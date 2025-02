Petesejtfagyasztási körkép – nagy az árverseny az egyes országok között

Amint arról az amerikai Travel and Leisure beszámolt, a New York-i illetőségű Tess Murphy még nem biztos benne, hogy anya akar lenni, de hátha pár év múlva találkozik egy megfelelő apajelölttel, és akkor már nem lesznek olyan életerősek a petesejtjei. Mivel az Egyesült Államokban ez az eljárás drága, a messzi Észtországba utazott a beavatkozásra, mert hallott róla baráti körben, hogy érdemes ezért odamenni.

Mindez az USA-ban körülbelül 13 000–15 000 dollárba kerül, amit inkább a harmincasak, mint a huszonévesek tudnak megfizetni. Pedig közöttük is van, aki a fiatalkori petesejtjeit szeretné megőrizni majd a nemzés idejére.

Már a fiatalok is élnek vele

„Két évig hátizsákos turista voltam, és hat hónapig Afrikában éltem. Meglehetősen nomád természetű lévén, olyan életmódot folytattam, amely nem egy hosszú távú kapcsolatra lett kitalálva. Amikor New Yorkban telepedtem le, randevúzni kezdtem, de rájöttem, az anyaság gondolatához még nem szoktam hozzá. Ám a jövőre gondolni kell, közvetlenül a 33. születésnapom előtt úgy döntöttem, hogy igénybe veszem ezt az orvosi szolgáltatást” – számol be Tess a folyamat kezdetéről.

Magyarországon csupán a fagyasztás éves költsége 110 ezer forint

Először a vállalati HR osztályukat kereste meg, hogy megnézze, fedezi-e beavatkozást a biztosítása. Néhány cég ugyanis állja a lefagyasztás költségeit, de az ő munkahelye nem válltalta be. A nőgyógyásza beutalta egy manhattani termékenységi klinikára, ahol megvizsgálták. Azt mondták, minden rendben és megfelelő jelölt, ám csak a vizsgálat 12 000 dollárt tett ki.

Új amerikai szokás: petesejtköszöntő parti

Aztán olvasott egy cikket a The New York Times -ban olyan nőkről, akik Európába utaztak az ilyen beavatkozásra, mert ott ez olcsóbb, még a repülőjegyet és a szállodát is beleértve. Először Spanyolországban és Csehországban kezdett érdeklődni, végül Észtország mellett döntött, mert zoom-n keresztül felvette az észt szakemberekkel a kapcsolatot, és az orvosokat – akik mindannyian nők voltak, – kedvesnek és rokonszenvesnek találta.

Az utazást egy skóciai esküvővel kötötte össze, de már júniusra kapott időpontot is. Először Londonba utazott, majd Finnországba, hogy meglátogassa egy barátját. A Helsinkiből Tallinnba történő komp megérkezése után rögtön bement az első találkozóra, ahol megvizsgálták, és felkészítették az eljárásra. A klinika által ajánlott injekciókat minden nap ugyanabban az időben kellett elvégezni. Végigcsinálta a bonyolult előkészületeket, közben lezajlott az esküvő, és utána – tipikus amerikai szokásként – petesejtköszöntő partit rendeztek, ahol a torta is tojás alakú volt.

Tallinnban tizedannyiba se kerül

Bár a nyelvi akadály gondot okozott – a hölgy meglepődött, hogy nem mindenki beszél angolul, hasonlóan a többi amerikaihoz, aki az Újvilágból kiteszi a lábát, – de hívtak tolmácsot. A beavatkozás 20 percig tartott, és másnap megnyugodva hazarepült, mint aki gondoskodott a jövendő családjáról.

Az eljárás körülbelül 1800 euróba került, plusz még kellett fizetni a gyógyszerekért és a konzultációkért. De ugyanez New Yorkban 13 000-15 000 dollár tett volna ki.

Ráadásul az Egyesült Államokban a tárolási díj körülbelül 1000 dollár évente, míg Észtországban körülbelül napi egy euró. Azt fontolgatja, hogy visszamegy még egy-két körre, mert minél több a lefagyasztott petesejt, annál nagyobbak az esélyei. Már most úgy érzi, kialakult egy kapcsolata Észtországgal, ahová mindenképpen vissza fog térni, hiszen arra gondol, hogy a jövendő gyerekeit tárolják ott.

A beültetés időpontja az állástól is függ

Tess Murphy-nek ugyanakkor eszébe se jut még anyává válni. Először Oxfordba megy, hogy megszerezze az MBA diplomát. Jelenleg 35 éves, még „szabad” akar lenni, csak 40 évesen gondolkodik a beültetésen. Hiszi, hogy a nőknek ma már minden téren van választási lehetőségük, és csak akkor akar kisbabát vállalni, amikor úgy érzi, készen áll rá.

