ellen a KDNP és az egyházak emeltek kifogást.

Orbán Viktor szerint azonban nem erről van szó, hanem azokról az óriási morális vitákról, amire több idő kell. Ezt egy hete hétfőn a parlamentben Szabó Tímeának mondta az azonnali kérdések órájában – írta a Telex.

Takács Péter később szintén arról beszélt a lapnak, hogy nem az egyházak akadályozzák a petesejt-donációról szóló javaslat elfogadását, ugyanis megegyeztek velük.

Bár a Katolikus Egyház lapunknak mást mondott:

Az egészségügyi államtitkár szerint a társadalmi egyeztetés keretében érkezett be olyan vélemény, ami arra sarkallta a benyújtókat, hogy kicsit részletesebben tárgyalják a témát. Mint mondta: „Azzal kapcsolatban merült fel kérdés, hogy térítést kaphasson a donor, és ha igen, akkor milyen mértékűt”.

„A kormány abszolút elkötelezett abban, hogy a petesejt-donációt, mint újfajta módszert Magyarországra is behozzuk, és ingyenesen tegyük elérhetővé, tehát ne kelljen például Brnóba utazni, és ott euróezreket fizetni. De ez mégiscsak egy olyan, a társadalmi egyeztetés során beérkezett vélemény volt, amire úgy ítéltük meg, lehet, hogy részletesebb kibeszélést igényel” – mondta.

Azt is hozzátette: a kodifikációs jogászok és közigazgatási államtitkárok dolga megmondani, mikor kerülhet az átdolgozott javaslat újra a parlament elé.

A Telexnek nyilatkozó, egymástól független hazai meddőségi szakértők szerint a bevezetés előtt álló petesejt-donáció és a már elérhető szociális petesejt-fagyasztás iránya jó, de kérdés, hogy visszaszoknak-e a magyar párok a hazai klinikákra. Ám kapacitásbővítés nélkül a hazai klinikákon erre kicsi az esély. Főleg úgy, hogy ha folyamatosan bővül és terjeszkedik a kifelé irányuló betegforgalom a külföldi klinikákkal üzleti kapcsolatban álló, erre nyitott orvosoknak köszönhetően.