Angliában újabban legkésőbb 37 éves korukban fagyasztatják le petesejtjeiket, mert azokat egészségesebbnek vélik, mintha 40 évesen esnének teherbe. A női egyenjogúsággal vele jár, hogy valaki ha komoly beosztásban dolgozik, nem akar még kismama lenni, de azért be akarja biztosítani magát, hogy valamikor anya lehessen.

A sperma és petesejt beültetésből származó embriónak a lefagyasztása és felengedése már a sci-fi kategóriát súrolja, de ma az orvostudomány erre is képes, a beavatkozások árlistája minden reprodukciós központ honlapján olvasható. A legtöbb meddőségi centrumot tehát – főleg Amerikában és általában az angolszász országokban, nem azért keresik fel a nők – egyelőre apajelölt nélkül – hogy rögvest gyerekük legyen: újabban a praktikus okok is szerepet játszanak, hiszen a nők szabadon rendelkeznek a testükkel, és azt is eldönthetik, mikor akarnak anyák lenni, jó esetben a férjükkel egyetértve.

A magyarországi árak versenyképesek

A budapesti Dunamenti Reprodukciós Központ honlapja szerint a petesejtfagyasztás egy évi tárolást beleszámítva 110 ezer forint, ami kedvező árnak számít, igaz, például a, laborvizsgálatokért, előzetes kezelésekért, többnyire még fizetni kell.

Az altatásért a legtöbb helyen plusz költséget számolnak fel, ami elég morbid dolognak tűnik, hiszen az eljárás maga egyáltalán nem kellemes. De legyünk kissé rosszmájúak – az árakat talán férfiak állapították meg, akinek nem szoktak nyúlkálni orvosi eszközökkel a petefészkükbe. Egy év után a tárolás díj évente 50 ezer forint. A spermafagyasztás 40 000 forint, érthetően olcsóbb, hiszen nem igényel műtét jellegű beavatkozást. A bonyolultabb eljárások természetesen drágábbak: a fagyasztva tárolt és „felélesztett” embriók beültetése már 300 000 forint, beleértve a járulékos költségeket. Ugyanakkor, ha belegondolunk, ezek átlagbér szintű kategóriák, vagy éppen egy pár napos horvátországi kiruccanás árát teszik ki, nyilvánvalóan egy emberélet ennél sokkal többet ér.

Van, aki Kassára megy át

A petesejtfagyasztás az előzetes vizsgálatok, laborok és kezelések és leszívás után csak a második lépés: világszerte nemcsak a tárolásért kell fizetni, hanem a sejt „felébresztéséért”, és későbbi beültetéséért. Ami korántsem biztos, hogy sikerül, és az eljárást lehet, hogy meg kell ismételni.

A környező országok a magyar leendő anyákra – akik talán nincsenek megelégedve a hazai eljárások színvonalával – is felkészültek: mind a cseh, mind a szlovák, mind az ukrán hasonló intézmények honlapjára rákattintva rögtön magyar nyelven kapjuk meg a fontos információkat. A magyar határtól pár kilométerre lévő kassai SNPL kórház honlapján az olvasható, hogy 1200 euró az alapdíj, ebben benne van az egyéves tárolás is. Attól is függ az ár, hány petesejtet szívnak le és tárolnak majd. A spermafagyasztás itt is olcsóbb: 150 euró, de még hozzájön a tárolás évente, ami ugyanennyibbe kerül. A kórház számos bonyolultabb eljárást is végez a meddőség megszüntetésére, és speciális nőgyógyászati és férfiaknak szóló kezeléseket vállal.

Ukrajnában már jobban megkérik az árát

Bár mostanában érthetően kevesek utaznak Ukrajnába, a környező országok, mint Belarusz vagy akár egyes ázsiai, volt szovjet köztársaságok lakosaiban elterjedt, hogy színvonalas itt az eljárás, és valamivel olcsóbb, mint Észtországban, hiszen az észtek a skandináv piacra is kacsintgatnak. Sőt, régebben Amerikából is sokan érkeztek. Igaz, borsosabbak az árak, mint a többi említett kelet-európai országban, de sok tengerentúlinak így is megéri. Nézzük az egyik lvivi kórház ajánlatait: petesejt beültetés 780 euró, embrió beültetés 715, embrió adományozás – ami lényegében egy gyerek megvásárlása – 4900 euro. Nem olcsó a fagyasztás, a petesejt, a sperma és a tárolás díja sem. Bár most aligha számítanak Nyugatról érkező páciensekre, így is időpontot kell kérni.